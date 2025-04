Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire avec du vinaigre blanc

Nettoyant naturel et économique, le vinaigre blanc est apprécié par de très nombreux foyers. Mais attention, il y a certaines utilisations de ce produit miracle qu'il faut absolument éviter.

Que ce soit pour lutter contre le calcaire ou le tartre, désinfecter les toilettes ou nettoyer les canalisations, le vinaigre blanc est un incontournable des placards de cuisine et des routines ménagères. Dégraissant puissant, désodorisant naturel et désinfectant efficace, il brille par ses multiples usages. En plus, il est bon marché et, comme c'est un produit naturel, il est bon pour la planète.

Il n'y a pas dire, il représente une alternative séduisante aux produits chimiques traditionnels. Pourtant, malgré tous ses atouts, il y a quelques erreurs à éviter avec cet allié du quotidien, sous peine d'engendrer des dégâts irréversibles.

Sous ses airs inoffensifs, le vinaigre blanc se révèle redoutable pour certaines surfaces. Sa forte acidité attaque sans pitié le marbre, qu'il ternit irrémédiablement, ainsi que les pierres naturelles comme le granit, l'ardoise, la pierre bleue et les dalles en pierre calcaire. Le bois brut, qu'il s'agisse de parquet ou de meubles, craint lui aussi ses assauts : le vinaigre l'assèche, provoquant fissures et déformations. Mieux vaut également éviter de l'utiliser sur des métaux sensibles, comme l'aluminium, le cuivre, l'étain et le laiton, car il peut provoquer corrosion et oxydation.

Quant aux écrans d'ordinateurs, de téléphones ou de téléviseurs, mieux vaut les éloigner du moindre chiffon imbibé de vinaigre. Leur revêtement protecteur pourrait être altéré, réduisant leur durée de vie et leur lisibilité. De façon générale, il faut l'éviter pour tout ce qui concerne l'électroménager (cafetières, lave-vaisselle, fers à repasser…), car il peut endommager les joints en caoutchouc. Enfin, il faut absolument éviter son utilisation pour nettoyer des couteaux ou l'argenterie.

Autre erreur fréquente : l'association du vinaigre avec certains produits ménagers. Ainsi, mélangé à de l'eau de Javel, il libère des vapeurs de chlore hautement toxiques, dangereuses pour les voies respiratoires. De même, le combiner avec du bicarbonate de soude, bien que ce soit tentant pour "booster" son efficacité, produit du dioxyde de carbone et annule en grande partie les effets nettoyants des deux substances. Résultat : plus de mousse que d'efficacité réelle.

Avant de dégainer la bouteille de vinaigre, quelques précautions s'imposent. Ainsi, il faut toujours tester son action sur une petite zone cachée permet d'éviter de mauvaises surprises. Porter des gants est également recommandé pour protéger la peau d'éventuelles irritations. Attention aussi à l'odeur forte du vinaigre : dans les pièces mal ventilées, elle peut devenir incommodante, voire entêtante.

Enfin, d'autres alternatives peuvent parfois mieux convenir selon les situations. Pour les surfaces sensibles, un savon noir dilué s'avère plus doux tout en étant efficace. L'alcool ménager, bien utilisé, offre également une bonne solution pour nettoyer vitres et écrans sans risque. Quant aux odeurs tenaces, le bicarbonate de soude, utilisé seul, reste un excellent désodorisant naturel.