Test Nuki Smart Lock Ultra : un haut de gamme décevant

Nuki présente une version haut de gamme de sa serrure connectée, plus esthétique, plus compacte et plus rapide, sans sacrifier ses capacités de connexion. Mais en oubliant pourtant certains aspects essentiels.

"On ne change pas une équipe qui gagne. Mais on peut toujours l'améliorer". C'est ainsi que nous avions commencé notre test de la serrure connectée de 4e génération de Nuki (lire notre article). Autant dire que nous avions beaucoup d'espoir en voyant arriver la Smart Lock Ultra, nouvelle version haut de gamme de Nuki.

D'autant plus que les atouts d'une serrure connectée telle que celles proposées par Nuki sont nombreux. On peut par exemple, naturellement, verrouiller et déverrouiller sa porte avec son smartphone ou sa montre connectée. On peut même le faire à distance si jamais on s'aperçoit qu'on est parti un peu vite en claquant la porte sans la verrouiller. Et d'ailleurs, pour éviter ce genre de coup de stress, on peut aussi programmer la serrure pour qu'elle se verrouille toute seule au bout de quelques minutes. Et on peut toujours, bien sûr, ouvrir sa porte avec sa clé. Dans le cas de la Nuki Ultra cela dit, vous devrez forcément changer la clé de votre domicile puisque cette nouvelle serrure motorisée est livrée avec son propre barillet, qu'il faut obligatoirement installer pour pouvoir sur sa porte pour recevoir la Nuki Ultra.

Sur le papier, les promesses de cette nouvelle serrure connectée sont à la hauteur de son nom superlatif. Nuki promet un produit plus rapide, plus compact et encore plus simple à intégrer dans un environnement domotique grâce à l'intégration des standards Matter et Thread. On va le voir, les promesses sont très largement tenues. Mais comme dans le monde des constructeurs de smartphones, qui ont depuis longtemps adopté le qualificatif d'Ultra pour leurs modèles haut de gamme, on se demande parfois si le jeu en vaut la chandelle. Une serrure qui s'ouvre et se ferme plus vite ? Oui, c'est bien. Mais est-ce essentiel ? Une réduction du volume, c'est plus esthétique, c'est vrai. Mais avec quels sacrifices ? Voici quelques-uns des points que nous abordons dans ce test après plusieurs semaines d'utilisation.

Nuki Smart Lock Ultra : l'avis de CCM Design compact

Excellente qualité du barillet livré

Compatible Matter, Thread, Wi-Fi et Bluetooth

Application Nuki complète et pratique

Transfert très simple d'une serrure Nuki à l'autre Pas d'USB-C

Batterie non-amovible

Montage du cylindre complexe

Son du verrouillage très désagréable

Prix élevé

Nuki Smart Lock Ultra : un design compact mais une recharge frustrante

Le premier contact avec la Smart Lock Ultra est très positif. Son design compact et minimaliste, avec un corps en acier inoxydable, lui confère une allure premium, moins utilitaire que la Smart Lock Pro 4 qui fait presque "balourd" à côté avec son compartiment piles ou batterie situé sous le moteur. Ce qui signifie donc que la batterie est totalement intégrée au bloc moteur de la Nuki Ultra. Et c'est là le premier point faible à notre sens de cette nouvelle serrure. La batterie étant intégrée, elle n'est donc plus amovible, exactement comme l'immense majorité des smartphones aujourd'hui. Bien sûr, là où l'autonomie des smartphones se compte en jours, celle de la Nuki Ultra se compte en semaines, voire en mois, selon le constructeur. Mais cela signifie aussi qu'au fur et à mesure des années, l'autonomie va baisser puisqu'une batterie s'use toujours avec le temps. Et, semble-t-il, il ne sera donc pas possible de changer la batterie sans changer le bloc moteur complètement.

Lorsque le besoin de charge se fait sentir, on fait face à l'un des inconvénients majeurs de ce design. Si vous avez une prise électrique à proximité de la porte, alors vous pouvez brancher un chargeur (non fourni) et y relier la serrure sans la démonter de la porte via le câble qui lui est fourni. Mais il ne s'agit pas d'un câble standard USB-C : toujours pour des raisons de compacité, Nuki a préféré opter pour une attache magnétique, qui reste donc en surface de la serrure. On comprend l'intérêt pour le gain de place à l'intérieur, mais en ces temps de standardisation de la prise USB-C un peu partout, le choix est pour le moins surprenant. Mieux vaut ne pas perdre ce précieux câble !

On peut aussi choisir de détacher le bloc moteur de la porte, ce qui est assez simple, pour ensuite aller la brancher à son chargeur toujours via le même câble magnétique. Mais on se heurte alors à un autre problème de ce design très compact. Tout d'abord, il y a une petite pièce en plastique, cette petite roue dentée jaune que l'on voit sur la photo, qui n'est pas fixée au bloc moteur, qui peut tomber et que l'on peut donc perdre facilement. Sans compter que le choix du plastique pour cette pièce, semble-t-il essentielle à l'entraînement de la serrure, nous paraît discutable. De plus, le cylindre que l'on doit obligatoirement utiliser avec la Nuki Ultra ne permet d'utiliser une clé que depuis l'extérieur. Comme on le voit sur la photo, la partie intérieure n'offre qu'une petite languette métallique dans laquelle vient s'installer la petite roue dentée jaune en plastique. Et cette languette n'est pas du tout pratique à faire tourner à la main. Autrement dit, lorsque la serrure est en charge, le verrouillage-déverrouillage de la porte n'est pas très simple depuis l'intérieur. Il faudra donc penser à effectuer la recharge de la serrure pendant la nuit par exemple.

Nuki Smart Lock Ultra : un montage complexe

Contrairement à la Nuki Smart Lock Pro 4 de notre précédent test qui pouvait, dans certaines conditions, s'adapter au cylindre déjà installé sur sa porte, la Nuki Ultra ne peut fonctionner qu'avec le cylindre livré dans la boîte. Là encore il s'agit d'un des compromis choisis par Nuki pour rendre sa nouvelle serrure aussi compacte que possible. Et mieux vaut le dire tout de suite, il faut se préparer à un petit peu de bricolage, d'autant que l'installation nous a paru bien plus complexe qu'espérée.

On commence donc par désinstaller le cylindre déjà présent sur sa porte. C'est l'opération la plus simple puisqu'il suffit d'ouvrir la porte, de trouver la longue vis transversale qui maintient la serrure dans son logement et ensuite de faire glisser cette dernière pour la retirer. Mais c'est à cette étape que tout se complique. Car le cylindre livré avec la Nuki Ultra a beau être universel, il faut tout de même adapter sa longueur à l'épaisseur de sa porte. Et comme on le voit sur la photo, on se retrouve face à un véritable puzzle. D'autant plus que malgré nos recherches, aussi bien dans l'appli que sur le Web, nous n'avons pas trouvé de guide vraiment complet et détaillé pour aider à l'installation. Plusieurs essais ont donc été nécessaires. Nous admettrons volontiers que nous ne sommes pas les plus doués des bricoleurs mais tout de même.

Une fois le cylindre en place, il faut encore visser le support du bloc moteur sur le barillet, juste en-dessous de la partie pivotante, en trouvant la vis de la bonne longueur, insérer la roue dentée en plastique jaune évoquée plus haut sur la languette en métal et on peut enfin clipser la Nuki Ultra. Une fois l'opération terminée, l'ensemble donne une belle impression de solidité et on apprécie notamment la bonne qualité du cylindre fourni. N'oubliez pas de distribuer les nouvelles clés à tous les membres de la famille : attention il n'y en a que trois fournies dans la boite.

Nuki Smart Lock Ultra : une appli toujours aussi agréable et complète

Comme tous les autres modèles de la marque la Nuki Smart Lock Ultra est ensuite pilotée par l'application à installer sur son smartphone, iPhone ou Android. Rien à dire de ce point de vue, l'application Nuki est un modèle d'ergonomie permettant d'accéder facilement aux très nombreuses fonctions. Nuki a même poussé le raffinement en permettant de facilement transférer tous les réglages d'une serrure Nuki précédemment installé vers la nouvelle si, donc, vous êtes un fidèle de la marque. Dans notre cas, nous avons donc remplacé la Smart Lock Pro par la Smart Lock Ultra. Et le transfert s'est parfaitement déroulé. Tous les paramètres ont été transférés d'une serrure à l'autre, y compris les autres utilisateurs (membres du domicile et invités) et l'utilisation d'accessoires comme le détecteur d'ouverture de la porte et le clavier numérique extérieur muni d'un capteur d'empreintes digitales. Nous n'avons même pas eu besoin de ré-enregistrer les empreintes digitales en question. Tout a été transparent.

Naturellement, l'application donne ensuite accès aux fonctions supplémentaires de la Nuki Ultra, et notamment le choix de la vitesse de verrouillage-déverrouillage. On a le choix entre Gentle, Standard et Insane. Bizarrement, les mots n'ont pas été traduits en français. Le mode standard correspond au seul mode qui était disponible sur la Smart Lock Pro 4. Comme on le voit sur la capture d'écran, les deux autres modes permettent d'aller plus lentement ou plus vite, choix qui a une incidence aussi bien sur l'autonomie que sur le bruit. Le niveau sonore est d'ailleurs l'une des plus grandes déceptions de notre test. Nous avons trouvé le bruit du moteur particulièrement désagréable sans constater de grands changements de son niveau, quelle que soit la vitesse choisie. La vidéo ci-dessous permet de s'en faire une idée, comparé au bruit de la Smart Lock Pro 4 (à gauche).

Nuki Smart Lock Ultra : une intégration domotique à la pointe

Haut de gamme oblige, la Nuki Ultra embarque tous les standards possibles de la domotique et tous les types de connexions : Thread, Matter, Bluetooth et Wi-Fi. La Nuki Ultra s'intègre donc facilement à Apple Home, Google Home ou encore Alexa (la domotique d'Amazon), sans avoir besoin d'aucun pont intermédiaire. L'application montre d'ailleurs de manière très claire de quelles manières la serrure est connectée. Dans la capture ci-dessous, on voit par exemple que le Wi-Fi n'est pas activé car la serrure n'en a pas besoin : elle a trouvé à proximité des relais compatibles Matter et Thread. Pour bien comprendre, il faut rappeler la différence et la complémentarité entre Matter et Thread. Matter c'est le langage qui permet aux objets de se parler entre eux, tandis que Thread se charge du transport des messages entre les appareils. Thread joue donc le même rôle que le Wi-Fi ou le Bluetooth, puisqu'il s'agit d'un réseau sans fil. Mais Thread est entièrement conçu pour les objets connectés ce qui lui permet par exemple de consommer moins d'énergie que le Wi-Fi tout en étant plus rapide que le Bluetooth. Chaque appareil compatible Thread peut également jouer le rôle de relais, assurant ainsi une bonne transmission dans toute la maison même pour les appareils qui seraient loin de la box Wi-Fi donc. Et comme les appareils Thread n'ont donc pas besoin du Wi-Fi, cela évite d'encombrer son réseau principal en assurant une connexion Internet optimale pour les ordinateurs de la maison.

Nuki Smart Lock Ultra : un produit cher, innovant et frustrant

À 349 euros, la Smart Lock Ultra est clairement positionnée comme un modèle haut de gamme. Pourtant, à ce tarif, on aurait aimé voir une recharge USB-C, une batterie amovible ou encore une amélioration du bruit moteur. En comparaison avec la Nuki Smart Lock 4e génération, qui offre déjà une expérience très complète pour un tarif plus accessible, la version Ultra peine à justifier la différence de prix. Pour ceux qui recherchent une serrure connectée ultra-complète et qui ne sont pas effrayés par son prix élevé, la Smart Lock Ultra est un bon choix, surtout si on est à la recherche d'une serrure connectée à la fois plus esthétique et discrète (visuellement) que ses concurrents ou que les autres modèles de la gamme Nuki. Mais si vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix, la Nuki Smart Lock 4e génération reste plus intéressante.