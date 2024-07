Test Motorola Razr 50 Ultra : le smartphone à clapet qui ne craint pas Samsung

Avec son nouveau Razr 50 Ultra, Motorola propose un smartphone pliant à clapet abouti, qui profite de nombreuses améliorations par rapport au premier modèle. De quoi tenir tête à la référence du marché, le Galaxy Z Flip.

À l'été 2023, Motorola et sa marque Razr frappait un grand coup. Elle proposait alors deux smartphones pliants au format clapet, les Razr 40 et 40 Ultra, à des prix qui sortaient de la stratosphère à laquelle nous a habitué Samsung. Pour moins de 1200 euros, on profitait alors d'un smartphone très réussi avec un grand écran externe, et pour 900 euros, une version moins bien lotie mais qui rendait cette technologie moins élitiste.

En cet été 2024, Motorola remet le couvert, histoire d'anticiper le débarquement de l'artillerie lourde de Samsung avec ses Galaxy Z Flip6 prévu pour le 10 juillet. Première bonne nouvelle, Moto n'a pas touché aux prix de ses mobiles. Le Razr 50 Ultra que nous testons ici reste ainsi au prix officiel de 1199 euros quand son petit frère le Razr 50 s'affiche à 899 euros.

Au passage, les modèles précédents profitent d'une jolie chute de prix : 799 euros pour le Razr 40 Ultra et 599 euros pour le Razr 40. Et si les tarifs restent agressifs, Moto ne s'est pas pour autant contentée de mettre à jour la fiche technique de ses appareils. La firme sino-américaine a multiplié les efforts pour rendre ses smartphones, et notamment le modèle Ultra, encore plus séduisant pour ne pas se laisser marcher sur les pieds par Samsung et… eh bien, c'est presque tout. L'an passé Oppo était encore là avec son N2 Flip mais la firme qui revient doucement sur le marché français n'a pas pour le moment annoncé de nouveaux modèles pliants pour l'hexagone. Quant au marques chinoises comme Nubia ou Hero que nous avons croisé sur le salon MWC de Barcelone en février dernier, leur distribution demeure encore assez confidentielle dans nos contrées. Pas de quoi effrayer Moto déjà bien installée sur notre territoire.

Motorola profite donc d'un champ presque libre pour relancer la compétition des smartphones pliants à clapet. Nous avons pu tester le Razr 50 Ultra durant quelques jours. Voici notre verdict.

Motorola Razr 50 Ultra : l'avis de CCM

Écran externe plus grand et plus lumineux

Bonnes performances

Qualité photo

Autonomie correcte pour ce format

Recharge rapide et chargeur fourni

Accessoires fournis Quelques lenteurs de l'autofocus

Photos de nuit perfectibles

Quelques ratés sur l'écran externe

Motorola Razr 50 Ultra : un design soigné et fin

On ne change pas une équipe qui gagne. Le Razr 540 Ultra ressemble quand même beaucoup à son ainé de l'an passé. Le châssis reste constitué d'aluminium et le dos de l'appareil recouvert de similicuir toujours agréable au toucher et à la finition impeccable. Après la couleur Viva Magenta de l'an passé, le partenariat de Motorola avec Pantone mise cette fois-ci sur un coloris pêche très réussi. Le Razr 50 Ultra est aussi disponible dans des tons plus classiques, un noir tirant vers le bleu foncé, notre exemplaire de test, et un vert sapin.

L'appareil a pris un léger embonpoint depuis l'an passé. Rien de très grave, puisque ça se joue à quelques dixièmes de millimètres en hauteur, en largeur et en épaisseur. Une fois plié, le Razr 50 Ultra affiche ainsi une épaisseur de 15,32 mm contre 15,1 mm pour son prédécesseur. Ces légères différences de gabarit n'ont semble-t-il pas eu d'influence sur le poids puisqu'il demeure identique à celui du Razr 40 Ultra : 189 g.

La charnière de l'appareil a été améliorée mais il reste difficile de l'ouvrir d'une seule main. Nombreuses de nos tentatives se sont soldées par un détachement de la coque de protection et il nous faut souvent procéder en deux ou trois mouvements du pouce pour le déplier totalement. Ne comptez pas adopter le bon vieux mouvement sec vers l'extérieur pour déployer le Razr 50 Ultra comme ses ancêtres à clapet. Le capot résiste trop et vous courrez le risque que le smartphone vous échappe des mains pour s'envoler quelques mètres plus loin. Cette charnière un poil plus rigide permet cependant plus de flexibilité dans le maniement du mobile pour maintenir l'ouverture à 90° ou moins selon l'utilisation (voir plus bas). En revanche, il est aisé de refermer le smartphone d'une seule main. Du coup, on apprécie toujours autant de fermer le clapet à son interlocuteur à l'autre bout du fil d'un simple clap.

