iPhone et Android : voici l'astuce pour faire une capture d'écran "infinie" en une seconde

Sur smartphone, il est courant de devoir effectuer plusieurs captures d'écran successives pour copier une longue page Web ou une conversation. Il existe pourtant une technique très simple pour tout capturer dans une seule image.

Quand on souhaite copier ou partager un contenu qui dépasse la hauteur de l'écran du smartphone ‑ une longue conversation, une recette de cuisine, un article déniché sur le Web, etc. –, le réflexe est de "mitrailler". On prend une première capture d'écran, on fait défiler un peu vers le bas, on reprend une capture, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la page.

Cette méthode artisanale est loin d'être idéale. Non seulement elle est pénible à effectuer, mais le résultat est souvent illisible, avec des lignes de texte coupées ou des paragraphes qui se répètent d'une image à l'autre. Sans parler de l'agacement de vos proches si vous leur envoyez les images en rafale, façon puzzle….

Il y a beaucoup simple : la capture "infinie" ou "défilante". Une image qui contient tout, même si le contenu à copier dépasse de l'écran. Et contrairement à ce que beaucoup pensent encore, il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'installer une application spéciale pour réaliser une capture longue. Depuis plusieurs années, des constructeurs comme Apple, Samsung ou Google intègrent cette fonction directement dans leurs systèmes d'exploitation. Elle est simplement dissimulée derrière un bouton discret qui n'apparaît que pendant une fraction de seconde, ce qui explique pourquoi tant de personnes passent à côté sans jamais le voir.

Le secret réside dans la réactivité. Lorsque vous effectuez votre combinaison de touches habituelle pour prendre une capture – généralement en appuyant simultanément sur les boutons Volume bas et Alimentation ou en glissant trois doigt du haut vers le bas de l'écran –, une vignette de l'image apparaît brièvement dans le coin inférieur de l'écran. Au lieu de l'ignorer ou de la balayer pour qu'elle disparaisse, il faut cliquer dessus immédiatement. C'est à ce moment précis que vous entrez dans le menu d'édition, là où se trouve l'option magique.

Sur les appareils Android, une petite icône représentant deux flèches vers le bas ou portant la mention "Capture plus" apparaît souvent dans la barre d'outils. Sur certains modèles, un bouton intitulé "Défilement" apparaît même directement sous la vignette, ce qui est encore plus simple. En maintenant ce bouton appuyé, l'écran va défiler tout seul vers le bas, enregistrant le contenu au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous décidiez de stopper. Vous obtenez alors une image verticale très longue, parfaitement raccordée, tel un ticket de caisse numérique géant.

Sur iPhone, la méthode diffère légèrement mais reste très efficace, notamment pour les pages web. Une fois dans l'éditeur, regardez tout en haut de l'écran : deux onglets sont proposés, "Écran" et "Pleine page". En sélectionnant le second, le système capture instantanément l'intégralité du document, du haut jusqu'au bas de la page, même si celle-ci est très longue. Vous pouvez ensuite naviguer dans cet aperçu grâce à une barre latérale et sauvegarder le tout, souvent sous forme de document PDF, parfait pour l'impression ou l'archivage propre.

La capture d'écran défilante permet de gagner un temps considérable au quotidien. Que ce soit pour prouver un paiement, conserver une longue discussion comme preuve ou simplement partager un article de presse sans obliger votre interlocuteur à jouer au puzzle, c'est une nouvelle fonction pratique à adopter !