Samsung Galaxy Unpacked 2026 : comment suivre la présentation des Galaxy S26 en direct

Comme à son habitude, Samsung présentera sa nouvelle gemme de smartphones haut de gamme lors d'un événement spécial diffusé en direct quelques jours avant le salon de Barcelone. Voici comment y assister en vidéo.

Après des mois de faux suspense et d'innombrables indiscrétions soigneusement orchestrées, Samsung va enfin présenter sa nouvelle gamme Galaxy S26 ce mercredi 25 février à partir de 19 h (heure française), lors de son événement Galaxy Unpacked 2026 qui sera diffusé en direct en vidéo sur Internet. Rien de surprenant à cette annonce, dans la mesure où le géant coréen a l'habitude de dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme chaque année à cette période, quelques jours avant le MWC – le Mobile World Congress –, ce grand salon de l'industrie du mobile qui se tient à Barcelone, et qui se déroulera cette fois du 2 au 5 mars.

Même si ce rituel est important pour Samsung, qui aime toujours voir les choses en grand, il n'y a pas de grande surprise à attendre de cet événement tant les fuites reprises par la plupart des sites spécialisés ont été nombreuses et précises : des caractéristiques technique au design, on sait déjà pratiquement tout des trois modèles qui devraient logiquement être dévoilés ce soir, à savoir les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra. Des téléphones premium qui marcheraient dans les traces de leurs prédécesseurs avec encore une bonne dose d'IA et diverses améliorations, mais sans innovation révolutionnaire.

Hormis un nouvel agencement des modules photo et l'utilisation de nouvelles puces plus puissantes, ils inaugureraient surtout une technologie permettant de restreindre l'angle de vision des écrans pour les protéger des regards indiscrets dans les lieux publics et les transports. Une tendance amusante quand on songe que pendant des années, les fabricants ont cherché à offrir des angles de plus en plus large sur leurs écrans ! Ils pourraient sans doute être accompagnés de nouvelles tablettes Galaxy et de nouveaux écouteurs sans fil de la gamme Galaxy Buds.

La vraie question concerne les tarifs, qui pourraient être en nette hausse cette année à cause de la crise qui fait flamber les prix de la mémoire vive et du stockage depuis plusieurs mois. Quoi qu'il en soit, tout le monde pourra être fixé sur les rumeurs et les prédictions dès ce soir en suivant la conférence en temps réel sur le site de Samsung et sur sa chaine YouTube. Et comme toujours avec la marque coréenne, les nouveautés seront en précommande chez tous les distributeurs 'Amazon, Fnac-Darty, Bouianger, etc.) dès leur annonce officielle, avec des offres spéciales, des cadeaux et des promotions pour les premiers acheteurs.