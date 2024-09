Huawei Watch GT 5 : des montres connectées orientées mode, santé et sport

Avec les écouteurs sans fil, les montres connectées représentent en Europe, l'essentiel des efforts de Huawei pour garder un pied dans la tech grand public. Sa nouvelle série de montres GT 5 vise aussi bien les hommes que les femmes.

À défaut de pouvoir proposer une offre vraiment pertinente de smartphones sur les marchés occidentaux, le géant chinois Huawei avance à marche forcée sur le terrain des montres connectées. Après une Watch Fit 3 réussie lancée au printemps dernier (lire notre test), c'est à l'occasion d'un événement organisé à Barcelone que la firme a présenté ses modèles un peu plus haut de gamme orientés encore un peu plus vers la mode et la santé.

L'offensive commence par la cinquième édition de ses montres de la série GT. Elle se décline en deux versions, standard et Pro. À noter que Huawei a pris soin, dans chaque formule, de proposer une version plus féminine en taille 41 ou 42 mm. Une attention appréciable tant les modèles pour femme se font rares dans le monde des montres connectées.

© Huawei

© Huawei

La Huawei GT 5 arbore toujours un design très soigné. Le modèle Pro 46 mm en particulier, que nous avons pu porter durant quelques jours, s'offre une lunette (non rotative) octogonale appelée Pepsi dans le monde horloger en raison de ses deux couleurs rouge et bleue. Le boîtier est constitué d'un alliage de titane et de céramique nanocristalline. Elle se révèle plutôt élégante, apparemment solide et agréable à porter.

© Huawei

De son côté, la GT 5 se contente d'un boîtier en acier inoxydable. Côté logiciel, Huawei mise, comme à peu près tous les acteurs du marché aujourd'hui, sur la forme et la santé. Comme Samsung avec son nouveau score d'énergie établi à partir de plusieurs mesures, Huawei inaugure son TruSense pour suivre de façon précise l'évolution de plusieurs métriques pendant et en dehors des activités physiques.

© Huawei

Côté sport justement, le modèle Pro fournit aux coureurs de fonds une navigation par segment, des alertes de sortie de route, des courbes de niveau et des cartes sur lesquelles il est possible de zoomer grâce à la couronne.

Les nouvelles Huawei Watch GT de la série 5 sont disponibles dès aujourd'hui aux prix suivants :

Huawei Watch GT 5 41 et 46 mm : à partir de 249 euros

Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm : à partir de 449 euros (version céramique)

Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm : à partir de 379 euros

Par ailleurs, Huawei renouvelle également son modèle dédié tout particulièrement au suivi de la santé du cœur, la Watch D qui arrive dans une nouvelle mouture. Rappelons que cette montre (dont le premier modèle était sorti en 2021) se dote d'un dispositif niché dans le bracelet pour mesurer la pression artérielle. La Watch D2, c'est son nom, permet un suivi de la pression sur 24 heures.

© Huawei

Cette montre se porte comme n'importe quelle tocante, profite même d'un indice d'étanchéité IP68 et 5 ATM (pour la natation en piscine) et se veut surtout moins invasive qu'en tensiomètre traditionnel même si Huawei précise que les données recueillies sont indicatives et ne peuvent être exploitées pour un suivi médical strict. La Watch D2 sera commercialisée au prix de 399 euros.