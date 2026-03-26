Samsung Galaxy A37 et A57 : quand le milieu de gamme vise le premium

Samsung vient juste d'officialiser ses Galaxy A57 et A37, successeurs des A56 et A36 sortis en 2025. Plus puissant et plus raffinés, ces deux smartphones de milieu de gamme sont dotés d'outils d'IA plus étoffés, mais avec des tarifs plus élevés.

On le répète depuis longtemps : n'en déplaise aux GPG – les "geeks pourris gâtés" –, il n'est pas indispensable de lâcher plus de 1 000 euros dans du haut de gamme dernier cri pour s'offrir un smartphone de qualité. Samsung le sait bien et, à côté de ses prestigieux et coûteux Galaxy S, le constructeur coréen entretient soigneusement sa famille Galaxy A qui propose toujours un très bon rapport prestations-prix. C'est cette famille qui s'agrandit aujourd'hui avec les A37 et A57, deux nouveaux modèles 5G qui succèdent aux A36 et A56 de 2025 en profitant d'améliorations dignes de la catégorie premium.

Samsung Galaxy A37 et A57 : un design inspiré des Galaxy S26

La parenté avec les Galaxy S continue de s'affirmer, Samsung ayant délibérément choisi d'aligner l'esthétique de sa gamme A sur celle de sa série de prestige : tranches plates, coins adoucis par de légers arrondis, et un îlot photo dorsal qui met en valeur les trois objectifs alignés. Le résultat, sobre et moderne, est séduisant et rassurant. De dos, on pourrait croire qu'il s'agit de Galaxy S26 !

Pour autant, les deux nouveaux frères ne sont pas jumeaux. Le Galaxy A57 s'est offert une cure d'amincissement spectaculaire par rapport au A56 : à 6,9 mm d'épaisseur seulement, il devient même le modèle le plus fin jamais produit dans la série A. Son châssis aluminium, pris en sandwich entre deux dalles de verre Gorilla Glass Victus Plus, lui confère une impression de solidité et de luxe abordable assez inédite à ce niveau de prix; d'autant qu'il ne pèse que 179 g.

Galaxy A57 5G © Samsung

Le Galaxy A37, lui, conserve une coque en polycarbonate – matière plastique noble, certes, mais moins flatteuse au toucher – et reste plus épais à 7,4 mm, pour un poids de 196 g. Comme le A57, il bénéficie néanmoins d'un verre Gorilla Glass Victus Plus en façade, et ses bordures d'écran ont également été réduites. Les deux modèles partagent la certification IP68 – une protection contre l'eau jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes – que le A56 de l'an passé ne proposait pas, en se contentant de l'IP67.

Galaxy A37 5G © Samsung

Côté couleurs, le A57 est proposé en gris, bleu foncé, bleu clair et lavande, tandis que le A37 se décline en graphite, blanc, vert foncé et lavande. Les deux modèles seront disponibles à partir du 10 avril 2026.

Samsung Galaxy A37 et A57 : des puces plus puissantes et un écran plus lumineux

Les deux smartphones tournent sous Android 16, accompagné de l'interface maison One UI 8.5. Un ensemble logiciel très moderne, donc. Samsung s'engage par ailleurs à fournir six générations de mises à jour majeures du système ainsi que six années de correctifs de sécurité – un argument de poids pour qui souhaite garder son téléphone plusieurs années.

Côté processeur, le Galaxy A57 embarque le tout nouveau SoC maison Exynos 1680, successeur de l'Exynos 1580 qui équipait le A56. Ce composant gravé en 4 nm apporte une progression sensible en puissance brute. Il est par ailleurs secondé par une chambre à vapeur 13 % plus grande que sur la génération précédente, ce qui devrait limiter la surchauffe lors de sessions de jeu prolongées.

Le Galaxy A37, quant à lui, troque le Snapdragon 6 Gen 3 du A66 contre un Exynos 1480 – la même puce que celle qui équipait le A55. Ce changement peut surprendre, mais Samsung justifie ce choix par de meilleures capacités de traitement en matière d'intelligence artificielle. Les deux appareils sont proposés en configuration 6 ou 8 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage – sans slot pour carte microSD, une absence que certains utilisateurs pourraient regretter, mais classique chez Samsung.

L'écran, identique sur les deux modèles, mesure 6,7 pouces avec une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle Super AMOLED+ profite d'une luminosité maximale portée à 1 910 nits en pic HDR – contre 1 000 nits pour le A56 l'an passé – et d'un mode Vision Booster pour une lisibilité accrue en plein soleil. La batterie de 5 000 mAh reste inchangée sur les deux modèles, mais la charge rapide 45 W permet de récupérer 60 % d'autonomie en seulement 30 minutes. Samsung promet jusqu'à deux jours d'utilisation entre deux charges.

