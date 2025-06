Une très mauvaise surprise vous attend si vous avez fait une erreur dans votre déclaration de revenus cette année

Comme chaque été, le fisc va ouvrir son service en ligne pour corriger les déclaration de revenus. Mais cette année, une règle discrètement modifiée change la donne pour les contribuables. Et pas dans le bon sens.

Chaque année, ils sont nombreux à se rendre compte, souvent trop tard, d'une erreur dans leur déclaration de revenus : un revenu oublié, une pension alimentaire non déduite, une case mal cochée. Rien d'insurmontable, pensait-on, puisque l'administration fiscale met à disposition un service de correction en ligne entre la fin juillet et le début décembre. Un outil apprécié pour sa simplicité. Du moins, jusqu'ici.

À compter du 30 juillet 2025, ce service – appelé télécorrection – reste accessible, mais devient beaucoup plus restrictif. Le ministère de l'Économie l'a discrètement recentré sur un seul type de correction : celles qui augmentent l'impôt. Si vous vous êtes trompé à votre désavantage, pas de problème, vous pouvez corriger en ligne. Mais si l'erreur a joué en faveur du fisc, l'option numérique ne vous sera d'aucune utilité. Il faudra vous lancer dans une procédure plus longue, plus formelle, plus compliquée et souvent plus incertaine.

Cette évolution s'appuie sur une décision du Conseil d'État, rendue au printemps. Elle précise que seules les corrections menant à une hausse du montant dû peuvent être effectuées simplement en ligne. Les autres – celles qui pourraient conduire à un remboursement à l'avantage des contribuables – doivent désormais faire l'objet d'une réclamation contentieuse. Une démarche administrative distincte, que le fisc peut refuser, même si vous êtes dans votre bon droit.

© fizkes - 123RF

En pratique, cela signifie qu'ajouter un revenu oublié ou rectifier une déduction non justifiée restera simple. Mais si vous souhaitez corriger un excès de revenus comme une charge omise, une déduction oubliée ou une exonération non appliquée, vous devrez formuler une réclamation écrite, fournir des justificatifs, attendre la réponse du fisc… Et parfois même saisir le tribunal administratif si l'administration fiscale répond négativement. Autant dire qu'un simple oubli peut désormais se transformer en véritable parcours du combattant.

Le paradoxe de cette réforme, c'est qu'elle complexifie la vie des contribuables les plus scrupuleux, ceux qui voudraient corriger leurs erreurs à temps. Le service de correction en ligne ne les aidera plus s'ils on déclaré plus que nécessaire, par excès de prudence ou simple inattention. Ce tour de vis risque de décourager la régularisation spontanée et de renforcer la méfiance envers une machine administrative perçue comme de moins en moins conciliante.

Les avis d'imposition arriveront à partir du 24 juillet. Et certains contribuables découvriront, à ce moment-là, que corriger une erreur est devenu bien plus compliqué qu'auparavant. Ce ne sera plus qu'une affaire de clics, mais une affaire de patience – et parfois, de persévérance juridique.