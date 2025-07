Samsung Galaxy Z Fold7 et Honor Magic V5 : les smartphones pliants gagnent en finesse

Samsung et Honor continuent de croire au smartphone pliant grand format au format carnet. La preuve avec le Galaxy Z Fold7 et le Magic V5, deux nouveaux modèles que nous avons pu prendre en main.

Samsung et Honor semblent être les deux seuls acteurs à persévérer sur le terrain des smartphones pliants au format livre (de type Fold) cette année dans nos contrées. OnePlus a jeté l'éponge pour ce type d'appareil en Europe tout comme Xiaomi qui a décidé de réserver son Mix Fold 4 au marché chinois. Google qui se prépare à lever le voile sur sa gamme Pixel 10 n'a visiblement pas prévu de modèle Fold a son catalogue ce coup-ci.

Une offre qui se réduit à peau de chagrin pour ces grands modèles, contrairement aux smartphones pliables au format Flip qui attirent une concurrence plus fournie. On croise en effet en rayons Samsung avec ses Z Flip, Motorola avec ses Razr ou encore Xiaomi avec son Mix Flip. Et l'on comprend pourquoi. Il a toujours été difficile de séduire avec un smartphone au gabarit très imposant, au poids conséquent et à la réparabilité incertaine. Sans compter le prix toujours très élevé. Néanmoins, Samsung et Honor semblent tous deux s'être engagés dans un joli duel pour rendre ces smartphones plus agréables, à défaut d'être plus abordables.

Samsung Galaxy Z Flip7 et Galaxy Z Fold7 © CCM

Le géant coréen qui s'est lancé dans les smartphones pliables en 2019 déjà, vient ainsi de dévoiler son Galaxy Z Fold7 (aux côtés des Z Flip7 et Z Flip7 FE que nous évoquerons plus loin). Le Chinois Honor de son côté commence à lever le voile sur son Magic V5, lequel devrait être disponible le 28 août prochain. L'appareil va succéder au Magic V3 sorti l'an passé sautant au passage le chiffre 4 qui porte malheur en Chine. Nous avons eu l'occasion de prendre en main ces deux appareils. Voici notre premier ressenti.

Samsung Galaxy Z Fold7 et Honor Magic V5 : la finesse avant tout

C'est un constat saisissant avec le Z Fold 7 de Samsung. Le Coréen a enfin repris le design en main pour éviter que son smartphone ne ressemble à une brique comme ses prédécesseurs. Déplié, il affiche ainsi une épaisseur de 4,2 mm et 8,9 mm une fois replié. C'est à peine plus (0,7 mm) que son modèle haut de gamme, le Galaxy S25 Ultra et ses 8,2 mm.

C'est surtout 26 % de moins que le Z Fold 6 sorti l'an dernier avec ses 12,1 mm une fois plié. Un exploit… pour Samsung. Car côté Honor, le Magic V3 sorti l'an dernier n'était déjà pas si loin avec ses 4,3 mm d'épaisseur une fois ouvert. Le Magic V5 en approche revendique quant à lui la perte de 0,2 mm avec 4,1 mm.

On ne va pas chipoter, sur ce plan, Samsung et Honor sont tous deux parvenus à une épaisseur très raisonnable pour un appareil pliant grand format. Ce qui freine maintenant les deux constructeurs dans leur course à la finesse, c'est la présence du port USB-C.

De gauche à droite : Galaxy Z Fold7, Google Pixel 9 Pro Fold et Honor Magic V5 © CCM

Cependant, il y a un hic. Les dimensions indiquées ici ne tiennent pas compte du module photo. Très protubérant chez Honor, un peu moins chez Samsung, il empêche de glisser le smartphone facilement dans une poche.

À gauche, le Galaxy Z Fold7, à droite le Honor Magic V5 © CCM

Par ailleurs, le poids est lui aussi revu à la baisse sur les deux nouveaux mobiles. Il s'établit maintenant à 215 g sur le Z Fold7 (contre 239 g auparavant) et à 217 g sur le Magic V5 contre 230 g sur le Magic V3. Les deux appareils pèsent aussi lourd que de nombreux smartphones classiques. Pas mal.

Reste enfin la résistance aux éléments. Le Magic V5 profite d'une étanchéité IP 58 et 59 quand le Z Fold7 revendique un indice IP 48. De quoi résister à l'immersion dans l'eau mais il faudra garder un œil sur les grains de poussière et de sable.