Si le design global ne change pas, ce qui marque la différence, c'est l'écran externe. Il est un poil plus grand que l'an dernier passant de 3,6 pouces à 4 pouces pour cette nouvelle édition. Une progression qui n'a l'air de rien mais qui se ressent une fois la dalle illuminée. C'est bien simple, il occupe quasiment toute la façade du mobile.

Motorola a également amélioré la résistance de son appareil. Si l'an passé il fallait se contenter d'une certification IP52, cette année, le Razr Ultra annonce fièrement une certification IPX8. Comprenez qu'il peut faire un petit plongeon accidentel dans l'eau de la piscine sans risque. En revanche, les petits grains de sable restent son ennemi.

Enfin, on apprécie un joli geste de la marque. L'appareil est livré avec une coque de protection adaptée (sa couleur varie selon celle du modèle choisi) et une lanière pour le porter en bandoulière tel un accessoire de mode. Il peut arriver que le pli souple de la coque se coince dans la charnière lors de l'ouverture de l'écran (l'empêchant de se déployer à 180°) mais rien de grave. Dans la boîte on trouve aussi un chargeur 68 W et le câble USB-C qui va avec. Un effort que l'on salue tant il se fait rare.

Motorola Razr 50 Ultra : deux écrans très réussis

Qui dit smartphone pliable dit deux écrans. Commençons par la dalle externe. Comme annoncée plus haut, elle est un peu plus grande que l'an passé avec une diagonale de 4 pouces. Il s'agit d'une dalle pOled offrant une définition de 1270 x 1080 pixels pour une résolution de 417 ppp.

Petite nouveauté, Motorola a opté pour une dalle LTPO. Elle propose donc un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz (et même 165 Hz). Le principal avantage joue en la faveur du mode Always On Display (écran toujours allumé) pour maintenir un affichage constant en veille sans consommer trop d'énergie… et transformer le Razr 50 Ultra en réveil.

Cette dalle se montre également très lumineuse. Moto annonce un pic à 2400 nits qui nous paraît un peu exagéré. Néanmoins, nous n'avons éprouvé aucune difficulté à lire ce qui s'y affiche en plein soleil. Inutile donc d'ouvrir le smartphone pour lire confortablement un message, un mail ou consulter un plan sur Google Maps par exemple.

L'écran interne ne bouge de son côté pratiquement pas par rapport à la version précédente. La taille de 6,9 pouces, la définition (2640 x 1080), la résolution (413 ppp) comme le taux de rafraîchissement à 165 Hz restent identiques. Moto s'est contenté d'améliorer un peu la luminosité en poussant le curseur jusqu'à 3000 nits en pic. Là encore, cela nous paraît un peu surestimé mais nous n'avons, là non plus, pas rencontrer de problème de lisibilité même en plein soleil.

Toujours concernant l'écran interne, le travail effectué sur la charnière se ressent aussi sur le toucher. Certes, on identifie encore la présence du pli au milieu lorsque l'on passe le doigt dessus mais la sensation est beaucoup moins flagrante. Le pli est totalement invisible lorsque l'écran est allumé. Chapeau.

Motorola Razr 50 Ultra : de bonnes performances

Fiche technique

Taille écran externe 4 pouces Définition écran externe 1080 x 1272 pixels Technologie écran externe pOled Taux de rafraîchissement 1-120 Hz Taille écran interne 6,9 pouces Définition écran interne 1080 x 2640 pixels Technologie écran interne pOled Taux de rafraîchissement 1- 165 Hz SoC Snapdragon 8s Gen 3 Puce graphique Adreno 735 Mémoire vive 12 Go Stockage 512 Go Capteurs photos (dos) 50 + 50 Mpx Capteur photo (selfie) 32 Mpx Vidéo Jusqu'à 4K 60 fps WiFi / Bluetooth 7 / 5.4 5G Oui Capteur d'empreinte sur le côté Reconnaissance faciale Oui Batterie 4000 mAh Android 14 Dimensions plié 73,9 x 88 x 15,3 mm Dimensions déplié 73,9 x 171,4 x 7 mm Poids 189 g

