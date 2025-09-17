Ce grand opérateur français vend un nouveau téléphone 4G à seulement 36 euros, tout compris

À contre-courant des smartphones hors de prix, un opérateur français bien connu propose désormais à son catalogue un nouveau téléphone basique pour les besoins essentiels, vendu à un tarif défiant toute concurrence.

Alors que les smartphones haut de gamme s'affichent désormais au prix d'un ordinateur, en dépassant souvent les 1000 euros, certains acteurs misent sur le retour à l'essentiel. Et pour cause : nombreux sont ceux qui recherchent un appareil simple, bon marché, capable de tenir plusieurs jours sans recharge.

Une solution idéale pour garder un mobile d'appoint en cas de panne, pour partir en balade ou simplement pour fuir les sollicitations permanentes des écrans tactiles. Mais aussi pour équiper une personnage âgée peu à l'aise avec les appareils trop sophistiqués, ou un enfant, en l'éloignant des réseaux sociaux tout en lui donnant la possibilité de communiquer en cas de besoin.

De fait, ce "petit" téléphone reprend la recette des mobiles d'autrefois : un format réduit, des touches physiques, une interface ultra claire et une navigation pensée pour aller droit au but. Ici, inutile d'espérer consulter ses réseaux sociaux ou installer des applications : tout est recentré sur les appels et les SMS. Mais la modernité n'est pas totalement absente, puisque l'appareil est compatible 4G et adopte une prise USB-C, bien plus pratique que l'ancien micro-USB.

© TCL

Ses dimensions minuscules – seulement 113 x 48 x 15 mm – et son poids plume de 80 g le rendent facile à glisser dans une poche. L'écran couleur de 1,8 pouce se contente d'afficher les informations essentielles, tandis que sa batterie de 1030 mAh assure plusieurs jours d'autonomie. Mieux encore, elle est amovible, ce qui permet de la remplacer facilement en cas de besoin : une caractéristique, hélas, disparue sur les smartphones actuels… Des fonctions pratiques complètent l'ensemble : lampe torche activable d'une simple touche, calculatrice, agenda, enregistreur vocal… et même un petit appareil photo VGA (0,8 mégapixel), certes symbolique mais utile pour dépanner.

Il convient de souligner que ce téléphone basique n'est pas signé d'un obscur fabricant : c'est le TCL OneTouch 5041, un nouveau modèle conçu et fabriqué par TCL, l'un des plus grands constructeurs chinois de produits électroniques, qui propose par ailleurs de véritables smartphones, beaucoup plus élaborés, mais aussi des téléviseurs, des appareils électroménagers, etc. Plutôt rassurant !

Ce positionnement minimaliste n'est pas anodin. De plus en plus de consommateurs expriment une lassitude face aux smartphones qui coûtent une fortune, nécessitent une recharge quotidienne et s'accompagnent d'un flux constant de notifications. Le succès croissant des modèles "déconnectés" prouve qu'il existe un marché pour des téléphones sans fioritures, vendus à prix plancher. Le lancement de ce modèle s'inscrit aussi dans une tendance plus large. La GSMA, organisation mondiale qui regroupe les acteurs du mobile, avait récemment évoqué l'idée d'un téléphone universel vendu autour de 30 euros pour répondre aux besoins essentiels.

Et c'est là que réside la surprise : le TCL 5041 s'affiche à seulement 36 euros, un tarif rarissime en 2025 pour un mobile compatible avec les réseaux actuels. Ce joli coup est signé Free Mobile, qui le vend directement sur sa boutique en ligne. Fidèle à son image de trublion du secteur, l'opérateur casse encore les codes en proposant une solution concrète à tous ceux qui veulent un téléphone simple, robuste et vraiment pas cher, loin des coûteux iPhone et autre Samsung Galaxy qui font baver les geeks.