Ces bagues connectées font aussi bien que la Galaxy Ring Samsung pour dix fois moins cher

Il n'est pas forcément nécessaire de vider son portefeuille pour s'équiper d'une bague connectée. Plusieurs fabricants en proposent à des tarifs bien plus raisonnables que Samsung.

À n'en pas douter, avec sa Galaxy Ring lancée en juillet dernier, Samsung a donné un sérieux coup de projecteur sur un accessoire jusque-là assez confidentiel : la bague connectée. Le Coréen n'est pas le premier à se lancer sur ce terrain, mais les autres marques qui l'ont devancé comme Oura, UltraHuman ou encore Ice Watch, ne bénéficient pas de la même popularité et de la force de frappe marketing du géant pour faire connaître ce concept.

Cependant, Samsung, avec toute sa maîtrise technologique et ses talents pour séduire, n'y est pas allé avec le dos de la cuiller sur les tarifs. Il commercialise sa Galaxy Ring pour la bagatelle de 450 euros ! Un prix prohibitif qui a de quoi calmer les ardeurs de tous ceux qui souhaitaient bien s'équiper. C'était sans compter sur la réactivité de plusieurs autres constructeurs.

Dans les allées du salon IFA qui se tient jusqu'au 10 septembre à Berlin, nous avons croisé plusieurs constructeurs, chinois pour la plupart, qui proposaient ainsi des bagues connectées pour des tarifs beaucoup moins élitistes. Le plus bas était fixé à 25 euros. Ne nous leurrons pas, pour ce prix, la qualité de fabrication demeure très légère, les finitions plutôt grossières et la précision de données à prouver. Néanmoins, nous avons pu également dénicher des produits à la fiche technique plus sérieuse et au design assez soigné auprès de deux constructeurs qui ne sont pas des inconnus mais que l'on n'attendait pas forcément sur ce marché.

La première bague connectée qui nous a tapé dans l'œil est signée de l'Allemand normalement spécialisé dans l'audio : Blaupunkt. Sa RingGo, c'est son nom, ressemble assez fortement à la Ice Ring que nous avons testée il y a quelques mois. Elle se décline en deux matériaux (acier et titane), trois coloris mat (argent, noir et or) et sept tailles.

Elle offre peu ou prou les mêmes fonctions que la Ice Ring mais se distingue sur la fréquence des mesures effectuées par les capteurs. Là ou chez Ice il est nécessaire de déclencher manuellement l'analyse SpO2 ou le stress, la RingGo s'en charge de façon régulière et automatique. Côté prix, comptez 99 euros pour le modèle acier et 169 euros pour le modèle en titane.

Le second acteur qui nous a séduit n'est autre que Aukey, célèbre pour ses batteries d'appoint de toutes tailles et toutes capacités mais qui depuis quelques années s'est ouvert à d'autres domaines d'activité comme les montres connectées, les écouteurs et tout récemment donc, les bagues connectées. Le fabricant propose ainsi deux modèles, les Smart Ring SR-10 et SR-12.

Si la première propose des fonctions assez basiques (rythme cardiaque, surveillance du sommeil, etc.), la seconde apporte quelques petits trucs en plus. On y trouve un vibreur et un mini haut-parleur. Ils permettent de recevoir des notifications comme des rappels pour vous inciter à bouger par exemple. Surtout, la bague embarque une petite zone tactile. Celle-ci permet par exemple de contrôler le défilement d'une page Web sur le smartphone ou la lecture d'un fichier multimédia. Disponible en cinq tailles et cinq finitions, la Smart Ring SR-10 d'Aukey devrait afficher un prix autour de 30 euros quand la SR-12 ne devrait pas dépasser les 80 euros.

Même si elles ne bénéficient pas de la même couverture médiatique et publicitaire que la Galaxy Ring de Samsung, ces bagues connectées prouvent déjà que ce nouveau type de produit high-tech pourrait bientôt devenir beaucoup plus abordable. Une condition indispensable à une véritable démocratisation.