C'est probablement l'un des éléments qui peut aussi expliquer la différence de prix entre le Razr 50 Ultra et le nouveau Galaxy Z Flip6 de Samsung : le SoC. Pour ce modèle, Motorola s'est tourné vers l'un des processeurs les plus performants du moment mais pas le top du top, le Snapdragon 8s Gen 3 quand le Z Flip6 est de son côté animé par le Snapdragon 8 Gen 3 plus puissant. Cette puce, nous l'avons déjà croisée chez Honor dans le 200 Pro. Et elle s'était montrée assez convaincante. Même constat ici. Épaulée par 12 Go de RAM, elle donne pleinement satisfaction. L'appareil tourne comme une horloge, sans le moindre ralentissement ou temps de latence. Les scores des différents benchmarks habituels restent très honorables. Le Razr 50 Ultra ne manque certainement pas de puissance au quotidien.

Pour des usages un peu plus poussés, notamment en jeux, c'est pas mal non plus. Il permet de jouer dans de bonnes conditions. Nous avons pu faire tourner notre titre de référence Genshin Impact à 45 images par seconde avec un niveau de détails réglé sur Moyen. Le Razr chauffe légèrement lorsqu'il est soumis à une forte charge de travail. Rien de rédhibitoire toutefois.

Motorola Razr 50 Ultra : une interface bien adaptée au format clapet

Moto a bien travaillé l'interface dédiée à son modèle pliant, qu'il s'agisse de la gestion de l'écran externe ou de la manière d'exploiter l'écran interne en position semi-pliée. L'affichage varie ainsi selon les usages et le degré d'ouverture du clapet et la position du smartphone (posé sur l'une des tranches, à plat, etc.). La position Tente permet ainsi de profiter d'un réveil. Ouvert à 90° et posé à plat, l'appareil permet de mener une visioconférence dans de bonnes conditions. Idem avec la fonction vidéo pour laquelle Moto transforme le Razr en caméscope " à l'ancienne ". Ouvert à 90° ou un peu plus, la partie supérieure de l'écran interne affiche le retour vidéo tandis que la partie inférieure donne accès au contrôles lorsqu'il s'agit de tourner une vidéo. Amusant.

On note aussi que l'écran externe peut maintenant être plus souvent sollicité pour presque tous les types d'applications. Pas besoin d'ouvrir le smartphone pour consulter un plan sur Maps, répondre à un mail ou un SMS, regarder une vidéo ou même jouer si l'on accepte cet usage sur un petit écran de 4 pouces. Quelques améliorations restent encore à apporter puisque certaines icônes d'applications peuvent se retrouver masquées derrière les deux capteurs photo qui poinçonnent l'écran. Mais dans l'ensemble, c'est très réussi.

Ce Razr 50 Ultra tourne bien évidemment avec Android 14 et la surcouche logicielle maison, Hello UI. Les utilisateurs d'Android ne seront pas déboussolés tant celle-ci se rapproche de la version native du système de Google. Par ailleurs, Moto progresse sur le suivi des mises à jour. Côté logiciel la firme promet 3 ans de mises à jour Android et quatre ans de correctifs de sécurité. C'est un an de plus pour chaque domaine que l'an passé.

Enfin, équipé d'un Snapdragon 8s Gen 3, un SoC taillé pour l'intelligence artificielle, le Razr 50 Ultra en tire quelques avantages sur ce terrain aussi. Il est par exemple possible d'assortir son fond d'écran avec sa tenue vestimentaire en prenant simplement une photo. L'IA se charge ensuite de proposer plusieurs modèles. Pour la retouche de photos, l'appareil s'appuie sur les outils de Google (gomme magique, amélioration) que l'on retrouve dans Google Photos. Gemini, l'IA conversationnelle de Google est également à bord.

Motorola Razr 50 Ultra : de belles améliorations en photo

L'espace en façade étant réduit puisque l'écran l'occupe presque entièrement, le Razr embarque deux modules photo. Et Moto a fourni un bel effort de ce côté. Là où il fallait se contenter d'un capteur grand-angle de 12 Mpx et d'un ultra grand-angle de 13 Mpx l'an passé sur le Razr 40 Ultra, la firme change son fusil d'épaule. On profite sur le Razr 50 Ultra d'un module principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,7) et d'un téléobjectif 2x optique de 50 Mpx également (f/2,0). Adieu le module ultra grand-angle, dont on se sert finalement moins souvent que le zoom. Bien vu. En façade, au sommet de l'écran interne, une caméra selfie de 32 Mpx (f/2,4). Sa présence est anecdotique puisque les selfies peuvent être saisis grâce aux modules photo incrustés dans l'écran externe qui assurent une bien meilleures qualité.

