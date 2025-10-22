Samsung Galaxy XR : ce casque de réalité mixte va faire très mal à Apple

Avec l'aide Google, Samsung se lance sur un nouveau marché en lançant le Galaxy XR, son premier casque de réalité augmentée. Un modèle séduisant et abouti, qui risque d'enfoncer un peu plus le prétentieux Vision Pro d'Apple.

C'est probablement d'un mauvais œil que les équipes d'Apple ont regardé la conférence diffusée en ligne par Samsung dans la nuit du 21 au 22 octobre. Le géant coréen vient en effet d'annoncer la sortie, aux États-Unis et en Corée du sud dans un premier temps, de son Galaxy XR. Un casque de réalité mixte ou augmentée (Extended Reality, souvent abrégé en XR), concurrent direct de l'Apple Vision Pro. Vous savez, ce fameux casque – pardon, "ordinateur spatial révolutionnaire" pour reprendre les termes exacts de la marque à la pomme – qui n'a pas eu le succès escompté par Tim Cook, même auprès des fans inconditionnels, faute d'application intéressante et, surtout, de réelle utilité. Sans parler de son prix, en légère baisse après dans la nouvelle version présentée à la mi-octobre, mais qui reste toujours élevé, à 3700 euros.

Samsung Galaxy XR : de plain-pied dans la réalité augmentée

Avec son Galaxy XR, conçu avec les équipes de Google pour le système d'exploitation et celles de Qualcomm pour le processeur, Samsung fait une entrée en fanfare dans le petit monde de la réalité mixte (ou augmentée). Ce terme un peu barbare désigne la possibilité de superposer des éléments virtuels (interface d'ordinateur avec écrans et clavier, objets modélisés en 3D, personnages, etc.) au monde réel grâce à un casque équipé d'écrans, de caméras et de haut-parleurs.

© Samsung

À la clé, la possibilité, par exemple, d'avoir devant les yeux un écran géant collé sur le mur du salon pour regarder un film, de disposer de plusieurs moniteurs de grande taille pour travailler, de manipuler les objets 3D avec les doigts (ou des manettes) ou encore de jouer. La réalité mixte se distingue de la réalité virtuelle par le degré d'immersion dans l'image. En réalité virtuelle (VR), seul un environnement artificiel complet est placé devant les yeux. C'est la technique utilisée notamment dans de nombreux jeux vidéo pour plonger le joueur dans l'action,; dans un univers synthétique, entièrement créé par ordinateur et totalement déconnecté du monde réel. La réalité mixte, quant à elle, préserve la visibilité de l'environnement réel dans le casque que l'on porte devant les yeux grâce à des caméras placées sur la face externe de l'appareil. Les casques Quest de Meta, mais aussi les modèles de HTC ou encore de Pico tout comme l'Apple Vision Pro autorisent la bascule entre les deux modes.

Samsung Galaxy XR : techniquement au niveau de l'Apple Vision Pro

L'arrivée du Galaxy XR de Samsung risque de perturber les plans déjà compliqués d'Apple avec son Vision Pro. Le casque de Samsung présente lui aussi un design très soigné… et très proche du modèle de l'Américain en reprenant la forme d'un masque de ski. Le Coréen mise certes sur un boîtier en plastique, moins noble que le métal du Vision Pro, mais aussi plus léger. Avec ses 545 g, son casque pèse en effet 200 g de moins que celui d'Apple et ce n'est pas négligeable lorsqu'on l'enfile pendant de longues sessions. Il est lui aussi raccordé à une batterie externe offrant, selon la marque, une autonomie jusqu'à 2 heures 30.

© Samsung

À l'intérieur, deux écrans micro-Oled 4K affichent 27 millions de pixels rafraîchis à 90 Hz (contre 23 millions de pixels à 120 Hz sur l'Apple Vision Pro). Le tout est animé par la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm épaulée par 16 Go de RAM. Si caméras sont réparties sur le casque pour surveiller les mouvements des mains et des doigts (qui servent de contrôleurs pour naviguer dans l'interface), deux autres se chargent de filmer l'environnement réel.

À l'intérieur du casque, près des yeux, quatre autres caméras suivent les mouvement des pupilles (eye tracking ou suivi des yeux) et assurent l'identification de l'utilisateur par un scan de l'iris (comme sur le Vision Pro). Enfin, six micros gèrent les interactions vocales et un système audio spatial se niche dans les branches. Une fiche technique solide, mais pas de quoi jusqu'à présent faire trembler Apple. Les véritables atouts séduction du Galaxy XR se nichent ailleurs.

Samsung Galaxy XR : un casque ouvert sur le monde

À commencer par son système d'exploitation, Android XR. Comme son nom le suggère, il a été concocté par les équipes de Google et la mention Android n'est pas anodine. Le Galaxy XR est capable de faire tourner les applis du Play Store que l'on retrouve sur les smartphones et les tablettes. Et, pied de nez à Apple, il s'accommode très bien des applis Netflix, YouTube, Chrome, Google TV, et Maps, toutes très populaires et pour autant absentes du catalogue d'applis de l'Apple Vision Pro alors qu'elle sont d'emblée disponible sur le Galaxy XR !.

© Samsung

Rajoutez par-dessus Gemini, l'assistant IA de Google, bien plus compétent que Siri d'Apple toujours à la traîne, et vous obtenez un casque vraiment complet. D'autant que Gemini semble être au cœur d'Android XR avec des fonctions comme Entourer pour chercher applicable avec les éléments réels que vous voyez à travers le casque, des explications en direct dans Google Maps en 3D, la contextualisation de vidéos YouTube, etc. Autant de possibilités interdites sur l'Apple Vision Pro et la volonté d'Apple de garder la mainmise sur son appareil et son environnement.

Samsung Galaxy XR : deux fois moins cher que l'Apple Vision Pro

Le coup de grâce pour l'Apple Vision pourrait enfin tenir sur les quelques centimètres carrés du ticket de caisse. Le Galaxy XR affiche un tarif fixé à 1800 dollars (environ 1550 euros HT), soit moitié moins que le casque d'Apple. Une somme qui reste élevée au regard des autres casques du marché comme le Quest 3 de Meta, le Pico 4 Ultra (550 euros) ou encore le Vive XR Elite de HTC (1000 euros). Des modèles performants mais de qualité moindre et surtout taillés pour le jeu.

Surtout, Samsung ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Toujours avec l'aide de Google et de Qualcomm, la firme a d'ores et déjà annoncé s'attaquer aux lunettes connectées. Meta est donc le prochain acteur dans sa ligne de mire.