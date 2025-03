Ils cachent des caméras espions dans les Airbnb - Voici comment les détecter

Vous avez loué un logement de type Airbnb, Booking ou Abritel pour un week-end ou des vacances ? Prenez de temps de l'inspecter pour voir s'il n'y pas une caméra cachée pour vous espionner.

Les beaux jours arrivent et les nombreux jours fériés qui se profilent à l'horizon sont une belle invitation à aller prendre l'air. Autant en profiter pour se faire un petit weekend dans une maison ou un appartement de location proposé sur une plateforme comme Airbnb, Booking ou Abritel ! Ce qui peut refreiner vos ardeurs : les affaires d'espionnage et de voyeurisme qui surgissent régulièrement dans les médias.

En effet, des voyageurs se plaignent d'avoir découvert que le propriétaire du logement les filmait à leur insu dans leur intimité à l'aide de caméras dissimulées dans des espaces tels que la salle de bain ou la chambre. Un voyeurisme d'autant plus facile que ces caméras d'espionnage se nichent dans toutes sortes d'appareils anodins (radioréveils, chargeurs de téléphone, enceintes sans fil, détecteurs de fumée, etc.) et qu'on en trouve à tout petits prix en vente libre sur des boutiques en ligne comme AliExpress ou Amazon.

Pour éviter ce phénomène, Airbnb impose depuis le 1er avril 2024 l'interdiction de toute caméra de sécurité dans les locations, qu'elles soient visibles et indiquées ou non, et peu importe la pièce concernée. Une mesure rassurante mais difficile à appliquer. Aussi, si vous avez des doutes, il existe des astuces pour vérifier que votre location n'est pas sous surveillance.

Premier réflexe, plongez la pièce suspecte dans le noir et déclenchez l'appareil photo de votre smartphone. Balayez l'espace et surveillez à l'écran la présence d'une lueur violette assez vive. En effet, les caméras qui disposent d'un capteur de mouvements ou qui sont capables de filmer dans l'obscurité émettent un faisceau infrarouge invisible à l'œil nu (comme le signal d'une télécommande), mais que le capteur d'un appareil photo peut détecter. Si une telle lumière apparaît à l'écran, elle provient probablement d'une caméra.

Autre astuce, utilisez une appli comme Fing disponible sur Android et iOS. Elle permet d'analyser le réseau Wi-Fi local et détecte tous les appareils connectés au réseau. Si une caméra espion filme et retransmet en direct la vidéo par Internet, elle sera démasquée. Cette astuce ne fonctionne malheureusement pas si la caméra se contente d'enregistrer les vidéos sur une carte mémoire que son propriétaire récupère par la suite.

Si vous détectez une caméra dans votre location et qu'elle n'a pas été mentionnée par le propriétaire, signalez immédiatement la plateforme de location. Un dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie pour atteinte à la vie privée est également recommandé.