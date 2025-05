Galaxy S25 Edge : Samsung lance enfin son smartphone ultra fin

Au moment où beaucoup soignent leur body summer, Samsung lance officiellement le Galaxy S25 Edge, son smartphone ultra fin, devançant Apple dans cette nouvelle course folle à la finesse et la miniaturisation.

Ce n'est plus vraiment une surprise. Samsung travaille sur un modèle de smartphone ultra fin depuis un long moment. Et l'appareil a commencé à dévoiler son style lors du CES de Las Vegas, le salon de l'électronique grand public, au début de l'année avant de faire une nouvelle apparition durant le Mobile World Congress (MWC) à Barcelone fin février dernier. Le smartphone, montré à bonne distance des visiteurs, suspendu à des fils de nylon, présentait alors une allure très fine et le design Samsung facilement reconnaissable. Depuis, de nombreuses fuites ont fait état de sa fiche technique et de ses mensurations. Il ne restait plus que deux inconnues au tableau : sa date de sortie et son prix.

C'est ce 13 mai que Le géant coréen met fin au suspense. Le Galaxy S25 Edge, c'est son nom, est disponible en précommande depuis cette nuit. Il se négocie à 1249 euros pour la version armée de 256 Go de stockage et à 1369 euros pour celle dotée de 512 Go. À noter que jusqu'au 30 mai, la version la mieux lotie est facturée au même prix que la mouture équipée de 256 Go.

© Samsung

Samsung Galaxy S25 Edge : fin et robuste à la fois

Lors de sa présentation, Samsung nous a indiqué que la finesse du châssis était une demande des utilisateurs. Et la marque de préciser qu'aujourd'hui, puisqu'elle dispose de la technologie pour y parvenir, autant se lancer. Un bon moyen de couper l'herbe sous le pied à Apple qui se prépare de son côté, selon des rumeurs de plus en plus persistantes, à ajouter à la rentrée un iPhone très fin à son catalogue, l'iPhone 17 Air.

© Fabrice Brochain - CCM

Et pas question bien sûr de vivre à son tour le scandale du Bendgate subit par la firme à la pomme en 2014 avec ses iPhone 6 et 6 Plus qui se pliaient un peu trop facilement au point de casser. Samsung a visiblement pris les devants en optant pour un châssis en titane. Et pour plus de solidité, l'appareil se pare d'un écran de 6,7 pouces protégé par du verre Gorilla Ceramic 2. Au dos, on retrouve un verre Gorilla Victus 2. On verra durant nos tests le comportement de cette combinaison une fois le S25 Edge glissé dans une poche arrière de jeans.

Pour Samsung, le Galaxy S25 Edge se veut le smartphone plus fin jamais conçu… par ses soins. L'appareil affiche en effet une épaisseur de 5,8 mm. Le géant coréen se garde toutefois de se comparer à la concurrence puisqu'en effet, le Magic V3 d'Honor, smartphone pliable au format fold, reste à ce jour le plus fin avec seulement 4,35 mm d'épaisseur une fois déplié. Néanmoins, on salue la prouesse pour un mobile au format traditionnel (non pliable) qui conserve par ailleurs un gabarit assez conventionnel de 75,6 x 158,2 mm.

Une finesse appréciable en main d'autant que le poids est à l'avenant avec 163 g seulement. Bien moins que la plupart des appareils actuels qui flirtent souvent avec la barre des 200 g.

© Samsung

Samsung Galaxy S25 Edge : de la finesse au prix de quelques sacrifices

La recherche de la minceur à tout prix se paie sur quelques éléments. Première victime : la batterie. Le Galaxy S25 Edge se pare d'un accu d'une capacité de 3900 mAh. C'est moins que le Galaxy S25 et même moins le Galaxy Z Fold6, le pliable au format clapet, tous deux dotés d'une batterie de 4000 mAh. Le Coréen indique pourtant que l'appareil peut tenir 24 heures en lecture vidéo. Nous le vérifierons durant nos tests.

© Fabrice Brochain - CCM

Second point sacrifié sur l'autel de la finesse : le volet photo. Le Galaxy S25 Edge se dote de seulement deux capteurs. Il récupère le module grand-angle du S25 Ultra avec ses 200 Mpx (f/1,7) et son zoom optique 2x et se pare d'un module ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2). Pas de téléobjectif donc. Dommage.

Samsung Galaxy S25 Edge : un moteur digne de sa catégorie

Le nouveau mobile de Samsung est à classer dans la catégorie des appareils haut de gamme. Pas question donc pour la marque de l'équiper d'un SoC en retrait. Il doit également faire tourner toutes les fonctions d'intelligence artificielle regroupées sous la bannière Galaxy AI comme sur les autres S25. De fait, Samsung a opté pour le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm (optimisé pour Samsung) épaulé par 12 Go de RAM. Là encore, nous sommes curieux de voir comment ce SoC va se comporter. Dans nombre d'appareils qui en sont équipés passés entre nos mains, la chauffe est plutôt mal maîtrisée. Un châssis plus fin ne devrait pas améliorer les choses. Samsung indique pourtant avoir travaillé son système de refroidissement pour limiter le phénomène. Nous verrons durant les tests.

Samsung Galaxy S25 Edge : la nouveauté au prix fort

Les prix de ce nouveau venu dans la gamme Samsung interpellent. De 1249 à 1369 euros, ça pique. La finesse (ou l'attrait de la nouveauté) se paie donc au prix fort sachant que le Galaxy S25+ avec ses 7,3 mm d'épaisseur (soit 1,5 mm de plus) se négocie à 1172 euros et qu'il embarque une batterie plus grande (4900 mAh) ainsi qu'un téléobjectif 3x en plus du grand-angle et de l'ultra grand-angle. Des arguments de poids qui peuvent contrebalancer la taille de guêpe du nouveau venu au moment du choix.