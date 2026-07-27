Ces applis vident la batterie de votre smartphone - Voici comment les en empêcher

La batterie de votre smartphone se décharge un peu trop vite à votre goût ? Des applis qui tournent en arrière-plan peuvent en être la cause. Pour regagner un peu d'autonomie, mieux vaut les désinstaller ou effectuer quelques réglages.

Malgré tous les efforts des constructeurs de smartphones pour améliorer l'autonomie de leurs appareils, les batteries de nos chers mobiles continuent de fondre comme neige au soleil. Il n'est en effet pas rare pour nombre d'utilisateurs de finir la journée avec une jauge dans le rouge. Plusieurs facteurs sont responsables de ce phénomène au premier rang desquels l'usage toujours plus intensif du smartphone. L'écran est le composant le plus gourmand en énergie. Plus vous le consultez, plus longtemps il reste allumé et plus fort est son impact sur l'autonomie de l'appareil. Mais l'écran n'est bien sûr pas le seul fautif.

Les applis que vous utilisez au quotidien ont aussi leur part de responsabilité dans la consommation d'énergie de votre mobile. À commencer par les services de streaming vidéo (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc.) qui consomment beaucoup d'énergie pour recevoir, décoder et afficher les flux d'images, ainsi que tous les jeux qui utilisent abondamment la 3D.

Mais d'autres sont plus sournoises :car elles pompent allègrement dans la réserve non seulement quand vous les utilisez, en les affichant à l'écran, mais aussi lorsque vous ne les regardez pas et que vous utilisez d'autres applications, et même lorsque le smartphone est en veille. En effet, beaucoup d'applications continuent de tourner en arrière-plan en permanence. Elles restent connectées à Internet à travers le réseau Wi-Fi ou la 4G/5G de votre opérateur pour recevoir et envoyer des données ce qui leur permet, par exemple, de vous afficher des notifications à tout instant. Et si certaines applis sont bien optimisées pour consommer le moins d'énergie possible même en tournant en arrière-plan, beaucoup ne se soucient pas de cet aspect.

Les évolutions récentes d'Android intègrent des fonctions de détection des applis gourmandes. Néanmoins, si vous constatez que la batterie de votre smartphone arrive un peu trop rapidement au bout du rouleau, le mieux consiste à désinstaller les applis que, finalement vous utilisez peu et qui consomment inutilement de l'énergie. Plusieurs études comme celles menées par pCloud ou encore Helios notamment, s'accordent pour dresser une liste, non exhaustive, des applis reconnues comme très énergivores :

Amazon

AirBnB

Facebook

Facebook Messenger

Fitbit

Instagram

Microsoft Outlook

Skype

Snapchat

TikTok

Tinder

Uber

YouTube

La plupart de ces applis utilisent plusieurs fonctions du smartphone en permanence. La connexion à Internet, bien sûr, mais aussi, souvent, les options de localisation qui exploitent de fait le module GPS du mobile. Un composant très gourmand en énergie. Si vous vous servez peu voire pas du tout de ces applis, il est conseillé de les désinstaller. Si en revanche elles vous sont utiles de temps à autre, vous pouvez limiter leur activité en arrière -plan.

Sur Android, accédez aux Paramètres puis choisissez Batterie. Appuyez sur le nom d'une des applis listées puis activez l'interrupteur Limites utilisation arrière-plan. Sur iOS, dans les Réglages, faites défiler la page vers le bas et appuyez sur le nom d'une appli, puis basculez l'interrupteur Actualiser en arrière-plan en position inactive. Enfin, si l'appli est adossée à un site Web proposant les même services (comme Facebook, YouTube ou encore Outlook), préférez passer par ce dernier à travers un navigateur comme Chrome, Safari ou Firefox.

D'autres bons réflexes peuvent permettre à votre mobile de dépenser moins d'énergie. Désactivez la fonction de localisation – le récepteur GPS – si vous l'avez activée en permanence, elle consomme beaucoup d'énergie, ainsi que l'écran Always On Display (qui laisse l'écran constamment allumé pour afficher l'heure et quelques widgets). D'une façon plus radicale, vous pouvez également appliquer le mode Économie d'énergie présent sur Android et iOS qui limite les activités de toutes les applis, abaisse la luminosité de l'écran et la vitesse du processeur. Dans de telles conditions, votre smartphone pourra vous accompagner pendant au moins deux jours dans réclamer un passage par la case recharge.