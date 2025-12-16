Sur Android, vous allez pouvoir indiquer si votre appel est vraiment urgent

L'application Téléphone sur Android va bientôt intégrer une fonction permettant de signaler des appels réellement urgents. Baptisée "Reason Call", elle aidera à repérer d'un coup d'œil les communications vraiment importantes.

Pour éviter de rater bêtement un appel important, Google a décidé d'ajouter un peu de contexte à ses communications téléphoniques. Ainsi, le géant du numérique a déployé dans la version bêta de son application Téléphone pour Android une fonction baptisée "Call Reason" (Motif de l'appel), qui permet de marquer certains appels comme urgents, comme le rapporte Android Police. L'interface indiquera alors clairement au destinataire que "C'est urgent !"

Call Reason : une option pour indiquer le motif de l'appel

Jusqu'à présent, lorsqu'un utilisateur reçoit un appel, le seul élément qu'il voit le destinataire est le nom ou le numéro du correspondant avec, s'il en a une, sa photo de profil. L'appelant n'a aucun moyen simple de signaler si cet appel a une réelle importance ou s'il s'agit simplement d'un appel de courtoisie. Cette absence de contexte conduit souvent à ignorer des communications, notamment lorsque le téléphone est en mode "Ne pas déranger", lorsque l'on est occupé ou tout simplement parce que l'on n'a pas envie de bavarder.

© Google

C'est là que la fonction "Call Reason " intervient. Elle permet à l'appelant d'indiquer que sa communication est importante à l'aide d'un indicateur "Urgent". Un emoji animé de sirène rouge s'affiche alors sur l'écran du destinataire et dans son historique d'appels s'il ne répond pas. Notons que les appels marqués comme urgents peuvent contourner le mode "Ne pas déranger", régulièrement utilisé pour éviter d'être dérangé pendant les réunions, la nuit ou durant des activités nécessitant de la concentration et du calme, ce qui est particulièrement pratique.

Attention, l'option ne fonctionne que pour ceux qui sont enregistrés dans les contacts et si les deux correspondants utilisent l'application de Google par défaut. Une façon d'éviter les abus et de réduire le risque que des numéros inconnus spamment la mention. Pour le moment, "Reason Call" est en phase de test dans la version bêta de l'application, et sera donc déployée plus largement auprès des autres utilisateurs par la suite. Elle s'inscrit dans un ensemble plus large de fonctions baptisé "Expressive Calling", qui doit donner aux utilisateurs plus de moyens pour transmettre non seulement qu'ils appellent, mais aussi pourquoi ils appellent.