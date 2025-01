2 euros par mois avec des appels illimités : c'est le forfait mobile le moins cher du moment (mieux que chez Free !)

Plus besoin de dépenser des fortunes pour profiter d'un forfait téléphonique avec appels et SMS illimités : on trouve aujourd'hui plusieurs formules intéressantes à petits prix et même une offre à moins de 2 euros sans engagement.

Tout le monde n'en a pas conscience, mais la France est l'un des pays où les communications électroniques sont les moins chères au monde. C'est vrai pour la connexion fixe à Internet comme pour la téléphonie mobile. Et si les prix des forfaits ont eu tendance à stagner voire à augmenter ces dernières années, avec parfois des hausses surprises et pas vraiment justifiées, ils sont repartis à la baisse depuis quelques moins. Et certains tarifs ont même atteint des niveaux jamais vus auparavant.

C'est le cas des forfaits téléphoniques. Souvenez-vous : il n'y a pas si longtemps, il fallait débourser entre 10 et 20 euros par mois pour avoir droit aux appels et aux SMS/MMS illimités. On trouvait bien des formules à petit prix, mais elles étaient généralement limitées à quelques d'heures d'appels, à l'instar du fameux forfait Free à 2 euros, toujours plafonné à 2 heures de communication dans sa version basique, sans l'option Booster.

Fort heureusement, la situation a beaucoup évolué et on trouve depuis quelque temps de nombreuses offres à moins de 5 euros avec appels illimités chez les MVNO, ces "opérateurs virtuels" comme Reglo Mobile, NRJ Mobile, You Price, Prixtel, Cdiscount Mobile ou Auchan Télécom qui proposent des services de téléphonie en s'appuyant sur les réseaux physiques des "vrais" opérateurs". Certes, l'enveloppe de données mobiles – les fameux "gigas" évoqués dans les publicité – est souvent limitée, mais elle atteint tout de même 20 Go dans le meilleur des cas, ce qui amplement suffisant pour une utilisation classique d'Internet en extérieur.

Et c'est chez l'un de ces opérateurs virtuels que l'on trouve l'offre la moins chère du marché actuellement en France : il s'agit de B&YOU, la filiale low cost de Bouygues Telecom qui propose en ce moment un forfait avec des appels et des SMS/MMS illimités pour seulement 1,99 euro par mois. Le tout sans engagement et avec de la 4G ‑ il faut payer un supplément de 3 euros pour bénéficier de la 5G. Et comme toutes les offres B&YOU, ce forfait est uniquement disponible en ligne.

1.99 € B&YOU 2 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 2 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 2.99 € Forfait 6 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 6 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 2.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 3 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 3.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € Le petit Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Le basic Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € RED 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € 5 Go Appels illimités 5 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement

Bien évidemment, l'enveloppe de données est restreinte, avec juste 2 Go. Mais c'est tout à fait suffisant pour consulter des mails quotidiennement et surfer un peu sur le Web quand on est dehors. Et pour regarder des vidéos en streaming, l'usage le plus gourmand en gigas, il suffit d'utiliser le Wi-Fi en intérieur ! Et si cette enveloppe ne vous suffit pas, il existe plusieurs autres forfaits plus généreux à moins de 5 euros. Bref, c'est un forfait idéal pour les personnes qui utilisent surtout leur smartphone pour téléphoner et échanger des messages.

Attention toutefois, car rien ne garantit que le prix de cette offre n'augmentera jamais. Comme SFR et d'autres opérateurs, Bouygues Telecom a la fâcheuse habitude de faire grimper ses tarifs au bout d'un moment, et souvent sans amélioration de service, en avertissant ses clients par mail. Pas de raison de s'inquiéter pour autant : comme l'offre est sans engament, vous pourrez l'abandonner très facilement à n'importe moment pour profiter d'une formule plus intéressante chez la concurrence !