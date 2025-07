Poupées Labubu : faux sites, contrefaçons, c'est la foire aux arnaques !

Profitant de l'engouement pour les poupées Labubu sur les réseaux sociaux, des escrocs multiplient les arnaques en ligne avec des sites de revente frauduleux et des contrefaçons. La vigilance est de mise si vous craquez sur cette nouvelle mode !

Si vous fréquentez les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté ! Les plateformes comme TikTok sont envahies de poupées en forme de petits monstres poilus aux dents pointues, aussi mignonnes qu'effrayantes : les Labubu. Portées par des célébrités comme Rihanna, Dua Lipa ou encore la chanteuse Lisa de Blackpink, elles sont devenues la coqueluche des internautes et des fashion victims. Ce phénomène marketing venu tout droit de Hong Kong est produit par la marque Pop Mart, et fonctionne sur un principe redoutable : celui du hasard. Il est impossible de savoir quel modèle se trouve dans la boîte que l'on achète : c'est la surprise. Un suspense qui a séduit les utilisateurs de TikTok, qui multiplient les vidéos de déballage (unboxing dans le jargon d'Internet). Et bien évidemment, il n'aura pas fallu longtemps pour que des escrocs flairent le bon filon pour monter des arnaques.

Arnaques Labubu : des sites frauduleux aux offres alléchantes

Comme tout objet de collection qui se respecte, les Labubu se déclinent en un nombre illimité de modèles, dont certains sont plus rares que d'autres. Aussi, certaines éditions s'arrachent à prix d'or, comme celles de la série The Monsters ou les collaborations avec des artistes de renom. Alors que les boîtes mystères sont vendues entre 20 € et 50 €, certaines poupées peuvent monter à 500 €. Elles atterrissent ensuite sur des plateformes de reventes, où leurs prix s'envolent encore plus. Certaines ont même été revendues à plus de 3 000 dollars ! Aussi, des réseaux de cybercriminels n'ont pas tardé à surfer sur la popularité de la marque pour piéger les collectionneurs passionnés.

Comme l'ont repéré Malwaretips et Kaspersky, des sites frauduleux, imitant à la perfection les boutiques officielles de Pop Mart, ont vu le jour un peu partout sur la toile. Pour piéger leurs victimes, ils propose des poupées Labubu à des prix extrêmement attractifs. Par exemple, des articles vendus généralement à 100 $ ou plus sont proposés à 19 $ – mais cette stratégie s'applique dans de nombreux pays, que ce soit en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Pour forcer encore plus la main aux acheteurs potentiels, ces sites multiplient les fausses promotions – parfois jusqu'à -95 % ! –, les mentions "stocks limités" et les comptes à rebours pour inciter le consommateur à acheter de façon compulsive et à passer à la caisse sans trop se poser de questions. Pour parfaire le tout, la livraison est généralement gratuite, et de faux avis achèvent de tromper la vigilance des victimes.

Une fois que ces dernières ont passé leur commande, il existe deux cas de figure. Dans la première, elles ne reçoivent tout simplement jamais leur précieuse poupée ; dans la seconde, elles reçoivent une contrefaçon de mauvaise qualité. Et cela peut avoir de graves conséquences ! Certaines de ces imitations, saisies récemment en Écosse, se sont révélées potentiellement dangereuses pour les enfants, à cause de pièces détachables ou de l'absence de normes de sécurité. Dans tous les cas, les cybercriminels s'emparent des coordonnées bancaires des clients, ce qui leur permet par la suite de réaliser des paiements frauduleux.

Poupées Labubu : comment repérer les arnaques ?

Le site spécialisé Zataz a, de son côté, repéré des publicités et autres posts sur les réseaux sociaux qui promettent des poupées Labubu en cadeau ou en récompense d'un jeu-concours. Pour participer, il suffit de cliquer sur un lien, de fournir son numéro de téléphone et d'entrer un code reçu par SMS ou sur WhatsApp. Code qui est en réalité un code de vérification : le donner permet donc aux cybercriminels de pirater le compte.

Pour éviter de se faire avoir, il est primordial de ne jamais cliquer sur des liens suspects et de ne jamais transmettre de code de connexion à qui que ce soit. Il faut toujours vérifier l'identité d'un vendeur avant tout achat et privilégier les plateformes officielles ou reconnues – comme Pop Mart ou StockX – pour toute transaction. Plusieurs indices permettent de repérer les sites frauduleux : les prix sont généralement anormalement bas, les offres et publicités promotionnelles nombreuses, et les mentions légales aux abonnés absents. En cas de doute, mieux vaut vérifier la fiabilité du site sur FranceVerif ou ScamDoc, afin de vérifier si le site est un site de confiance. Enfin, il faut garder en tête que les vraies poupées Labubu disposent d'un QR code sur l'emballage pour authentifier l'achat ainsi que, depuis 2024, d'un tampon Pop Mart sur le pied droit de la figurine.