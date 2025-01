Watch Duty : cette appli fait mieux que les autorités pendant les incendies de Los Angeles

Avec les terribles incendies qui ravagent Los Angeles, les habitants se ruent sur Watch Duty, une appli qui fournit de précieuses informations en temps réel en s'offrant le luxe d'être plus précise que les autorités locales.

Aux États-Unis, Watch Duty rencontre un franc succès depuis le début des incendies à Los Angeles. Sur son site Web comme dans sa version en appli, Watch Duty indique en effet en temps réel l'ampleur des dégâts causés, via une carte en open street map qui affiche plusieurs informations utiles : nombre d'hectares partis en cendres, ordres d'évacuation en cours, refuges d'urgence ou encore points de collectes alimentaires à destination de la population. Une innovation technologique au services des citoyens et qui vient en supplément des consignes des autorités.

Fondée en 2021, l'application créée par John Mills a été téléchargée 2 000 000 de fois en date du 11 janvier dernier, et a compté 14 000 000 d'utilisateurs lors de la première semaine des incendies qui ravagent la région de Los Angeles. Aujourd'hui, Watch Duty a même détrôné ChatGPT à la première place de l'App Store aux États-Unis et cela n'est pas anodin. Puisque l'application peut se vanter d'être plus efficace et mieux informée que les autorités californiennes sur l'étendue des feux. Ainsi, selon le New York Times, "l'application a parfois fourni des mises à jour plus rapides et plus fiables que le système de notification mobile bogué de la ville."

Watch Duty : pourquoi créer une appli destinée aux incendies ?

Le point de départ de Watch Duty vient en fait d'un feu de forêt. Peu de temps après avoir déménagé dans le comté de Sonoma, en Californie, le créateur de l'appli est confronté à un feu de forêt, mais, il ne reçoit que très peu de nouvelles de l'incident de la part des autorités. John Mills découvre alors sur les réseaux sociaux que des internautes, eux aussi touchés par l'incendie, partagent des mises à jour plus récentes que celles des autorités. C'est alors que naît l'idée de lancer Watch Duty avec l'aide d'une équipe de citoyens bénévoles prêts à informer en temps réel de l'étendue des dégâts causés par un incendie.

La Californie étant un État propice au départ de feu de forêt, ce type d'initiative offre un moyen supplémentaire à la population de s'informer face au risque ou en cas d'évacuation. Car l'application n'hésite pas à recenser l'ampleur des feux et indiquer les mesures prises par les autorités locales. Par ailleurs, à une époque où de plus en plus de phénomènes de ce type se produisent, Watch Duty a l'avantage d'être mis à jour plusieurs fois par jour et de recenser tous les types de feux déclarés par les bénévoles ou les pompiers. Son seul point négatif est sans doute que l'application n'est utilisable que dans une vingtaine d'États des États-Unis…

Watch Duty : une inspiration pour les autorités françaises ?

L'utilisation de Watch Duty dans les incendies de Los Angeles rappelle l'intérêt de s'informer en temps réel face au risque. Ainsi, l'arrivée d'un tel support en France, ou en Europe, serait une très bonne idée et offrirait aux populations touchées par un incendie, un moyen de connaître l'étendue des dégâts, le nombre d'hectares brûlés ou encore de se rendre plus facilement dans les lieux de refuges. De plus, en cas de manquement d'informations de la part des autorités, un support du même type que Watch Duty serait un bon outil de secours.

En France, les diverses catastrophes qui ont récemment touché le territoire (incendies de 2022, crues et inondations en 2024) rappellent la nécessité de se prémunir d'un éventuel danger. Ainsi, depuis juin 2022, le dispositif FR-Alert existe et contribue à prévenir les citoyens. Concrètement, ce dispositif mis en place par le gouvernement permet aux autorités (forces de l'ordre, secours, etc.) d'envoyer en temps réel des notifications sur les téléphones portables des personnes se trouvant dans une zone confrontée à un danger. Les populations sont alors informées rapidement qu'un incident a eu lieu ou qu'il existe un danger à proximité, de façon à pouvoir réagir en conséquence.

Face à la multiplication des aléas et catastrophes naturelles dans les années à venir, le besoin d'informer la population va devenir de plus en plus essentiel au quotidien. Un outil tel que Watch Duty répond à cette demande et pourrait servir d'exemple ou de base de réflexion à un développement massif de supports plus efficaces et plus collaboratifs dans la prévention du risque.