Sur la connectivité, le A57 prend aussi une légère avance : 5G sur les deux, Wi‑Fi 6 pour le A37, Wi‑Fi 6E sur le A57, ainsi qu'un Bluetooth de dernière génération. Rien de rédhibitoire pour l'utilisateur moyen, mais ceux qui disposent d'une box récente ou d'un routeur tri‑bande profiteront mieux de leur réseau avec le modèle le plus cher

Samsung Galaxy A37 et A57 : des atouts pour la photo et l'IA

Sur le plan photo, les deux smartphones partagent un capteur principal de 50 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. La différence se fait sur l'ultra grand-angle : 12 mégapixels sur le A57, contre seulement 8 sur le A37. Le modèle haut de gamme de la série bénéficie également d'une stabilisation optique sur son capteur principal, d'une vitesse d'obturation plus élevée pour figer les sujets en mouvement, et d'un mode de réduction de bruit numérique inédit dans cette gamme pour améliorer les clichés nocturnes. La fonction Nightography, présente sur les deux appareils, a également été optimisée. Le Galaxy A37, de son côté, se distingue par ses algorithmes de mode portrait hérités des modèles supérieurs, capables de simuler un éclairage studio et de détecter avec précision cheveux et grain de peau.

L'intelligence artificielle occupe une place grandissante dans ces deux appareils, même si Samsung prend soin de réserver la marque Galaxy AI à ses gammes premium. Les outils proposés ici s'appellent pudiquement "outils intelligents". On trouve ainsi la transcription vocale dans l'enregistreur, la "Sélection IA" pour extraire et déplacer des contenus entre applications par glisser-déposer, ou encore l'Effaceur d'objet amélioré pour supprimer les éléments indésirables d'une photo. Le Galaxy A57 va plus loin avec le montage vidéo assisté par IA et une fonction "Meilleure Pose" capable de sélectionner automatiquement la meilleure expression parmi plusieurs clichés d'un groupe. Bixby et Gemini sont tous deux présents pour les tâches de commande vocale et d'automatisation, et la fonction "Entourer pour Chercher" de Google est généralisée sur les deux modèles.

Samsung Galaxy A37 et A57 : des modèles un peu chers… pour le moment

L'élévation du niveau technique a un prix, au sens propre du terme. Par rapport aux A36 et A56 de l'an passé, les deux nouvelles références accusent une hausse tarifaire de 50 euros. Le Galaxy A37 s'affiche à 449 euros en version 6 Go/128 Go, et à 529 euros en 8 Go/256 Go. Le Galaxy A57 débute à 549 euros pour la configuration 8 Go/128 Go, et monte à 599 euros en 8 Go/256 Go.

Samsung Galaxy A37 5G (6 Go - 128 Go)

Samsung Galaxy A37 5G (8 Go - 256 Go)

Samsung Galaxy A57 5G (8 Go - 128 Go)

Samsung Galaxy A57 5G (8 Go - 256 Go)

Des prix un brin élevés pour cette catégorie qui accueille de nombreux concurrents de qualité et souvent moins chers, chez Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme, Honor, Motorola ou encore Nothing, certains comme le Xiaomi 14T étant même mieux équipé sur plusieurs points. Une concurrence que Samsung choisit d'ignorer en misant sur son image de marque, sa longévité logicielle et, pour le A57, ses matériaux premium. Et il est clair que ces arguments comptent pour beaucoup de consommateurs qui cherchent des "valeurs sûres".

Pour atténuer le choc, et comme à son habitude, Samsung propose une offre de lancement, valable jusqu'au 24 avril 2026 : les clients qui passeront commande dans cette période bénéficieront d'une remise immédiate leur permettant d'obtenir la version 256 Go au prix de la version 128 Go. Une manière habile de présenter un avantage concret tout en maintenant les prix catalogue.

Quant aux autres, il suffira d'attendre. Les prix des appareils Samsung ont tendance baisser assez rapidement après leur sortie, pour atteindre parfois des niveaux très bas lors de grandes promotions, ou en les associant à un forfait mobile chez un opérateur. D'ailleurs, même avant leur sortie, plusieurs revendeurs proposent déjà les modèles 256 Go au prix des versions 128 Go ! En pratiquer, rares sont les clients qui paient les rpoduits Samsung aux prix forts affichés au début…