Samsung Galaxy Z Fold7 et Honor Magic V5 : du mieux sur les écrans

Autre changement majeur chez Samsung : la taille de l'écran externe. Critiqué depuis les premières versions pour son étroitesse, forçant presque à réapprendre à manipuler un smartphone notamment lorsqu'il s'agit de rédiger un message, l'écran se fait aujourd'hui plus large (enfin !). La diagonale s'établit à 6,5 pouces mais surtout, l'écran gagne quelques millimètres en largeur au point de dépasser celle d'un Galaxy S25.

Plus confortable donc au quotidien puisque l'on se sert plus souvent de l'écran externe que de l'écran interne. Et puisque l'on évoque l'écran, la dalle interne passe de 7,6 sur le Z Fold6 à 8 pouces sur le Z Fold7 en conservant un format proche du carré. Le Magic V5 de son côté conserve un écran de 6,43 pouces en façade et de 6,95 pouces à l'intérieur.

Galaxy Z Fold7 © CCM

Honor Magic V5 © CCM

Quant au pli de l'écran interne, tant chez Samsung que chez Honor, la technique est aujourd'hui très bien maîtrisée. S'il demeure visible lorsque l'a dalle est éteinte, il se fait totalement oublié une fois l'écran allumé… à part ce léger dénivelé sous les doigts.

Reste la luminosité qui s'établit à 2600 nits chez Samsung et près du double chez Honor avec 5000 nits.

Samsung Galaxy Z Fold7 et Honor Magic V5 : deux approches différentes de l'autonomie

Avec ces smartphones géants, l'un des principaux écueils tient à l'autonomie. Honor n'y va pas pas quatre chemins. Il emploie dans son Magic V5 sa technologie Silicium Carbone déjà à l'œuvre sur d'autres appareils sortis précédemment. Elle permet autant d'énergie dans moins d'espace. Le Magic V5 se dote donc d'un accu de 5820 mAh. À côté, le Galaxy Z Fold7 fait pâle figure avec sa batterie " classique " de 4400 mAh, soit la même capacité que le Z Fold6 de l'an dernier. Nous mesurerons bien sûr durant nos tests si le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm qui anime l'appareil (comme le Magic V5 d'ailleurs) et la surcouche logicielle One UI réussissent à ne pas pomper trop d'énergie.

Samsung Galaxy Z Fold7 et Honor Magic V5 : des prix qui piquent

Honor n'a pas encore annoncé le prix de son petit bijou pliable qui sortira le 28 août prochain. Néanmoins, sauf mauvaise surprise, il devrait tutoyer les 2000 euros comme le Magic V3 lors de sa sortie l'an dernier (et que l'on trouve aujourd'hui pour 1300 euros environ). Côté Samsung, on connaît déjà le montant de la facture. Les tarifs démarrent à 2099 euros pour la version 256 Go. Il faut compter 2219 euros pour la version 512 Go et 2519 euros pour la version 1 To. L'offre de précommande permet de doubler l'espace de stockage gratuitement… sauf pour la version 1 To pour laquelle une simple remise de 150 euros est accordée.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE : un air de déjà vu

Galaxy Z Flip7 © CCM

Outre le Galaxy Z Fold7, Samsung a également présenté deux smartphones pliants au format clapet. Le Z Flip7 et, nouveau venu dans la famille, le Z Flip7 FE (pour Fan Edition).

Galaxy Z Flip7 FE © CCM

Une déclinaison plus abordable que le coréen réserve généralement à sa gamme S. Mais, comme nous avons pu nous en rendre compte lors de notre prise en main, (et comme le montre le tableau ci-dessous) le Z Flip7 FE ressemble tout de même fortement à un Z Flip6 que l'on aurait un poil maquillé et rebaptisé.

Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip7 FE Galaxy Z Flip6 Processeur Exynos 2500 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 Go 8 Go 12 Go Taille écran 4,1 pouces 3,4 pouces 3,4 pouces Luminosité 2600 nits 2600 nits 2600 nits Batterie 4300 mAh 4000 mAh 4000 mAh

Un appareil qui se négocie aujourd'hui entre 680 et 800 euros. Or, Samsung lance le Z Flip7 FE à partir de 995 euros (128 Go). Le Z Flip7 affiche quant à lui un prix de départ à 1199 euros (256 Go). Il rattrape la proposition de Motorola et ses Razr avec un écran externe plus grand qui englobe les deux modules photo. Suffisant pour séduire ? À voir après nos tests.