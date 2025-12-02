Voici comment avoir Microsoft Office ou Windows à vie pour moins de 1 euro (c'est légal !)

Pas besoin de se ruiner pour obtenir la dernière version de Windows ou la célèbre suite bureautique Office : vous pouvez acheter des licences valables à vie pour un prix dérisoire de façon parfaitement légale.

Vous venez d'acquérir un PC portable flambant neuf pour le travail ou les études, et vous voulez profiter de la suite Microsoft Office au complet ? Ou bien vous venez de monter un PC de jeu pièce par pièce et vous avez besoin d'installer Windows dessus ? Nul besoin de dilapider davantage vos précieuses économies, car vous pouvez acheter légalement des licences Windows et Office à vie, pour quelques dizaines de centimes seulement.

Pourquoi ces licences officielles sont-elles vendues pour une bouchée de pain ? La plupart du temps, elles sont rachetées en gros et à bas prix à des entreprises qui renouvellent leur parc informatique... ou qui ont malheureusement fait faillite. Elles peuvent également provenir de lots de licences OEM (Original Equipment Manufacturer), celles employées par les fabricants de PC, qui n'auraient pas été utilisés.

Ces licences sont donc parfaitement légales, ne proviennent ni d'un vol ni d'un piratage, et les acquérir ne vous expose à aucune poursuite. Leur revente se situe certes dans une sorte de "zone grise" de la législation, mais elles sont vendues en toute transparence sur de grandes plateformes de e-commerce (Rakuten, C-Discount), par des entreprises ayant pignon sur rue depuis des années (DA-Licences, K-Licences).

Pour les trouver, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur l'un des marchands cités plus haut, de faire une recherche avec les mots "office 2021" ou "windows 11", puis de choisir une offre parmi les résultats, par exemple celle avec de nombreux avis positifs. Le paiement s'effectue comme pour n'importe quel autre article, et vous recevrez votre produit par courriel généralement dans l'heure qui suit.

Votre achat se présentera sous la forme d'une clé d'activation et d'une notice pas-à-pas pour le téléchargement et l'installation du logiciel choisi. Pour l'une des versions de la suite Office, le mail de confirmation contiendra donc un lien pour récupérer l'application sur les serveurs de Microsoft, et un autre vers un guide détaillant la marche à suivre pour l'activer une fois installée.

La manipulation est simple et ne prends que quelques minutes. Il s'agit d'appeler un standard téléphonique, gratuit et automatisé, géré par Microsoft, qui vous fournira un "ID de confirmation" en échange d'un "ID d'installation", que vous aurez obtenu en rentrant la clé de produit achetée quelques centimes. Nous vous conseillons vivement d'appeler depuis votre mobile, ce qui vous permettra de finaliser l'opération sur une page officielle de Microsoft, via un lien qui vous sera transmis par SMS.

Avertissement de rigueur : il nous vous sera évidemment demandé aucune information personnelle, et encore moins bancaire, pour l'activation de Windows ou d'Office. Si d'aventure quelqu'un vous demandait ces informations par téléphone, par mail ou sur une page Web, il s'agirait alors d'une escroquerie et vous devrez absolument couper tout échange.

Une fois la procédure d'activation terminée, vous serez alors l'heureux détenteur d'une licence à vie de Windows ou d'Office, et vous profiterez des mêmes fonctions et mises à jour qu'avec une version achetée plein pot. Avec toutefois une limite à garder en tête : ces licences à bas coût sont à usage unique et périme souvent au bout de quelques temps si vous ne les utilisez pas.

Nous avons acheté quatre licences de ce type en 2022, sur l'un des sites mentionnés. La première, que nous avons utilisé immédiatement, a parfaitement fonctionné et reste active aujourd'hui. Pour les trois autres, nous avons laissé passer quelques mois et années, puis nous avons tenté de les utiliser successivement, malheureusement sans succès.

Il ne sert donc à rien de constituer un stock de licences Windows et Office pas chers, mieux vaut les acheter au coup par coup, au moment où vous en avez besoin. Cela signifie également que vous ne pourrez pas réutiliser votre clé d'activation en cas de réinitialisation complète de votre ordinateur, et que vous devrez en achetez une nouvelle. Mais à ce prix, même en considérant que vous avez plusieurs PC que vous remettez à zéro tous les ans, vous serez quand même largement gagnant.