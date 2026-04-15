Lidl va proposer des forfaits mobile en eSIM avec 1GLOBAL

Le géant de la grande distribution s'apprête à devenir opérateur mobile dans une trentaine de pays. Grâce à un partenariat avec la société 1GLOBAL, Lidl va intégrer des forfaits en eSIM directement dans son application Lidl Plus.

En France, on connaît surtout Lidl pour ses supermarchés de proximité avec ses prix serrés et ses promotions hebdomadaires. Pas vraiment l'endroit où l'on pense à changer de forfait mobile. Pourtant, c'est bien ce que prépare l'enseigne allemande : le groupe Schwarz, maison mère de Lidl, a annoncé le 13 avril 2026 un partenariat stratégique avec la société de télécommunications 1GLOBAL, dont il prend par ailleurs une participation de 9,9 %. L'accord court sur cinq ans et positionne 1GLOBAL comme fournisseur technologique exclusif pour les services mobiles de Lidl.

L'ambition affichée est large : l'enseigne vise une présence dans une trentaine de pays, contre trois aujourd'hui – l'Allemagne sur le réseau Vodafone, la Suisse via Salt Mobile et l'Autriche sur l'infrastructure de Drei. Car oui, Lidl propose déjà des forfaits prépayés via Lidl Connect depuis 2015. TelecomTV Ce que change ce nouvel accord, c'est l'échelle visée et la technologie retenue : l'eSIM, cette carte SIM intégrée dans le téléphone qui s'active sans passer par un point de vente physique ni attendre un envoi postal. Ce n'est donc pas une aventure télécom qui part de zéro.

Lidl Mobile : Un forfait commandé depuis l'application de courses

Le cœur du dispositif repose sur Lidl Plus, l'application de fidélité de l'enseigne. Les utilisateurs pourront bientôt y acheter des forfaits en eSIM, accéder à des réseaux haut débit et gérer leur abonnement sans contrat, directement depuis l'interface qu'ils utilisent déjà pour leurs courses. L'idée est de supprimer toutes les étapes contraignantes du changement d'opérateur : plus de démarche auprès d'un MVNO distinct, plus de déplacement en boutique, plus de délai d'activation. Les forfaits pourront être souscrits en quelques secondes.

Cette intégration étend le périmètre de 1GLOBAL à plus de 100 millions d'utilisateurs inscrits sur Lidl Plus. Pour Lidl, c'est aussi l'occasion de consolider son application autour d'un usage quotidien supplémentaire : après la fidélité, les coupons de réduction et même la recharge de véhicules électriques sur certains parkings, voici le forfait téléphonique. Le groupe Schwarz développe par ailleurs son activité cloud sous la marque STACKIT, et 1GLOBAL contribuera à ce chantier numérique plus large.

Sur le plan de l'architecture technique, Lidl deviendra un opérateur de réseau mobile virtuel – un MVNO – ce qui lui permettra d'offrir des services mobiles à ses clients de manière indépendante, tout en s'appuyant sur des opérateurs de réseaux locaux dans chaque pays cible. Ce modèle évite à l'enseigne de construire sa propre infrastructure, une dépense hors de portée pour un distributeur, même aussi puissant que Lidl.

Lidl Mobile : une pression nouvelle sur les opérateurs traditionnels

Le calendrier reste flou. Les dirigeants du groupe n'ont pas précisé quels marchés seraient ouverts en premier, ni à quelle date. En Espagne, le déploiement prendrait une forme plus poussée, avec une offre associant fibre et mobile dans un cadre proche du full MVNO, donnant à Lidl un contrôle plus direct sur la relation client. La France figure parmi les pays où 1GLOBAL dispose déjà de licences, mais sans date annoncée.

Des analystes interrogés par le Financial Times estiment que l'arrivée de Lidl sur de nouveaux marchés pourrait renforcer la pression sur les opérateurs établis, dans un contexte où des acteurs venus de la fintech – comme Revolut, Klarna ou N26 – s'aventurent déjà dans les télécoms. La différence avec ces néobanques, c'est la puissance de distribution physique de Lidl : plus de 12 000 magasins en Europe, en plus des 100 millions d'inscrits à Lidl Plus.

Pour les opérateurs téléphoniques low-cost déjà présents sur le marché, la concurrence change de nature. Lidl n'a pas besoin de campagnes publicitaires pour toucher ses clients potentiels : ils sont déjà dans l'application, plusieurs fois par semaine, à préparer leurs achats. Julian Beer, vice-président exécutif des achats chez Lidl International, a résumé l'ambition du projet en affirmant vouloir rendre les communications mobiles accessibles à des millions de clients sans engagement long terme.

Reste à voir si Lidl tiendra la promesse d'un service irréprochable. La grande distribution s'est déjà montrée capable de bousculer des secteurs entiers – l'assurance, le carburant, l'optique – en jouant sur le volume et le prix. Les télécoms pourraient bien être les prochains sur la liste. Mais dans ce secteur, la qualité du réseau ne se pilote pas depuis un entrepôt, et les abonnés mécontents changent d'opérateur presque aussi vite qu'ils changent de supermarché.