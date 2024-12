Freebox en édition spéciale, baskets, codes promo : Free s'amuse pour ses 25 ans

Pour célébrer ses 25 ans, Free lance plusieurs opérations marketing pour ses abonnés et ses potentiels futurs clients. Au programme : une Freebox Ultra en édition limitée, une collaboration pour des baskets et des codes promo.

"Depuis 25 ans, Free se définit par des valeurs fortes : la simplicité, la générosité et, bien évidemment, la passion pour l'innovation technologique". C'est par ces mots que l'opérateur alternatif a annoncé sa surprise pour fêter son anniversaire. Il avait sous-entendu qu'il s'apprêtait à sortir une nouvelle box Internet. Ça n'a pas loupé, mais ce n'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. Le 3 décembre, il a effectivement dévoilé la Freebox Ultra Edition Limitée. Cette dernière se démarque par un design complètement différent, très "technologique". Dans la foulée, l'opérateur en profite pour lancer des codes promo à destination de ses abonnés et pour dévoiler... une paire de chaussures à son effigie.

25 ans de Free : une Freebox Ultra en édition limitée

La Freebox Ultra Edition Limitée reprend les mêmes caractéristiques techniques de la Freebox Ultra, avec un débit symétrique de 8 Gb/s et le Wi-Fi 7. Sa particularité vient du design, qui "vient rappeler les produits technologiques emblématiques des années 90 tels que l'iMac G3 ou la Game Boy Color". La box reprend la forme de la version classique, mais arbore cette fois une coque rouge transparente qui laisse entrevoir les composants. Un bandeau LED est intégré tout autour du boîtier, avec six modes d'affichage différents pilotables depuis l'application Freebox.

© Free

Les nouveaux abonnés de Free ont la possibilité de choisir entre la version classique et cette version collector limitée jusqu'à épuisement des stocks, par le biais des offres Freebox Ultra et Freebox Ultra Essentiel. Les abonnés actuels peuvent également demander à faire échanger leur Freebox Ultra par ce modèle inédit, mais l'échange leur coûtera 49 euros. Quand même !

25 ans de Free : pas de révolution, juste du marketing

En parallèle, Free se lance dans le recyclage en s'associant avec la marque française Corail pour lancer une paire de chaussures, nommée Dream Revolution, avec un design unique et particulièrement inventif. Elles sont tout simplement fabriquées à partir des morceaux recyclés de ses Freebox Révolution, dont elles reprennent les couleurs noires et rouges. Elles possèdent des logos Free et 1337, ainsi qu'un câble RJ11 au niveau du contour. Pour l'instant, Corail n'en a fabriqué que 100 exemplaires, que Free va faire gagner à travers un jeu concours. Il suffit de s'inscrire, à condition d'avoir un identifiant Freebox ou Free Mobile.

Certaines mauvaises langues diraient que l'opérateur est un peu à côté de ses pompes. En réalité, il s'inspire directement de Lidl, qui s'est payé le luxe de produire sa propre collection de vêtements, avec des chaussures, casquettes, chaussettes, bananes et t-shirts aux couleurs de la marque (le jaune, le bleu et le rouge). Cette Freebox en édition limitée pourrait bien prendre de la valeur avec le temps et rapporter une belle somme d'argent en devenant un objet collector !

© Free

Enfin, Free a décidé de gâter ses clients en introduisant une nouvelle rubrique dédiée aux promotions dans l'Espace abonné. Elle est accessible dans la rubrique "Mon Téléphone", puis "Mes Codes Promo". Parmi les premières promotions disponibles, l'opérateur propose une offre de 50 € de réduction à valoir sur l'achat d'un Samsung Galaxy S24, valable du 5 décembre 2024 au 19 décembre, pour toute souscription à un Forfait Free 5G, Forfait Free à 39,99€, Forfait Série Spéciale VP, Forfait Série Spéciale, Série Free et Forfait Série Free VP. Ces promotions sont valables sur le site ou en boutique. Bref, rien de révolutionnaire pour ces 25 ans, juste beaucoup de communication marketing !