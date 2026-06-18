Google Home Speaker : Gemini débarque dans les enceintes connectées

Google a enfin dévoilé sa nouvelle enceinte connectée, la Home Speaker. Plus puissante et proposant un son plus immersif, elle exploite pleinement Gemini for Home, l'IA de l'entreprise. Elle est d'ores et déjà disponible en précommande.

Depuis plusieurs années, Google semblait avoir ralenti ses ambitions dans le domaine de la maison connectée. Alors qu'il était un véritable pionnier des enceintes connectées avec le premier Google Home en 2017, le géant du numérique a étrangement délaissé le marché. Son dernier modèle, le Google Nest Audio, a été lancé en 2020 et est aujourd'hui en rupture de stock.

Mais après plusieurs années d'absence, la firme de Mountain View signe son grand retour avec un nouvel appareil baptisé Google Home Speaker. Plus qu'un simple successeur des anciennes enceintes, ce produit marque surtout l'arrivée de Gemini, l'intelligence artificielle de Google, au cœur de la maison connectée. Une réponse directe à Amazon et au récent lancement d'Alexa+ en France, partie pour devenir une référence dans de nombreux foyers.

© Google

Google Home Speaker : un son plus immersif avec plus de puissance

La première chose qui saute aux yeux, c'est que la marque Nest, utilisée jusqu'ici pour les produits domestiques du groupe, disparaît même du nom du nouvel appareil. Le Google Home Speaker devient ainsi le symbole d'une nouvelle stratégie centrée sur l'intelligence artificielle. Le nouvel appareil adopte un design compact recouvert de tissu, avec un anneau lumineux à sa base permettant de visualiser l'activité de l'assistant. Il pèse 396 grammes pour 8,66 cm de hauteur et 10,7 cm de diamètre, et se compose à 37 % de matériaux recyclés. Son tissu est fabriqué à l'aide d'un processus de tricotage 3D. Enfin, un bouton permet de couper le micro facilement, comme les précédents produits de la marque. La nouvelle enceinte est disponible dans deux couleurs en France (Porcelaine et Hazel), les versions Jade et Berry étant réservées aux États-Unis.

Le Google Home Speaker intègre 1 Go de RAM, 4 Go de stockage et un processeur Quad Core cœurs ARM de 2017. Pour la première fois, l'enceinte Google comporte un NPU (Neural Processing Unit, ou unité de traitement neuronal en bon français), une puce spécialisée dans l'exécution des tâches liées à l'intelligence artificielle. Les trois micros longue portée ont également été améliorés afin de permettre une meilleure compréhension de l'intention de l'utilisateur. Elle est compatible Wi-Fi 6 (bandes 2,4 et 5 GHz) et Bluetooth 5.4.

L'appareil est doté d'un système audio à 360 degrés afin de diffuser le son de manière homogène dans toute la pièce. Google affirme également avoir amélioré les basses et la qualité sonore par rapport aux modèles les plus compacts de sa précédente gamme. L'enceinte peut être associée à d'autres appareils de l'écosystème Google. Deux exemplaires peuvent ainsi fonctionner en stéréo, voire être jumelés à un Google TV Streamer pour créer une installation audio destinée au visionnage de films ou de séries. Le produit est par ailleurs compatible avec les principaux standards de la maison connectée, notamment Matter et Thread, ce qui lui permet d'interagir avec un large éventail d'équipements domestiques.

© Google

Google Home Speaker : une enceinte taillée pour Gemini for Home

Mais, le principal attrait du Google Home Speaker, c'est l'intégration de Gemini for Home, le nouvel assistant vocal qui remplace Google Assistant. Contrairement aux assistants vocaux traditionnels, souvent limités à des commandes courtes et prédéfinies, Gemini est conçu pour comprendre des demandes formulées de manière plus naturelle, en prenant en compte le contexte et les nuances de la voix. Adieu donc les commandes figées ! Toujours invoqué par le fameux "Hey Google", il doit permettre des échanges beaucoup plus souples, avec des demandes plus approximatives et qui comportent plusieurs actions en une seule phrase.

L'enceinte peut gérer les équipements connectés du domicile, répondre à des questions, organiser certaines tâches du quotidien ou encore contrôler plusieurs appareils simultanément. La société cherche ainsi à faire du Google Home Speaker un véritable centre de pilotage de la maison plutôt qu'un simple haut-parleur connecté. Les abonnés à Google Home Premium pourront par ailleurs accéder à Gemini Live, qui permet de discuter sans interruption avec l'IA comme avec un humain, pour obtenir des réponses plus détaillées et mener des conversations plus naturelles.

Google met l'accent sur la réactivité de l'assistant. Une partie des traitements est réalisée localement sur l'appareil, notamment pour la séparation des voix et la réduction du bruit ambiant. Cette approche doit permettre d'obtenir des réponses plus rapides, y compris dans des environnements bruyants.

Le Google Home Speaker sera commercialisé à partir du 25 juin 2026, pour un prix de 119,99 euros – c'est 20 euros de plus que le Nest Audio au moment de sa sortie –, avec la précommande ouverte dès ce 17 juin. Pour tout achat réalisé avant le 30 septembre, l'entreprise offre six mois d'abonnement Google Home Premium – soit une valeur de 60 euros –, qui permet de profiter de Gemini Live, de créer des automatisations avec l'IA et d'utiliser les fonctions d'analyse des flux caméra. Après quoi, il faudra opter pour la formule Standard à 10 euros par mois ou 100 euros par an, ou la Formule Avancée à 18 euros par mois ou 180 euros par an.