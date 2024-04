Ces marques automobiles surveillent la conduite de leurs clients au profit des assurances

Attention si vous conduisez une voiture connectée ! De grands constructeurs automobiles revendent les données de conduite de leurs clients aux compagnies d'assurances qui les utilisent pour augmenter leurs tarifs.

Dans l'habitacle de votre voiture connectée, vous vous sentez en sécurité, bien protégé par toute une panoplie de capteurs qui vous préviennent du moindre problème. Mais êtes-vous conscient que vos moindres mouvements sont épiés ? Il existe dans les véhicules modernes de petites boîtes noires qui enregistrent tous les paramètres de votre conduite : votre vitesse moyenne, la distance parcourue, les heures de départ et d'arrivée, le nombre de fois où vous avez freiné brusquement ou accéléré rapidement, s'il vous arrive de ne pas mettre votre ceinture de sécurité... Rien ne leur échappe ! Toutes ces données permettent aux constructeurs d'analyser les accidents afin d'améliorer la sécurité de leurs véhicules. Mais pas seulement.

Un rapport du très sérieux New York Times révèle ainsi que les constructeurs partagent les habitudes de conduite de leurs clients avec les compagnies d'assurances, et ce, sans que les conducteurs y aient explicitement consenti. C'est le cas d'entreprises telles que General Motors, Honda, Mitsubishi, Kia ou Hyundai. Elles utilisent les données des voitures connectées pour établir un profil comportemental du conducteur, profil qu'elles revendent ensuite à des tiers, comme des compagnies d'assurances. Ces dernières s'appuient dessus pour facturer des primes plus élevées à certains de leurs assurés. Un business bien juteux réalisé sur le dos des clients.

C'est le cas de General Motors, qui a espionné des millions de conducteurs pendant des années via son système OnStar, son plan de services connectés, sans qu'ils ne soient au courant ou n'aient eux-mêmes activé le système. Dans dix plaintes fédérales déposées le mois dernier, des conducteurs américains affirment ne jamais s'être inscrits sciemment au programme, mais avoir récemment appris que General Motors avait fourni leurs données de conduite à la compagnie LexisNexis. Un des plaignants a notamment conduit sa voiture sur un circuit de course et a vu sa prime d'assurance presque doubler, avec une augmentation de plus de 5 000 dollars par an. Idem pour une conductrice, qui n'était pourtant pas abonnée à OnStar, qui a découvert que LexisNexis possédait ses données de conduite. Bizarrement, au cours des deux dernières années, sa cotisation d'assurance a augmenté de 50 %.

Cette affaire met bien en lumière les enjeux de la collecte massive de données par les voitures connectées et le débat sur leur utilisation et leur partage, notamment pour les assurances. Pour éviter de vous faire avoir, pensez à bien lire les petites lignes des conditions générales d'utilisation (CGU) avant d'accepter quoi que ce soit. Et, quand vous le pouvez, pensez à désactivre les fonctions de suivi dans les réglages de votre véhicule.