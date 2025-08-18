Ces nouvelles arnaques visent les parents à l'approche de la rentrée scolaire

Attention aux arnaques lancées à l'occasion de la rentrée scolaire ! Des sites frauduleux vous promettent des kits scolaires remboursés ou des allocations exceptionnelles de la CAF afin de voler vos données bancaires.

Moment charnière pour les enfants et source de stress pour les parents, la rentrée des classes se prépare souvent dès le mois d'août. Entre les fournitures, les vêtements et les divers équipements nécessaires à un apprentissage dans de bonnes conditions, il y a de quoi faire ! Et, surtout, la facture s'annonce salée, en particulier lorsqu'il y a plusieurs garnements à équiper. Et ça, les cybercriminels en ont bien conscience. C'est pourquoi ils profitent de cette période pour mettre au point des arnaques et soutirer de l'argent aux parents stressés.

On connaissait l'arnaque pour connaître à l'avance la classe dans laquelle sera son enfant (voir notre article). Mais là, le moins que l'on puisse dire, c'est que les escrocs ont redoublé d'imagination ! Nicolas Pawlak, un expert en cybersécurité et créateur de Red Flag Domains, a découvert plusieurs arnaques qui sévissent actuellement : celle d'un kit scolaire officiel remboursé et une sur une généreuse allocation de la CAF.

© Nicolas Pawlak

Arnaque de la rentrée : un kit scolaire "complet, solidaire et remboursé"

Il y a quelques jours, des personnes mal intentionnées ont créé un site rentre-gouv.com sur Shopify, où elles mettent en vente des kits scolaires "solidaires" soi-disant déductibles des impôts à hauteur de 80 %, et même 100 % pour les boursiers, via France Connect. Par exemple, un kit "Collège" est vendu au prix de 39,90 €, et comprend entre autres une calculatrice, un agenda scolaire, un compas, différentes équerres, une clé USB, des cahiers, des stylos, des crayons de couleurs, des feutres, une trousse, etc. Tous sont présentés comme conçus en partenariat avec l' É ducation nationale, "conformes aux directives 2025" et "validés par les enseignants". Que demander de plus ? La livraison est effectuée à domicile ou dans la mairie de son choix sous 48 heures.

Pour appâter les victimes, le site frauduleux multiplie les logos de garantie et de certification, allant de France Connect à la CAF, en passant par le Ministère de l' É ducation nationale, Casio, Bic, Maped ou encore Stabilo. Cerise sur le gâteau : la présence d'un faux sujet du 20H de TF1 au ton fortement promotionnel, sans doute réalisé à l'aide de l'IA.

© Nicolas Pawlak

Arnaque de la rentrée : une aide de la CAF fort généreuse

Une autre arnaque a également été repérée par Nicolas Pawlak. Cette fois, elle porte sur une aide accordée par la Caisse l'allocations familiales (CAF), d'un montant de 1 200 €, en passant par la plateforme Caf-rapide-fr. Une somme qui n'est pas négligeable et qui pourrait être très utile à des familles au budget ric-rac ! Elle nécessite toutefois de transmettre son IBAN, son numéro de carte bancaire, son cryptogramme et sa date de validité.

Si on fouille un peu le site, on découvre que celui-ci comporte trois onglets : "Accueil", "Contact" et… "Nos services d'acupuncture". Il y en a vraiment qui ne doutent de rien ! Comble de l'ironie : une section "Est-ce que c'est légal et vraiment fiable ?" dans la FAQ, où l'on nous assure que "le parrainage proposé par CafDirect2025 est 100 % légal, transparent et conforme aux règles des organismes concernés. Nous travaillons uniquement avec des parrains sérieux et des processus éprouvés. Aucune arnaque, aucun piège : nous avons déjà aidé de nombreuses personnes à obtenir leur prime avec succès". Nous voilà pleinement rassurés !

© Nicolas Pawlak

Le piège réside dans le fait que la CAF propose réellement des allocations pour la rentrée scolaire. Il s'agit de l'ARS, versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire, et tourne autour des 400 € par élève, selon son âge. On est bien loin des 1 200 € promis !

Ces deux sites ont heureusement été bloqués, mais ils sont représentatifs des arnaques qui circulent à l'approche de la rentrée scolaire. Aussi, soyez particulièrement attentif aux offres trop belles pour être vraies, surtout si vous devez renseigner vos coordonnées bancaires. Faites attention aux URL douteuses, aux fautes d'orthographe et autres bizarreries.

En cas de partage de données personnelles sensibles, faites une main courante à la gendarmerie pour signaler un potentiel risque d'usurpation d'identité. Si vous avez fourni des informations bancaires, contactez votre banque pour bloquer les transactions et suivre les conseils de sécurité appropriés. Enfin, n'oubliez pas de signaler le site frauduleux aux services Signal Spam et Pharos.