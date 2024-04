Piratage Speedy : attention à vos données personnelles si vous êtes client

Et une de plus ! Le spécialiste de l'entretien automobile vient d'être victime d'un "incident de cybersécurité". Il est possible que certaines des données personnelles de ses clients aient été compromises.

"Va donc, va donc chez Speedy !" Oui, mais pas en ce moment. L'entreprise d'entretien et de réparation rapide automobile a été la cible d'une cyberattaque le vendredi 19 avril dernier. Une de plus dans un climat de plus en plus tendu, alors que les entreprises et les organismes français sont la cible de multiples piratages. Difficile de rater le bandeau rouge qui s'affiche en haut de leur site Web : "Information importante à destination des clients Speedy : données personnelles. La prise de rendez-vous est momentanément indisponible, nous vous invitons à contacter directement votre centre Speedy. Veuillez-nous excuser pour la gêne occasionnée", avec un lien vers la liste des adresses des centres en France. Dans un communiqué de presse, la firme se fait un peu plus exhaustive et informe ses clients qu'un "incident de cybersécurité a été identifié" sur leur plateforme en ligne. "Il est possible que certaines de vos données personnelles aient été compromises", ajoute-t-elle.

Piratage Speedy : les données de clients compromises

Pour l'instant, la prise de rendez-vous est indisponible. Toutefois, le service après-vente est quand même assuré. Les clients rencontrant des difficultés peuvent demander de l'aide à l'adresse suivante : relationsclientele@speedy.fr. Speedy se veut rassurant et indique à ses clients avoir pris les "mesures de protection nécessaires". Elle indique avoir réagi rapidement. "Nous avons immédiatement mobilisé nos équipes d'experts et nos partenaires spécialisés dans la gestion de ce type d'incident, afin de prendre les mesures de protection nécessaires, puis mener les investigations appropriées", ajoute-t-elle. Bien évidemment, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été notifiée, comme l'exige la loi.

Si jamais vous êtes client chez Speedy, nous vous recommandons de prendre quelques mesures de sécurité, par précaution. Redoublez de vigilance dans les prochaines semaines car vous pourriez être la cible d'une tentative de phishing ou d'usurpation d'identité. Comme toujours, ne répondez pas précipitamment aux e-mails, SMS, appels, et même courriers recommandés dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou qui vous paraissent suspects. Prenez le temps de vérifier l'identité de l'interlocuteur avant de faire quoi que ce soit !