Oppo revient en France et frappe fort avec les Reno 12

Le géant de la téléphonie chinois Oppo avait quitté la France l'été dernier. Il marque son grand retour un an plus tard avec les Reno 12 et 12 Pro, deux smartphones aux tarifs agressifs et, bien sûr, dotés d'une petite dose d'IA.

Le 24 mai dernier, nous annoncions le retour de la marque chinoise Oppo sur le territoire français. Après son départ en juillet 2023, suite à la cessation d'activité de Yang Technology, son distributeur exclusif, Oppo laissait un grand vide sur le marché des smartphones dans l'hexagone laissant le champ libre à une concurrence affamée. La firme reprend donc du poil de la bête et entame son arrivée avec deux nouveaux modèles issus de la famille Reno, des appareils de milieu de gamme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Oppo compte bien rattraper le temps perdu en frappant, d'emblée un grand coup.

Oppo Reno 12 et 12 Pro : des prix alléchants mais pas seulement

Pour marquer son retour en France, Oppo pose des fondations solides. La marque lance donc les Reno 12 et 12 Pro aux prix respectifs de 449 euros et 549 euros. De quoi rebattre les cartes et faire son trou auprès de Xiaomi, Honor, Motorola et Samsung. Pour ce prix, les appareils disposent d'une configuration équilibrée bâtie autour d'un écran Amoled de 6,7 pouces FHD+ à 120 Hz, d'un SoC MediaTek Dimensity 7300, de 12 Go de RAM et d'une batterie de 5000 mAh.

© Oppo

Les différences se jouent au niveau de la capacité de stockage (256 Go pour le premier et 512 Go pour le second) mais aussi de la monture photo. Le Reno 12 embarque un module principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle 8 Mpx, un module macro de 2 Mpx et une caméra selfie de 32 Mpx. Le modèle Pro pousse un peu plus loin avec un module principal de 50 Mpx, un téléobjectif x2 de 50 Mpx également, un ultra grand-angle de 8 Mpx et une caméra selfie de 50 Mpx. Pour le prix, pas de certification IP68 mais seulement IP65 pour l'étanchéité. En revanche, le modèle 12 Pro se pare d'un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et le Reno 12 d'un verre Corning Gorilla Glass 7i pour résister aux chocs et aux rayures.

© Oppo

Enfin, côté logiciel, Oppo déploie lui aussi de l'intelligence artificielle à bord de ses appareils avec de l'IA générative, notamment pour le traitement photo (meilleure prise, effaceur magique, visages nets, création de portraits originaux, etc.). On attend de voir comment le SoC de MediaTek se sort de cet exercice.

© Oppo

Les Reno 12 et 12 Pro seront disponibles en précommande à partir du 21 juin et garniront les rayons à partir du mois de juillet. Des appareils de milieu de gamme qui représentent une belle mise en bouche avant l'arrivée probable de modèles premium généralement salués par la critique de la série FindX pour la rentrée.