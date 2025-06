Plus besoin de carte ou de tickets resto : ce nouveau système pratique peut les remplacer

Une start-up française propose une alternative surprenante aux cartes et titres-restaurant traditionnels. Une solution ingénieuse et pratique qui permet de payer très facilement chez tous els commerçants.

En France, près de six millions de personnes utilisent chaque jour des titres-restaurants, que ce soit en version papier ou via une carte spécifique, pur payer leurs repas ou leurs courses alimentaires. Un système pratique, et très apprécié, car les salariés qui en bénéficient payent moins que le prix affiché dans la mesure où une partie est prise en charge directement par leur entreprise.

Représentant un marché considérable de quelque 10 milliards d'euros par an, ce système repose toutefois sur un maillage complexe. Depuis des décennies, les titres-restaurants sont en effet émis par quatre grands acteurs – Edenred, Pluxee, Swile et UpCoop – à travers diférentes marques qui dominent le secteur avec leurs cartes prépayées ou leurs carnets à souche. Et qui mettent en place un double accord : avec les entreprises d'un côté, et les commerçants affiliés de l'autre. Ce qui entraîne des frais pour les professionnels, des limitations frustrantes pour les clients voire des refus en caisse.

C'est précisément ce que veut faire sauter Olenbee. Cette start-up née à Rouen à l'automne 2024 mise sur une approche beaucoup plus fluide : au lieu de distribuer une carte prépayée ou des tickets en papier, elle s'appuie sur la carte bancaire que tout le monde utilise déjà. L'employeur verse l'équivalent des titres-resto sur un compte Olenbee, l'application identifie les achats alimentaires et propose leur remboursement automatique, en temps réel. Le tout sans que le commerçant n'ait à modifier quoi que ce soit à sa caisse.

Résultat : on peut payer son repas, ses courses ou sa commande à emporter avec un banale carte bancaire chez n'importe quel commerçant, même s'il n'est pas affilié à un réseau de titres-restaurants. L'intelligence artificielle fait le tri, et le salarié choisit s'il préfère être remboursé tous les jours, chaque semaine ou une fois par mois. Finis donc les refus au moment du paiement, les doubles transactions pour cause de plafond dépassé

Pour les commerçants aussi, , le changement est aussi avantageux : plus de délai de paiement, plus de commissions de 10 à 15 %, mais une tarification simple, fixe, et transparente. Olenbee facture quelques centimes par transaction et un forfait mensuel par salarié, inférieur de 40 % aux tarifs du marché.

Un modèle qui séduit déjà, puisque la jeune pousse revendique 500 utilisateurs actifs et espère atteindre les 10 000 d'ici fin 2025. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Une nouvelle levée de fonds est prévue pour élargir ce principe aux chèques cadeaux et aux chèques vacances. De quoi simplifier, à terme, tout l'écosystème des avantages salariés… sans carte en trop dans le portefeuille.