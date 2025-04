Voici les numéros à bloquer pour ne plus être harcelé par les démarcheurs téléphoniques

Vous en avez assez d'être régulièrement sollicité par des démarcheurs téléphoniques ? En attendant que la loi change, vous pouvez facilement bloquer les numéros de ces gêneurs professionnels sur votre smartphone.

Le démarchage téléphonique est un véritable fléau. Une plaie qui nous empoisonne parfois plusieurs fois par jour avec des appels non sollicités provenant de diverses sociétés spécialisées dans cette activité nuisible. Et si les importuns nous dérangent moins pour le compte formation – le fameux CPF – ou pour des forfaits téléphoniques, c'est désormais autour des économies d'énergie, des panneaux solaires et d'autres promesses que les gêneurs nous dérangent régulièrement.

Ce phénomène est devenu tellement pénible qu'après toléré et laissé prospérer durant des années malgré els plaintes continuelles des associations de consommateurs, le Gouvernement a fini par se décider à prendre des mesures pour le réguler. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, le démarchage téléphonique est autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h et il est, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. En outre, les autorités interdisent d'utiliser des numéros commençant par 06 et 07 pour du démarchage, ces préfixes étant désormais réservés aux particuliers. Enfin, et surtout, elles ont attribué des numéros spéciaux pour les plateformes téléphoniques. De quoi faire un premier tri visuel sur les potentiels appels indésirables, quand le numéro s'affiche sur l'écran.

En pratique, les professionnels du démarche ne peu vent utiliser que les numéros commençant par les préfixes suivants :

0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949 (France métropolitaine)

09475 (Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy)

09476 (Guyane)

09477 (Martinique)

09478, 09479 (La Réunion, Mayotte)

Si elles régulent et limitent le démarchage, ces mesures ne l'empêchent pas. D'autant que certaines sociétés basées à l'étranger ne respectent pas la loi française. Fort heureusement, il existe plusieurs moyens de le contrer.

D'abord, les smartphones (Android et iPhone) intègrent désormais des fonctions de filtrage et de blocage automatique. Depuis plusieurs versions, Android dispose ainsi d'une fonction de détection automatique des appels indésirables qui se révèle très efficace contre les démarcheurs. Dès qu'elle repère un numéro non sollicité, l'appli Téléphone intégrée au système signale un appel de type spam dans une notification, sans même faire sonner l'appareil. Pratique pour éviter d'être dérangé !

Par ailleurs, vous pouvez installer sur votre smartphone une application spécialisée dans la détection et le blocage du démarchage. Il en existe plusieurs, toutes gratuites et toutes françaises, comme Préfixe Bloqueur ou Orange Téléphone, qui n'est pas réservé aux clients de l'opérateur.

Mais le plus efficace est encore de bloquer les numéros commençant par les préfixes autorisés, une opération très simple, sur Android comme sur iPhone. Sur Android, ouvrez l'application téléphone, appuyez sur les trois petits points, puis choisissez Paramètres dans le menu qui s'affiche.

Dans la liste qui suit, sélectionnez Numéros bloqués. puis appuyez sur Ajouter un numéro. Appuyez sur le champ Numéro de téléphone puis saisissez le préfixe à bloquer avec la clavier qui s'affiche. L'astuce ? Tapez +33162* pour écarter le 0162. En effet, +33 étant l'indicatif de la France, le 0 est supprimé, car superflu avec le format international. Et l'étoile permet de désigner d'un coup tous les numéros qui comment par 162.

Confirmez en appuyant sur le bouton Bloquer. Et recommencez l'opération pour tous les numéros à bloquer : +33163*, +33270*, +33271*, etc. Rassurez-vous : même si elle semble un peu longue, la manœuvre ne prend que quelques minutes. Surtout, elle est très efficace car les numéros exclus ne vous appelleront plus !

En outre, la liste n'est pas limitée et vous pouvez y ajouter n'importe quel numéro si un démarcheur indélicat – pardon pour le pléonasme ! – contourne la loi en utilisant un autre numéro. Surtout, le cauchemar ne devrait bientôt être plus qu'un vilain souvenir. Une loi votée fin janvier 2025 a effet interdit le démarchage non sollicité, c'est à dire sans consentement préalable. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle entre en vigueur pour en finir une fois pour toutes avec ces nuisibles !