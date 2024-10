FR-Alert inondations : Free Mobile envoie les messages d'urgence très en retard

Le jeudi 17 octobre 2024, les utilisateurs de Free Mobile situés en Ardèche n'ont pas reçu l'alerte aux inondations envoyée par FR-Alert, le dispositif d'État signalant un danger imminent. Certains ne l'ont eue que plusieurs jours après.

Le 17 octobre dernier, une grande partie de la France a été confronté à un épisode cévenol : un phénomène météorologique habituel en cette saison, mais particulièrement intense cette fois-ci, en particulier dans certaines régions. Dans la journées, Météo France avait alors placé plusieurs département en vigilance orange, et même six en vigilance rouge, le plus haut niveau d'alerte face à des dangers naturels, en l'occurrence des crues, des inondations et de très fortes précipitations. Des villes sont sous l'eau et des routes ont été coupées, par raison de sécurité.

Face à cet épisode diluvien, la préfecture de l'Ardèche avait employé FR-Alert, un dispositif mis en place par le Gouvernement en 2022 afin de prévenir en temps réel toutes les personnes détentrices d'un téléphone portable de leur présence dans une zone menacée un danger. Elle demandait aux habitants de rentrer chez eux avant 18 heures et de couper eau, gaz et électricité, par sécurité. Malheureusement, il semblerait que tout le monde n'ait pas été prévenu. Si les clients de Bouygues, de SFR ou d'Orange ont bel et bien reçu l'alerte, ce n'est pas le cas des abonnés Free Mobile. Pire encore, certains Ardéchois reçoivent toujours des messages du dispositif d'alerte d'urgence par téléphone, cinq jours après les événements !

FR-Alert inondations : mieux vaut tard que jamais

Ainsi, en Ardèche, de fortes précipitations ont entraîné d'importantes crues et inondations. Des routes entières ont été bloquées, et de nombreux appels à évacuer ont été lancés. Une cellule de gestion de crise a été ouverte et plus de 230 interventions des pompiers ont été recensées. Pour reprendre les mots d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, ce fut "du jamais vu de mémoire d'homme".

Comme l'ont rapporté des utilisateurs sur le réseau social X (anciennement Twitter) et comme un membre de la rédaction a pu en faire la regrettable expérience, les abonnés Free Mobile situés dans la région concernée n'ont pas reçu le message FR-Alert, ou alors avec plusieurs heures de retard. En revanche, aucun problème pour les clients des autres opérateurs, tous les messages semblent bien être arrivés simultanément.

Les vigilances le 17 octobre © Météo France

Ce mardi 22 octobre, les alertes continuent d'affluer chez les abonnés Free. Une personne en a par exemple reçu un pour l'alerter de "pluies intenses", avec "toute la partie Ouest de l'Ardèche [qui] est soumise à de fortes précipitations, des débordements de cours d'eau et de ruissellement". Pourtant, elle n'avait même pas été prévenue le 17 octobre dernier par l'opérateur ! Un vrai running gag !

"Là, ce sont des crues et moi à Aubenas je ne risque pas grand-chose, mais le jour où c'est une catastrophe beaucoup plus importante et qui mérite une réponse rapide de la population (...) tous les abonnés de chez Free, seront sans aucune alerte, sans aucun moyen de se protéger", s'est agacé auprès de France Bleu un abonné vivant à Aubenas, qui envisage carrément de changer d'opérateur.

FR-Alert inondations : Free rate encore le coche

Johnny Douvinet, professeur de géographie de la faculté d'Avignon qui accompagne le ministère de l'Intérieur dans le déploiement de FR-Alert, a expliqué au site régional qu'un des grands opérateurs est moins fiable que les autres, sans toutefois citer de nom. "Il y a eu un problème a priori technique du côté d'un opérateur, on l'a déjà vérifié et observé, en tout cas lors de certains exercices", a-t-il déclaré. On devine sans mal de qui il s'agit...

Ce n'est pas la première fois que Free rencontre des problèmes dans la diffusion de messages FR-Alert. En janvier dernier déjà, les abonnés de l'opérateur n'avaient pas reçu le message test d'alerte au tsunami (voir notre article). La raison du dysfonctionnement actuel est encore inconnue, mais il est possible qu'il provienne des SIB (System Information Blocks) – le SIB12, qui est censé transmettre des informations sur le système d'alerte mobile commercial, pourrait ne pas avoir été émis par Free sur le réseau – ou d'une incompatibilité logicielle sur les antennes du FAI.

De son côté, Johnny Douvinet émet l'hypothèse d'un dysfonctionnement des cellules, qui sont chargées de relayer les messages d'alerte émis par la préfecture. "Il est possible qu'il y ait une cellule, ou quelques cellules du côté des opérateurs qui continuent à diffuser le signal, alors que du côté des autorités, il a été arrêté".

Une alerte envoyée par le réseau d'Orange © CCM

Le système FR-Alert est révolutionnaire dans l'idée, mais, dans l'exécution, il doit encore être optimisé. Les responsables publics sont bien conscients de ce problème mais, près de deux ans après le lancement du dispositif, celui-ci n'est toujours pas au point. Il est impératif de régler cette situation au plus vite car, dans certains cas, cela peut être une question de vie ou de mort...