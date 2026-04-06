Voici les 10 enseignes préférées des Français en 2026 (Lidl n'y figure pas)

Chaque année, le cabinet EY-Parthenon interroge 12 000 consommateurs sur leurs enseignes favorites. Le classement 2026 qui vient de tomber confirme une tendance lourde : les Français aiment celles qui leur font faire des économies.

Leroy Merlin, Decathlon, Picard, Fnac, Ikea, Leclerc, McDonald's et Grand Frais – voilà huit noms que les amateurs de bons plans reconnaîtront immédiatement. Pour la quatrième année consécutive, c'est Action qui remporte la palme du classement des enseignes préférées tous secteurs confondus, avec 44,8 % de fans, devant Leroy Merlin (40 %) et Decathlon (36,2 %). Picard reste en quatrième position tandis que la Fnac effectue une remontée spectaculaire pour rafler la 5e place, devant Ikea, supplantant ainsi E. Leclerc, 1re enseigne de l'alimentation générale, reléguée à la 7e position. McDonald's (28 %) et Grand Frais (26,6 %) clôturent ce top 10.

Ce classement n'est pas une simple liste de popularité. Le "taux de fans" mesure la part de clients d'un secteur qui se déclarent particulièrement attachés à une enseigne. D'après EY, les enseignes en haut du classement voient leurs ventes croître jusqu'à six fois plus vite que celles qui ont un taux faible. Un indicateur redoutable pour comprendre qui fidélise vraiment, et pas seulement qui attire du passage.

Le succès d'Action ne date pas d'hier. En 2019 et 2020, c'est Decathlon qui dominait le classement. Leroy Merlin avait ensuite pris le dessus en 2021, avant de conserver son titre en 2022, avec Action qui pointait alors à la troisième place, en très forte progression. C'est en 2023 qu'Action a décroché pour la première fois la première place, avec 46 % de fans, dans un contexte d'hyper-inflation qui a rebattu les cartes. Depuis, le discounter néerlandais n'a plus lâché le sommet.

© EY-Partheno

Ce règne s'explique par une mécanique bien huilée. 84 % des acheteurs d'objets du quotidien fréquentent Action – le taux de pénétration le plus élevé tous secteurs confondus, devant Decathlon (83 %) et McDonald's (81 %). Et plus d'un client sur deux (53 %) se déclare fan de l'enseigne, l'un des meilleurs scores du marché. Les associés d'EY-Parthenon soulignent que cette réussite repose aussi sur une offre centrée sur des prix très bas, mais aussi sur un parcours d'achat jugé parmi les plus agréables, fait de petits plaisirs et de logique de "chasse au trésor".

Ce palmarès a beau refléter les habitudes de millions de Français, il n'est pas le seul en lice. Lidl France a été sacrée Meilleure Chaîne de Magasins 2025 pour la 14e année consécutive dans les catégories hypermarchés, supermarchés et fruits & légumes, avec une satisfaction globale de 8,70 sur 10. Un titre qui semble contredire frontalement l'absence du discounter allemand dans le top 10 EY.

La clé est dans la méthode : le concours "Meilleure Chaîne de Magasins" est organisé par la société Gabaon, et les enseignes qui comptent plus de 30 magasins peuvent s'inscrire pour recevoir du matériel promotionnel et mobiliser leurs clients à voter. Le taux de fans mesuré par EY, lui, s'appuie sur un panel représentatif de 12 000 consommateurs et plus de 70 000 avis recueillis sans inscription préalable. Deux baromètres différents, deux résultats différents – et dans l'étude EY, Leclerc reste le roi de l'alimentaire, avec Lidl absent du top 10 global.

Le contexte économique pèse lourd sur ces préférences. 85 % des ménages déclarent modifier leurs comportements d'achat face à l'inflation persistante, et 38 % des foyers arbitrent en premier lieu selon leur pouvoir d'achat, soit 7 points de plus qu'en 2022. Les enseignes qui tirent leur épingle du jeu sont celles qui réussissent à conjuguer prix bas et qualité perçue – un équilibre difficile, mais visiblement maîtrisé par les leaders du classement.

Enfin, un nouveau facteur commence à remodeler les comportements : 24 % des adultes et 42 % des 18-24 ans déclarent utiliser l'intelligence artificielle pour rechercher ou comparer des produits, ce qui oblige les enseignes à repenser la manière dont elles se rendent visibles auprès des consommateurs. Pour rester dans le cœur des Français, il ne suffira bientôt plus de garnir les rayons à bon prix : il faudra aussi exister dans les algorithmes.