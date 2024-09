Voici les numéros à bloquer pour ne plus être harcelé par les démarcheurs téléphoniques

Vous en avez assez d'être régulièrement sollicité par des démarcheurs téléphoniques ? Heureusement, la loi a changé et vous pouvez facilement repérer et bloquer les numéros de ces gêneurs professionnels.

Le démarchage téléphonique est une véritable plaie. Un opérateur qui vous propose de nouveaux forfaits, un prétendu expert en économies d'énergie qui vous incite à réaliser des travaux, un organisme de formation qui veut vous faire profiter de votre CPF… Tous les prétextes sont bons pour vous harceler et vous avoir à l'usure. Une véritable pollution qui pourrit votre quotidien. Pourtant, s'il était difficile d'y échapper il y a encore quelques années, il est désormais assez simple d'y mettre fin.

Face aux abus des professionnels et aux plaintes des consommateurs et des associations, le Gouvernement a en effet pris des mesures afin de limiter les problèmes liés au démarchage téléphonique. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, l'Arcep (le gendarme des télécoms) interdit d'utiliser des numéros commençant par 06 et 07 pour du démarchage, ces préfixes étant désormais réservés aux particuliers.

De plus, les autorités ont durci les règles du démarchage en limitant les appels à des tranches horaires précises, du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h puis de 14 h à 20 h, et en limitant la fréquence des sollicitations. Surtout, l'Arcep a attribué des numéros spéciaux pour les plateformes téléphoniques. De quoi faire un premier tri visuel sur les potentiels appels indésirables, quand le numéro s'affiche sur l'écran.

Désormais, les professionnels du démarchage doivent utiliser uniquement les numéros débutant par 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 ou 0949 pour appeler en métropole. En Martinique, ils doivent absolument débuter par 09477, tandis que, du côté de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les numéros doivent commencer par 09475. Pour La Réunion et Mayotte enfin, ils doivent débuter par 09479 ou 09476. Ces numéros peuvent donc être bloqués sans risques si vous souhaitez éviter tout démarchage.

En plus de ces mesures réglementaires, il existe des fonctions de filtrage et de blocage directement intégrées aux smartphones sur Android et sur iOS. Depuis plusieurs versions, Android dispose ainsi d'une fonction de détection automatique des appels indésirables qui se révèle très efficace contre les démarcheurs. Dès qu'elle repère un numéro non sollicité, l'appli Téléphone intégrée au système signale un appel de type spam dans une notification, sans même faire sonner l'appareil. Pratique pour éviter d'être dérangé ! On peut ensuite très facilement bloquer le numéro définitivement.

Sur iPhone, il est également très simple de bloquer un numéro de téléphone. Même si cela ne fonctionne que pour les numéros qui vous ont déjà contacté, mais c'est toujours ça de pris. Pour vous débarrasser des appels indésirables dont vous ne connaissez pas le numéro, avant que les démarcheurs ne viennent vous harceler, vous pouvez toujours renvoyer automatiquement les appels inconnus et commerciaux vers votre messagerie.

Enfin, notez qu'en plus du blocage de numéros sur vos téléphones, vous pouvez toujours utiliser Bloctel, le service (public) gratuit auquel il faut s'inscrire afin de ne plus être contacté par des démarcheurs. S'il n'est pas efficace à 100 %, il permet tout de même de limiter la casse, en particulier si vous le couplez avec les solutions de blocage offertes par les opérateurs mobiles. En combinant toutes ces méthodes, vous ne devriez plus être importuné par les démarcheurs.