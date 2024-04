Les adresses mail françaises sont de plus en plus piratées

Des experts en sécurité sonnent l'alerte : le nombre d'adresses mail piratées dans le monde est en nette hausse en ce début 2024. Et la France n'est pas épargnée par cette tendance, bien au contraire…

À l'approche des Jeux olympiques 2024, la France est la cible d'un nombre croissant de tentatives de piratage. Que ce soient les hôpitaux, les banques, les opérateurs ou les institutions publiques, absolument personne n'est épargnée ! Il en résulte des fuites de données importantes, à l'image de celles de 43 millions de demandeurs d'emploi, de 33 millions d'assurés ou encore de milliers d'allocataires de la CAF. Forcément, les particuliers en subissent les conséquences. Les chercheurs en cybersécurité de Surfshark ont enregistré toutes les fois où une adresse mail a été piratée. Ils ont ainsi amassé une importante base de données, qui permet d'observer facilement les évolutions de ses dernières années. Et ce n'est pas rassurant du tout...

Piratage des adresses mail : un phénomène en augmentation

Depuis 2004, pas moins de 17 milliards de comptes d'utilisateurs ont été divulgués dans le monde, avec 435 millions d'incidents enregistrés en début d'année, avec quelques 81 millions de comptes compromis dans le monde. Et la France n'est pas une bonne élève en matière de cybersécurité. Depuis 2004, un total de 521,6 millions de comptes ont été compromis dans l'Hexagone, plaçant le pays au 4e rang mondial en termes de violations de données, derrière la Chine (1 milliard), la Russie (24 milliards) et, grands gagnants, les États-Unis (30 milliards). Des pays dont la superficie, et donc le nombre d'internautes, est gigantesque par rapport à celle de notre territoire... Notons qu'une seule adresse peut être comptabilisée à plusieurs reprises.

© Surfshark

Rien que depuis le début de l'année, la France a enregistré 4 millions de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une fuite en ligne. Cela représente une augmentation de 96 % par rapport au quatrième trimestre 2023 ! Après, les précédentes années ont connu des pics bien plus importants d'infractions commises, avec par exemple 17 millions de comptes compromis au Q3 2022, donc ce chiffre est à relativiser. "La surveillance extensive des fuites de données opérée par Surfshark depuis deux décennies révèle une réalité numérique alarmante : les fuites de données persistent en tant que menace globale continue", déclare Lina Survila, porte-parole de Surfshark. "Nous exhortons chacun à rester vigilant, à créer des mots de passe forts, à éviter de les réutiliser et à faire preuve de prudence lors de la divulgation d'informations personnelles en ligne". Les internautes qui ont le moindre doute peuvent vérifier sur des sites comme Have I Been Pwned si leur adresse mail a été compromise ou s'ils ont été victimes d'une fuite de données.