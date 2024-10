Amazon lance quatre nouvelles liseuses Kindle, dont une avec écran couleur

Amazon lance quatre nouvelles liseuses. Les Kindle de base, Scribe et Paperwhite ont ainsi droit à de belles améliorations, tandis qu'un premier modèle avec écran couleur s'ajoute au catalogue, la Colorsoft Signature Edition.

La liseuse est décidément un outil bien pratique. Elle permet d'emporter plusieurs milliers de livres dans sa poche pour les lire partout, de jour comme de nuit, en adaptant la taille des caractères à sa vue. Amazon est un des acteurs majeurs de ce marché et vient d'ailleurs d'annoncer le lancement de plusieurs modèles de Kindle en 2024, à savoir les Kindle de base, Scribe et Paperwhite, qui ont le droit à de belles mises à jour. Grande nouveauté : Amazon lance également la toute première Kindle couleur, la Colosoft Signature Edition.

Amazon Kindle : des améliorations pour les trois modèles classiques

La version 2024 de la Kindle de base a le droit à quelques améliorations. Elle conserve son écran de 6 pouces, pèse 158 grammes et, surtout, propose de bien meilleurs contrastes avec un écran d'une résolution de 330 ppi (pixels par pouce, unité qui définit la densité de points à l'écran et donc la finesse d'affichage). De ce fait, sa luminosité devrait être 25 % plus brillante que les modèles actuellement sur le marché et être égale à celle de la Paperwhite. Elle propose des changements de pages plus rapides, un stockage interne de 16 Go et six semaines d'autonomie avec une seule charge. Proposée en noir et dans une nouvelle couleur vert matcha, elle est disponible dès à présent pour 110 euros avec publicité et 120 euros sans.

© Amazon

De son côté, la nouvelle Kindle Paperwhite a elle aussi le droit à quelques améliorations mineures. Son écran passe de 6,8 à 7 pouces, tandis que la tablette se fait plus fine. Celle-ci offre d'ailleurs un meilleur contraste ainsi que des changements de pages 25 % plus rapides, ce qui amène Amazon à déclarer qu'elle est la liseuse la plus rapide à ce jour. Elle bénéficie également d'une meilleure autonomie pouvant atteindre douze semaines (rois mois) en une seule charge, et est résistante à l'eau. Elle est proposée en deux options de stockage, 16 Go ou 32 Go, et se décline en six couleurs : noir, noir métallisé, rose framboise, rose métallisé, vert jade et vert métallisé. La version 16 Go est disponible pour 170 euros avec publicité et 180 euros sans, et la version 32 Go, la Signature Edition, pour 200 euros sans publicité.

© Amazon

Enfin, le modèle Scribe, qui permet d'écrire dessus avec son stylet doté d'une nouvelle gomme à pointe souple, est doté d'un écran de 300 ppi avec de nouveaux coins blancs l'entourant. Celui-ci a été conçu pour imiter la sensation d'écrire sur du papier lorsqu'on utilise le crayon Premium d'Amazon. L'une des innovations majeures est l'outil Active Canvas, qui permet d'ajouter des notes dynamiques sur les pages d'un livre sans perturber le texte, qui s'adapte autour de celles-ci. Une nouvelle fonctionnalité devrait par la suite permettre d'ajouter des notes dans une barre latérale, qui pourra ensuite être masquée. Enfin, la liseuse bénéficie d'une dose d'IA afin de résumer automatiquement les pages. Elle sera disponible à partir du 4 décembre pour 430 euros.

© Amazon

Kindle Colorsoft Signature Edition : la première liseuse couleur d'Amazon

Le modèle phare de cette année est la Kindle Colorsoft Signature Edition, la première liseuse couleur d'Amazon. Elle peut ainsi afficher les images, les couvertures ou du texte surligné autrement qu'en noir et blanc. De plus, elle possède une fonction permettant d'agrandir les images sans perte de qualité et deux styles de couleurs, standard et vibrant. Elle est résistante à l'eau, compatible avec la charge sans fil, dispose de huit semaines d'autonomie et propose l'ajustement automatique de la luminosité. Elle sera disponible à partir du 30 octobre pour la modique somme de 300 euros.

© Amazon

Rappelons qu'Amazon propose un service d'abonnement de lecture illimité. En effet, avec tout achat d'un Kindle, l'entreprise propose trois mois gratuits pour son service Kindle Unlimited – qui coûte ensuite 9,99 euros par mois. Tous les livres du monde n'y sont pas, mais il y a tout de même 35 000 livres en français. Pour les abonnés Prime, un service de prêt est également proposé, permettant d'emprunter un livre par mois sans date limite de retour.