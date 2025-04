Ce smartphone Google a un gros problème de batterie : il ne faut plus l'utiliser

Certains Pixel 7a souffrent d'un problème de gonflement de batterie. Google propose une compensation financière pour le faire réparer. Mais il ne faut surtout pas utiliser un appareil qui présente ce problème, c'est très dangereux !

Depuis quelques semaines, les témoignages se multiplient sur un phénomène inquiétant touchant certains smartphones de Google. Et plus particulièrement le Pixel 7a, un modèle de milieu de gamme sorti en 2023. Plusieurs utilisateurs ont constaté en effet des symptômes étranges, notamment un décollement de la coque arrière, une déformation visible ou une perte d'autonomie brutale. Autant de problèmes qui ont tous la même cause : un gonflement de la batterie. Un déformation évidemment anormale et surtout dangereuse.

Dans une note publiée le 23 avril 2025, Google a officiellement reconnu le problème, en précisant qu'il ne touche pas tous les Pixel 7a mais seulement quelques séries. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la marque fait face à ce genre de souci. D'autres modèles comme le Pixel 5a ou le Pixel 4 XL ont déjà connu des problèmes similaires, avec des campagnes de réparation ou de dédommagement à la clé.

Pour répondre à cette situation, l'entreprise californienne a donc mis en place un nouveau programme de réparation gratuit avec remplacement de la batterie dans sept pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore le Japon. Mais malheureusement pas en France. Les utilisateurs français devront se contenter d'un système de compensation financière.

Selon le statut de la garantie de l'appareil, les montants proposés varient : environ 420 euros si le téléphone est encore sous garantie, environ 185 euros dans le cas contraire, ou encore un bon d'achat équivalent à 275 euros à utiliser sur le Google Store. Pour savoir si leur téléphone est éligible, les utilisateurs concernés doivent indiquer le numéro IMEI de leur appareil sur une page dédiée mise en place par Google.

Batterie gonflée : attention, danger !

Au-delà du cas du Pixel 7a, le gonflement d'une batterie n'est pas un problème à prendre à la légère. Il s'agit d'un phénomène chimique qui survient généralement dans les batteries lithium-ion, celles qui équipent les smartphones comme de très nombreux appareils électroniques actuels (tablettes, écouteurs sans fil, etc.). Lorsqu'une batterie est défaillante ou vieillissante, les réactions chimiques de son électrolyte peuvent produire des gaz internes qui provoquent un gonflement. Ce dégazage, bien que lent, exerce une pression importante sur le boîtier de la batterie elle-même en entrainant une pression sur tout ce qui l'entoure, à savoir les composants internes de l'appareil et son boîtier. Dans le cas d'un téléphone ou d'une tablette, ce phénomène provoque des déformations de la coque voire un décollement de l'écran. Et il peut endommager des circuits électroniques ou la carte mère.

© Jérôme Rommé

Mais les conséquences peuvent aller bien plus loin qu'un simple inconfort esthétique. Une batterie gonflée est instable. Elle peut surchauffer, voire exploser dans les cas les plus graves, en particulier si elle continue à être utilisée ou rechargée. Elle peut aussi libérer des substances chimiques toxiques ou inflammables. C'est pourquoi il est essentiel d'arrêter immédiatement d'utiliser un appareil qui montre ces signes de gonflement. Il ne faut ni tenter de l'ouvrir soi-même ni continuer à le brancher sur secteur. La priorité est de le ranger dans un endroit sûr, à l'abri de la chaleur, puis de suivre les instructions officielles pour obtenir un remplacement ou un remboursement.

Dans le cas du Pixel 7a, un smartphone qui coûtait tout de même plus de 500 euros à sa sortie, le plus sage est de le faire réparer en profitant du dédommagement de Google s'il présente le problème. Mais retenez bien que dans tous les cas, il ne faut surout lsu utiliser un appareil, quel qu'il soit, si sa batterie a gonflé. C'est réellement dangereux !