De jour le module grand-angle s'en sort avec les honneurs. Les images profitent d'un très bon piqué et se révèlent riches en détails. Les couleurs peuvent paraître parfois un peu plus flashies que dans la réalité mais l'ensemble flatte la rétine. L'exposition est aussi très bien gérée. C'est une réussite.

Le téléobjectif optique x2 fait aussi correctement son travail. On perçoit tout de même un léger voile terne sur certains clichés. Il est possible de grimper à 4x sans perte de qualité (par système de recadrage) avec de bons résultats ? L'appareil permet de grimper jusqu'au 30x mais passé le 10x la perte de qualité est trop flagrante pour délivrer des images exploitables.

Zoom 2x © CCM

Zoom 4x © CCM

Zoom 10x © CCM

Zoom 30x © CCM

Avec les portraits, ce Razr s'en sort assez facilement également. Une bonne surprise car nous avons connu quelques déboires avec d'autres appareils de la marque comme les récents Edge 50 Pro et Ultra. Ici, l'autofocus se montre plus efficace. Le bokeh est appliqué avec délicatesse et le détourage efficace. Il est aussi possible d'exploiter l'écran externe pour produire des selfies en mode portrait. Pratique.

Lorsque la lumière baisse, l'autofocus est un peu plus à la peine. Néanmoins, le Razr 50 Ultra permet de délivrer des clichés assez propres et détaillés sans trop de perte de qualité. L'utilisation du mode Vision de nuit n'apporte pas grand-chose. Au contraire, nous avons plus souvent raté des clichés en l'activant.

Motorola Razr 50 Ultra : une autonomie très satisfaisante

Dans ce petit smartphone, Motorola a réussi à intégrer une batterie d'une capacité de 4000 mAh. C'est 200 mAh de plus que son prédécesseur de quoi prolonger un peu son utilisation. La présence du SoC Snapdragon 8s Gen 3 est aussi assez bénéfique. Ainsi équipé, le Razr 50 Ultra affiche une autonomie de 13h40 avec notre test PC Mark en conservant encore 19 % de batterie sous le pied. Un score honorable pour ce type de smartphone. Dans la réalité, cela se traduit par un peu plus d'une journée et demie en usage classique. C'est suffisamment confortable.

Pour la recharge, Moto fourni dans la boîte une chargeur 68 W. Ainsi équipé, nous avons pur récupérer 60 % de batterie en 30 minutes de charge. Pour atteindre les 100 % nous avons du patienter 54 minutes. Là encore c'est assez confortable pour repartir pour une journée d'utilisation rapidement. Les adeptes de la recharge sans fil pourront aussi compter sur le module intégré au dos du smartphone qui accepte une puissance de charge jusqu'à 15 W.

Motorola Razr 50 Ultra : faut-il craquer pour le nouveau pliant de Motorola ?

Moto signe avec le Razr 50 Ultra un très bon smartphone pliant. Le format à clapet est idéal pour le trimballer partout au fond d'une poche de jeans sans craindre de l'abimer puisque la coque de protection est fournie dans la boîte. Les plus coquet(e)s pourront même le porter en bandoulière grâce à la lanière, elle aussi fournie. Moto a vraiment pensé cet appareil comme un accessoire de mode sans vouloir pour autant plumer ses clients.

Outre ce design compact et bien pensé, nous avons bien sûr apprécié le grand écran externe de 4 pouces qui, au fil des évolutions, donne accès à de plus en plus de fonctions et d'applications afin d'éviter d'ouvrir le smartphone à tout bout de champ. Il se révèle vraiment confortable au quotidien. Côté performances et autonomie, Le Razr 50 Ultra est également dans les clous. Il réagit vite et bien et tient la distance. Et à ceux qui souhaitent s'orienter vers un smartphone pliable à clapet et hésitent encore entre le tout frais Galaxy Z Flip6 de Samsung et ce Razr 50 Ultra, Moto remporte un dernier point sur le tarif.

Avec son prix de 1199 euros dans sa configuration unique 12 -512 Go, il est 120 euros moins cher que le petit dernier du Coréen à configuration équivalente. Sachant qu'en plus, le Z Flip6 ne s'accompagne d'aucun accessoire (coque ou chargeur) en standard. Pour enfoncer le clou, Moto offre même, jusqu'à la mi-septembre, une enceinte Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ II pour l'achat de son Razr.