Cybermalveillance.gouv.fr : attention, le site est victime d'une usurpation d'identité !

Attention si vous recevez un message de cybermalveillance.gouv.fr ! La plateforme fait face à une usurpation d'identité, des escrocs prétextant un remboursement suite à une arnaque subie pour vous arnaquer.

La plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr est d'une grande aide si vous êtes victime d'une arnaque en ligne ou de toute autre escroquerie numérique. En plus d'informer tout au long de l'année les Français des campagnes malveillantes qui sévissent par e-mail ou par SMS, elle permet de bénéficier d'un diagnostic en ligne et de profiter des conseils de spécialistes. Mais attention, car, comble de l'ironie, le service est actuellement lui-même victime d'une campagne de phishing. Comme il l'explique sur X et sur son site, des personnes malveillantes usurpent son identité pour dérober les données personnelles et bancaires des internautes.

Cybermalveillance.gouv.fr : une campagne de phishing redoutable

La plateforme française explique que, "depuis ce lundi matin 1er juillet 2024, des vagues de messages (mails) d'hameçonnage usurpant l'identité de Cybermalveillance.gouv.fr sont envoyées massivement". Ils utilisent comme objet "Programme de soutien aux victimes de fraude" et ont recours à l'adresse "cybermalveillance.gouv.fr", ce qui lui donne un aspect tout à fait crédible. Le message provient d'un certain Fabien Duhamel, qui se dit être un "agent" de la plateforme.

"Nous avons mis en place un programme de remboursement pour les victimes d'arnaques, et nous souhaitons vous offrir notre assistance dans cette démarche. Votre confirmation nous permettra de vous inclure dans ce programme et de travailler ensemble pour récupérer vos pertes", indique le courrier. Sauf qu'il n'existe pas de programme de remboursement pour les victimes d'arnaques...

Le mail est particulièrement crédible, puisqu'il reprend les logos République française et Cybermalveillance, ne comprend aucune faute d'orthographe et arbore une adresse mail plausible. Pire encore, il ne comporte aucun lien frauduleux, contrairement aux messages de phishing habituels. En faisant savoir à la victime que son adresse figurait dans sa "base de données des personnes victimes de fraude", les escrocs créent un sentiment d'urgence qui peut obscurcir le jugement.

Cybermalveillance.gouv.fr a déposé plainte et est en lien avec les autorités compétentes pour tenter d'identifier les responsables de cette campagne de phishing. Si vous recevez ce message, n'y répondez surtout pas ! Transférez-le immédiatement à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr.