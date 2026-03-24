Test Nuki Smart Lock Go et Keypad 2 NFC : quand le smartphone devient une clé sans contact

Grâce à la puce NFC intégrée à son nouveau Keypad, Nuki permet de déverrouiller une porte d'entrée sans contact avec un smartphone. Un mode pratique et sécurisé, surtout dans l'univers de la domotique Apple.

Nuki, le spécialiste des serrures connectées motorisées propose aussi une série d'accessoires qui viennent en compléter les fonctions. On trouve par exemple au catalogue un détecteur d'ouverture, le door sensor, bien pratique pour assurer un verrouillage automatique de la serrure seulement si la porte est bien fermée. Ou encore le Fob, une télécommande Bluetooth à emporter avec soi et munie d'un bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour ouvrir la serrure. Plus sophistiqué, le Keypad se fixe à l'extérieur de son domicile et permet de rentrer chez soi simplement en tapant un code à six chiffres. Le Keypad 2 y avait ajouté un lecteur d'empreinte digitale.

Et c'est une nouvelle évolution de ce mini digicode que vient de lancer Nuki. Extérieurement identique au Keypad 2, il ne s'en distingue visuellement que par le pictogramme au double faisceau d'ondes situé entre le lecteur d'empreinte et le clavier. Il s'agit du logo de la norme sans fil NFC, mention que l'on retrouve en toutes lettres sur la boîte.

Le NFC, pour Near Field Communication, c'est la technologie qui permet par exemple le paiement sans contact chez les commerçants, aussi bien avec sa carte bancaire qu'avec son smartphone. Et c'est justement ce que propose Nuki : ouvrir la porte de son domicile d'une simple tape en douceur de son smartphone sur le Keypad.

Ce troisième mode d'ouverture est à la fois plus rapide que de taper le cade et complémentaire au lecteur d'empreintes qui n'aime pas trop par exemple que l'on ait les doigts mouillés. Sans compter que le mode NFC est particulièrement simple à partager entre les membres d'une famille via l'application Maison d'Apple. Pour en avoir le cœur net, nous l'avons testé en avant-première. Et nous en avons profité pour le coupler à la serrure d'entrée de gamme du fabricant Autrichien, la Smart Lock Go, qui a quasiment tout d'une grande pour un prix bien plus serré.

La Smart Lock Go (à gauche) couplée au nouveau Keypad 2 NFC (à droite) © CCM - Fabrice Neuman

Nuki Smart Lock Go : l'avis de CCM Prix très raisonnable

Fonctions très complètes

Installation simple

Pack batterie en option

Moteur relativement bruyant

Nuki Keypad 2 NFC : l'avis de CCM Simplicité d'installation

Format discret

Trois modes d'ouverture (code, empreinte digitale et NFC)

Configuration automatique

Prix élevé

Toujours pas de zéro sur le clavier

Code limité à six chiffres

Pas de rétro-éclairage

Nuki Smart Lock Go : une serrure simple à installer

La Smart Lock Go ressemble à s'y méprendre à la Smart Lock de 4e génération que nous avions testée et particulièrement appréciée (lire notre article). Elle en reprend la forme à l'identique avec le moteur cylindrique qui vient s'accrocher à la serrure, surplombant le compartiment d'alimentation qui vient accueillir quatre piles au format AA (incluses) ou un bloc d'alimentation rechargeable (en option, mais recommandé).

Ce design est sans conteste plus massif que le haut de gamme actuel de Nuki, la Smart Lock de 5e génération qui a repris le look du modèle Ultra en intégrant une batterie rechargeable à l'intérieur même du cylindre. Mais il est aussi bien plus pratique, comme nous l'avions fait remarquer dans notre test de la Smart Lock Ultra (lire notre article). On apprécie donc beaucoup que le format que l'on pourrait désormais baptiser de traditionnel soit encore au catalogue de Nuki. D'autant plus que la Smart Lock Go est vraiment beaucoup plus abordable, pour des fonctions très complètes malgré tout.

Le bloc batterie rechargeable (en option) s'insère dans la Smart Lock Go. © CCM - Fabrice Neuman

Son installation est en tout point identique à celle de la Smart Lock de 4e génération. Rappelons que la Smart Lock Go appartient à la catégorie des serrures motorisées dites « retrofit », c'est-à-dire qu'elle s'adapte à la serrure que l'on a déjà sur sa porte. Le principe consiste à laisser une de ses clés dans la serrure à l'intérieur pour venir poser le moteur par-dessus. La clé s'insère alors dans la fente à l'intérieur du cylindre moteur.

© CCM - Fabrice Neuman

Il est fortement conseillé de disposer d'une serrure débrayable, c'est-à-dire qui permette d'introduire une deuxième clé à l'extérieur pour déverrouiller sa porte à la main en cas de besoin. C'est facile à vérifier et si jamais ce n'est pas le cas, Nuki vend un cylindre universel que l'on peut adapter sur quasiment toutes les portes.

© CCM - Fabrice Neuman

Pour la pose, on commence par choisir un des supports fournis à accrocher à sa serrure par trois petites vis (voir photo) si elle dépasse d'au moins 3 millimètres. Sinon, on peut se rabattre sur le support auto-collant à apposer directement sur la porte autour de la serrure. Dans notre test précédent, c'est la solution que nous avions choisie et sa stabilité s'était révélée exemplaire. On insère une clé dans la serrure, puis on vient fixer le bloc moteur sur le support, jusqu'au clic. Un appui de cinq secondes sur le bouton central de la serrure Nuki la met en mode d'installation. Il est temps de lancer l'application Nuki que l'on aura au préalable installé sur son smartphone.

Nuki Smart Lock Go : une application complète et agréable

Une fois que l'on a choisi le type d'appareils que l'on souhaite ajouter, ici donc une Smart Lock, il suffit de suivre les étapes illustrées pas à pas. C'est simplissime. Avec tout de même quelques choix à faire en fonction du type de poignée de porte dont on dispose et aussi du type de connexion sans fil que l'on souhaite utiliser. On peut parfaitement se contenter du Bluetooth dont on se sert pour configurer la serrure motorisée. On aura ainsi accès à toutes les fonctions de la serrure, y compris celles de partage, temporaire ou non, avec d'autres utilisateurs qui pourront ainsi utiliser déverrouiller la serrure via l'application Nuki qu'ils auront eux aussi à installer sur leur appareil. On pourra aussi activer le déverrouillage « géographique » automatique de la serrure lorsqu'on s'en approche.

Si l'on veut pouvoir gérer la Smart Lock Go à distance, c'est-à-dire en dehors de son domicile, on peut choisir d'activer la fonction de connexion Wi-Fi optionnelle pour 49 euros en un paiement unique. Une fois la serrure connectée au réseau Wi-Fi de la maison, on a accès à toutes les fonctions depuis l'application Nuki, où que l'on soit. Cela dit, cette option n'est pas forcément nécessaire si on utilise déjà chez soi les fonctions domotiques des applications Maison d'Apple, Home de Google, Alexa d'Amazon ou Smart Things de Samsung.

La Smart Lock Go est en effet compatible avec le protocole universel Matter, qui permet de l'intégrer aux autre objets connectés du domicile. Ce faisant on partage automatiquement la serrure avec les autres membres de la famille, sans avoir donc à les inviter à installer l'application Nuki. C'est évidemment la solution à privilégier si l'on s'est déjà donné la peine de créer son installation domotique.

Nuki Keypad 2 NFC : un digicode discret et efficace

Cela dit, ouvrir sa porte avec une appli sur son smartphone, c'est bien, mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique. C'est là qu'entre en jeu le Keypad de Nuki, lui aussi très simple d'installation. Physiquement d'abord, il ne mesure que 12 cm de haut sur 3 cm de large et 2 cm de profondeur pour un poids d'un peu moins de 90 grammes, qui inclut les 4 piles AAA fournies. Tout le matériel est également inclus dans la boîte pour le fixer par des vis ou le coller à l'extérieur. Nous avons choisi de le coller à la porte et il se fait vite oublié.

Ensuite, comme pour la serrure, il suffit de le choisir dans les accessoires puis de suivre les étapes. Une fois la connexion établie entre le Keypad et la serrure, on choisit le code à six chiffres qui permettra de rentrer chez soi. Remarquons qu'il manque toujours le zéro sur le clavier de Nuki, un choix qui semble plus esthétique que pratique et qui réduit le nombre de possibilités. Et on ne peut pas non plus choisir un code plus long. Dommage. On pourra ajouter d'autres code plus tard bien sûr, notamment des codes temporaires ou qui ne fonctionnent qu'à certaines périodes (jour et heure) de la semaine. On passe ensuite à l'enregistrement d'une première empreinte digitale. La procédure est très similaire à cella que l'on suivait sur les iPhone munis d'un bouton d'accueil : on pose son doigt son doigt sur le capteur jusqu'à ce que le smartphone vibre et on recommence quatre ou cinq fois jusqu'à ce que l'empreinte soit définitivement capturée.

Nuki Keypad 2 NFC : tout le plaisir du sans contact

L'atout du nouveau Keypad 2 avec NFC, c'est donc sa compatibilité avec le standard d'authentification sans fil que l'on a déjà l'habitude d'utiliser chez les commerçants. Là, bien sûr, il ne s'agit pas de payer, mais tout simplement de déverrouiller sa porte d'une simple tape de son smartphone à l'endroit du logo, comme évoqué plus haut. Nuki propose deux modes de fonctionnement. Le mode Nuki a besoin de l'application Nuki sur le smartphone, qu'il faut déverrouiller avant de pouvoir l'approcher du lecteur et ouvrir sa porte.

Le mode Maison Connectée est lui bien plus pratique et plus perfectionné… à condition d'avoir mis en place un réseau domotique chez soi, via l'application Maison d'Apple par exemple. Les utilisateurs d'iPhone sont d'ailleurs les mieux lotis car le Keypad 2 NFC est compatible avec la norme Apple Key, déjà adoptée par certaines marques de voiture notamment.

Lorsque l'on choisit ce mode, la procédure d'installation du Keypad 2 NFC lance automatiquement l'application Maison pour ajouter la fonction Clé du domicile à la panoplie. Et une nouvelle carte vient s'ajouter à la collection dans l'application Cartes d'Apple. Une fois cela fait, il suffit donc d'approcher son iPhone du digicode, à l'endroit du logo qui figure l'emplacement de la puce NFC à l'intérieur du Keypad, pour ouvrir sa porte, sans se préoccuper de déverrouiller le smartphone au préalable. Et cela fonctionne même si l'iPhone est en mode Avion ! Mais pas si l'iPhone est complètement éteint, évidemment.

Une tape sur le keypad et la serrure se déverrouille… © CCM - Fabrice Neuman

Le mode Maison Connectée n'est pas seulement plus simple à utiliser que le mode Nuki, il permet aussi de partager automatiquement cette clé numérique avec tous les autres membre du domicile créé dans l'application Maison d'Apple, et qui verront eux aussi apparaître la carte NFC virtuelle dans leur propre application Cartes. Et qui pourront donc ouvrir la porte d'une simple tape.

Côté Android, ce système ne fonctionne qu'avec les smartphones Samsung et à condition d'avoir également installé chez soi un pont intermédiaire à la norme Smart Things de Samsung. Une configuration que nous n'avons pas encore pu tester.

Nuki Smart Lock Go et Keypad 2 NFC : un combo complet, efficace et fiable

Pour les besoins du test, nous avons connecté le tout nouveau Keypad 2 NFC avec la serrure d'entrée de gamme de Nuki, sortie il y a un an. Bien sûr, on peut s'étonner du fait que dans cette configuration, le Keypad soit plus cher que la serrure, 179 euros contre 149 euros. Mais c'est tout à l'honneur de Nuki de ne pas avoir produit une serrure d'entrée de gamme au rabais, capable donc de profiter de tous les accessoires de la gamme. Notons tout de même que nous conseillons fortement l'achat du bloc batterie rechargeable, le Power Pack, à 49 euros. Nous le trouvons plus pratique et plus durable que les piles.

Naturellement, cette nouvelle version du digicode est également compatible avec les autres serrures motorisées de la marque actuellement au catalogue, c'est-à-dire la Smart Lock de 5e génération et la Smart Lock Ultra. Mais il est possible de l'utiliser aussi avec la Smart Lock de 4e génération. Le point commun entre toutes ces serrures, c'est tout simplement le protocole Matter. On le voit, Nuki propose un ensemble très cohérent pour sécuriser l'accès de toute porte munie d'une serrure. Une valeur sûre.