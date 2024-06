Voyage en avion : voici les objets et produits interdits dans vos bagages à bord

Méfiez-vous si vous prenez l'avion cet été : certains produits sont strictement interdits à bord. Vérifiez bien ce que vous avez le droit d'emporter dans vos bagages, les règles étant différentes pour la cabine et pour la soute.

Voyager en avion est toujours excitant. Mais à la différence du train, et pour d'évidentes raisons de sécurité, vous ne pouvez pas emporter certains objets et produits dans vos sacs et vos valises, que ce soit en cabine ou en soute. Quelle que soit votre destination, voici ce que vous devez savoir pour préparer vos bagages sans risquer une mauvaise surprise à l'aéroport avant d'embarquer.

En cabine, les règles sont très précises, surtout pour les objets dangereux ou pouvant être utilisés de manière dangereuse. Les armes à feu et les armes blanches sont bien sûr interdites, tout comme les objets coupants. Un simple couteau dont la lame dépasse six centimètres ne pourra pas passer, les outils comme les tournevis et les ciseaux pointus étant également bannis. Un autre point crucial concerne les liquides. Vous ne pouvez emporter en cabine des contenants de plus de 100 millilitres. Cela inclut les bouteilles d'eau, les cosmétiques, les gels douche, les shampooings, les parfums et même les dentifrices ! Tous ces produits doivent être placés dans un sac plastique transparent et refermable. Si vous oubliez cette règle, vous devrez malheureusement abandonner vos articles à l'aéroport.

La liste des objets interdits diffère quelque peu pour les bagages en soute. Les batteries au lithium, par exemple, sont un vrai souci, car elles présentent un risque d'explosion et d'incendie. Les ordinateurs portables, ainsi que les smartphones, les tablettes et les autres appareils électroniques intégrant une batterie doivent être impérativement transportés dans un bagage cabine. Si vous avez un vélo électrique ou un dispositif médical comme un fauteuil roulant équipé de telles batteries, vous devrez trouver une autre solution pour les transporter. D'autres articles, comme les produits chimiques corrosifs, les matières explosives et les gaz comprimés sont également interdits. En revanche, les piles sont autorisées, à condition de se trouver dans leur emballage d'origine ou dans un sac individuel.

© fizkes-123RF

Si vous avez prévu de quoi manger pendant le vol, sachez que les aliments solides comme les sandwichs, les fruits et les biscuits sont autorisés en cabine. En revanche, les boissons, soupes et autres sauces suivent les mêmes règles strictes que les autres liquides et ne doivent pas dépasser 100 millilitres par contenant. En soute, vous pouvez emporter des denrées alimentaires sans trop de restriction, mais vérifiez toujours les règles spécifiques de votre destination pour les produits frais.

À l'aéroport, vos bagages subissent plusieurs contrôles. En arrivant au poste de contrôle de sécurité, vous devrez placer vos effets personnels, y compris les liquides et les appareils électroniques, dans des bacs pour inspection. Les bagages à main passent ensuite au scanner à rayons X. Parfois, des contrôles supplémentaires comme une fouille manuelle ou une vérification pour détecter des traces d'explosifs peuvent être effectués.

Pour les bagages en soute, après avoir été pesés et étiquetés, ils sont envoyés dans une zone de tri où ils passent également au scanner pour détecter les objets interdits. Attention si vous transportez certains produits comme de la pate d'amande qui peuvent être détectés comme des explosifs, en raison d'une densité similaire : fouille garantie !

Si vous êtes pris avec des objets interdits, les conséquences peuvent varier. La sanction la plus courante est la confiscation et la destruction des articles. Dans certains cas, vous pourriez être interdit de vol sur certaines compagnies ou même faire face à des poursuites légales. Ne prenez aucun risque et renseignez-vous bien auprès de votre compagnie avant votre départ.