Vous ne trouverez bientôt plus cet accessoire indispensable dans les boîtes de téléphones

Vous risquez d'avoir une mauvaise surprise la prochaine fois que vous achèterez un smartphone : après le kit piéton, disparu depuis 2022, un accessoire pourtant indispensable ne sera plus fourni dans la boîte.

Vous l'avez vous aussi sans doute remarqué : il devient de plus en plus rare de trouver un chargeur dans la boîte d'un smartphone neuf. Très souvent, l'emballage ne contient que le téléphone et un câble. Parfois l'emplacement du chargeur est bien là, mais vide. Frustrant. Apple a ouvert le bal de cette disparition il y a quelques années déjà, suivi par Samsung et, petit à petit, par la plupart des autres constructeurs de smartphones. Quelques marques comme Motorola, Xiaomi ou Realme continuent bien de fournir un chargeur sur certains modèles, mais cela ne va plus durer très longtemps.

Plusieurs raisons expliquent cette disparition des chargeurs dans la boîte des smartphones neufs. Le premier est bien évidemment économique. Un accessoire en moins à fournir, ce sont quelques euros d'économisés par unité pour le fabricant. Et quand on sait que certains modèles s'écoulent à plusieurs millions d'exemplaires, le calcul est vite fait !

Bien évidemment, ce n'est pas cette économie qui est mise en avant mais l'écologie. Partant du principe que tout le monde possède maintenant un chargeur, il n'est plus nécessaire d'en livrer un nouveau avec l'appareil afin diminuer son coût écologique (fabrication, transport, etc.) et de réduire le volume des déchets électroniques.

L'étiquette sur la boîte de l'iPhone 16 précise bien l'absence de chargeur et le modèle à acheter séparément © CCM

Un autre facteur s'ajoute à cette tendance et ces raisons. Il est lié à l'adoption obligatoire du chargeur universel (USB-C) et aux informations qui doivent figurer sur les emballages des appareils électroniques (lire notre article). En effet dans le décret n°2023-1271 du 27 décembre 2023 et son arrêté d'application (qui transpose dans le droit français la réglementation européenne), il est précisé dans l'article R. 20-11-1.-I qu'à partir du 28 décembre 2024 "Lorsqu'un opérateur économique (un constructeur - NDLR) offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 accompagné d'un dispositif de charge, il leur offre la possibilité d'acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de charge ".

Une aubaine donc pour les constructeurs qui peuvent se retrancher derrière le décret pour ne plus fournir de chargeur avec leur appareils en gardant la conscience tranquille (à condition que cette absence soit bien indiquée sur la boîte). Hormis les modèles déjà en vente et accompagnés d'un chargeur, dès la fin de l'année 2024, il y a de fortes chances pour les fabricants fassent définitivement l'impasse sur cet accessoire.

C'est ce que nous a laissé entendre Xiaomi. Il faudrait en effet proposer deux boîtes différentes (l'une avec chargeur, l'autre sans) et multiplier ainsi les références. Ou, comme certains fabricants, "offrir" le chargeur séparément, comme un cadeau. Mais rassurez-vous, la petite étiquette présente obligatoirement sur la boîte vous indiquera quel chargeur utiliser ou acheter. Et si l'appareil propose un dispositif de charge rapide propriétaire, vous devrez dépenser quelques dizaines d'euros supplémentaires pour vous le procurer !

Pour le moment, les principaux produits concernés sont les smartphones et les tablettes ; il y a belle lurette que les écouteurs, casques et autres liseuses qui figurent aussi au décret sont livrés sans chargeur. Mais les ordinateurs portables devront eux aussi suivre cette voie à partir du 26 avril 2026.