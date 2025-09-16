Cette astuce toute simple protégera votre carte bancaire en cas de vol

Il suffit parfois de quelques secondes pour qu'un voleur s'empare de votre carte bancaire. Mais un petit stratagème très simple peut suffire à le piéger et à l'empêcher de vider votre compte.

C'est une mésaventure qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit – et que vous avez peut-être déjà vécue. Sans que vous le réalisiez immédiatement, un pickpocket s'empare discrètement de votre portefeuille ou de votre porte-cartes dans la rue, dans un lieu public, dans un magasin, dans le métro, dans le train ou dans le bus, en profitant bien souvent de la foule.

Et le temps que vous vous en aperceviez, le voilà déjà qui l'utilise pour effectuer des achats en payant sans contact ou, pire encore, pour retirer de l'argent s'il vous as vu composer votre code secret auparavant sur un terminal ou dans un distributeur de billets. Et là, c'est la catastrophe !

Car sauf si vous réagissez dans la minute pour appeler votre banque et faire bloquer votre carte, le malfaiteur aura le temps de se servir, même si les paiements sans contact sont plafonnés, par sécurité. Et les démarches pour annuler les transactions et obtenir des remboursements sont souvent longues et compliquées.

© abimagestudio - Adobe Stock

Il existe pourtant une petite astuce, très simple à mettre en place, qui peut limiter les dégâts, voire empêcher des retraits. Elle consiste tout bêtement à écrire un code PIN directement sur la carte ou sur un Post-it collé dessus, ou encore sur un papier glissé à proximité, dans votre portefeuille, votre porte-carte ou votre porte-monnaie.

Bien évidemment, il faut surtout pas noter votre vrai code secret, mais un faux numéro ! En effet, les voleurs qui mettent la main sur une carte volée cherchent d'abord à l'utiliser immédiatement au distributeur. En voyant un autocollant ou un code griffonné au dos de la carte, ils pensent avoir fait le jackpot. Trompés, ils essaient trois fois la mauvaise combinaison. Résultat : la carte est avalée par le distributeur et rendue immédiatement inutilisable.

Certes vous avez perdu votre carte dans l'histoire, mais vous préservez l'essentiel : votre argent ! Il vous suffira de déclarer le vol et de confirmer le blocage auprès de votre banque pour commander une nouvelle carte. Et vous aurez le temps de déposer plainte dans un poste de police ou à la gendarmerie, sans craindre pour votre compte bancaire.

Cette astuce tout bête joue simplement sur la psychologie des voleurs, pressés de retirer des espèces. Vous pouvez la raffiner un peu en inscrivant un chiffre ambigu, mal dessiné, qui laisse planer un doute – un 1 qui ressemble à un 7, ou un 8 mal bouclé qui évoque un 9, par exemple –, histoire que le malfaiteur recompose le code, en tablant sur une erreur de lecture.

Bien entendu, cette méthode n'est pas une garantie absolue. Surtout, elle ne dispense pas d'appliquer les recommandations classiques des banques, comme protéger le clavier d'une main quand vous composez votre code confidentiel pour éviter les regards indiscrets dans les distributeurs ou les magasins. Mais elle ne coûte rien, et, surtout, elle limite sérieusement les risques.