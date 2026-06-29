Panne Orange et Sosh : les abonnés privés d'Internet mobile en France

Le réseau mobile d'Orange et de sa filiale Sosh a connu d'importantes perturbations en France ce lundi matin 29 juin, affectant la 4G, la 5G et certains appels. Mais l'opérateur est intervenu en urgence et la situation rentre dans l'ordre.

La semaine a mal démarré pour de nombreux clients d'Orange et Sosh. Et pour cause : le réseau mobile de l'opérateur est tombé en panne un peu partout en France ce lundi 29 juin 2026. Les premiers signalements ont commencé à affluer dès 6 h sur Downdetector, la plateforme qui centralise les incidents réseau. Ils ont rapidement atteint un pic de 1 400 déclarations pour Orange et 630 pour Sosh. Les témoignages se sont ensuite multipliés sur les réseaux sociaux. "Pas de réseau depuis tôt ce matin… Et forcément c'est pile le jour où j'avais besoin de Google Maps pour un trajet important", fustige un abonné. "Je confirme, je ne capte rien, même pas le nom d'opérateur qui s'affiche", s'irrite un autre.

© DownDetector

De nombreux clients ne peuvent plus passer d'appels ni utiliser leurs données mobiles pour accéder à Internet sur leur smartphone. La panne ne se limite pas à une région : les signalements proviennent de toute la France, sans que l'on puisse identifier une zone géographique particulièrement touchée.

Panne Orange et Sosh : un rapide retour à la normale

Face à l'ampleur des signalements, Orange a publié un message sur son compte X : "Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d'Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises. Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation." L'opérateur n'a pas précisé l'origine de la panne ni indiqué de délai de rétablissement. On ignore la cause précise de la panne, mais il est possible que l'incident soit du à un problème de surchauffe d'équipements électriques ou électroniques, comme cela a été le cas dans de nombreux centres techniques cers derniers avec la canicule exceptionnelle qui a frappé la France.

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles dOrange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises.

Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et — Orange France (@Orange_France) June 29, 2026

Fort heureusement, l'intervention des techniciens d'Orange semble avoir été efficace car dès 9 h, le nombre de signalements a commencé à baisser sur DownDetector. La situation semble donc revenir à la normale très rapidement.

© DownDetector

Dans ce genre de situation, qui peut toujours se reproduire, quelques contournements permettent de limiter les désagréments n attendant que les services reviennent à la normale,. Si votre connexion Internet fixe est toujours fonctionnelle, privilégiez le Wi-Fi pour vos communications via WhatsApp, Teams ou FaceTime. Vous pouvez également activer les appels Wi-Fi dans les paramètres de votre smartphone une option disponible sur iOS comme sur Android, qui permet de passer des appels via votre box internet plutôt que via le réseau mobile.

En outre, pour suivre l'évolution de la situation en temps réel, Orange met à disposition deux outils : la page Météo du réseau mobile sur son site qui permet de vérifier l'état du réseau à votre adresse précise, et le compte officiel de l'opérateur sur X où les mises à jour sont publiées au fil de la journée. Les signalements d'autres abonnés sont également visibles en temps réel sur DownDetector.