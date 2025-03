Engwe L20 3.0 : des vélos électriques compacts à suspension intégrale

Engwe a décidé de fêter dignement son 11e anniversaire en dévoilant deux modèles tout confort à suspension interface dans sa nouvelle série LE20.3.0 et proposant des promotions et des cadeaux.

Décidément, Engwe a décidé de frapper fort en ce début 2025. Quelques semaines à peine après le lancement de l'excellent MapFour N1 Pro, son premier modèle urbain (voir notre test complet), le constructeur présente une nouvelle série de vélos électriques compacts, les LE20 3.0. Une famille qui combine confort et polyvalence, et qui se décline en deux versions : le L20 3.0 Boost et le L20 3.0 Pro. Et cette fois encore, le fabricant compte bien se distinguer sur ce marché très compétitif avec des caractéristiques et des fonctions inédites dans cette catégorie de prix.

© Engwe

Engwe L20 3.0 : du haut de gamme à prix serré

En premier lieu, même s'il partage un air de famille avec le LE20, un modèle de type cargo destiné à transporter enfants ou marchandises, le LE20 3.0 est un vélo pliable, plus léger (31 et 33 kg selon la version) et plus facile à ranger dans un appartement comme dans un coffre de voiture. Conçu pour les cyclistes de toute taille, de tout genre et tout âge (femmes, hommes, seniors, jeunes et même enfants), il mise avant tout sur le confort : c'est en effet le premier modèle de la marque doté d'une suspension intégrale, avec des amortisseurs à la fois dans la fourche et dans le cadre, sous la selle. Un dispositif digne d'un VTT qui promet d'absorber la plupart des vibrations pour circuler sans secousses désagréables en ville comme sur route.

LE20 3.0 Pro © Engwe

Ce n'est pas le seul atout du LE20 3.0. Les deux versions sont dotées de moteurs centraux à couple élevé (respectivement 75 nm pour le Boost et 100 nm pour le Pro) et de batteries de haute capacité (648 et 720 Wh) assurant des autonomies appréciables de plus de 100 km (135 et 160 km au niveau d''assistance le plus bas). Mieux encore, ils profitent d'un système de charge rapide de 8A promettant un "plein" en 2 heures seulement. Et comme le MapFour N1 Pro, le modèle Pro bénéficie d'une protection antivol très perfectionnée avec un verrouillage automatique et un suivi de position par GPS avec l'application Engwe. Le grand luxe !

LE20 3.0 Boost © Engwe

Dernier atout, et non des moindres, les LE20 3.0 sont proposés à des tarifs très serrés, surtout compte tenu de leurs caractéristiques : 1399 euros pour le Boost et 1699 euros pour le Pro. Des prix qui correspondent à des modèles bien moins équipés chez la concurrence.

Et comme la sortie du LE20 3.0 – qui sera disponible à partir du 1er avril – coïncide avec le 11e anniversaire d'Engwe – ce qui explique sans doute le multiplication des nouveautés en ce moment –, le constructeur a décidé de célébrer cet événement symbolique en offrant des cadeaux et des réductions durant tout le mois d'avril comme un coffret d'accessoires d'une valeur de 130 euros ou des remises allant jusqu'à 800 euros pour certains modèles. Cerise sur le gâteau – d'anniversaire –, jusqu'au 31 mars, Engwe organise même un concours permettant de gagner un de ses quatre nouveaux modèles (MapFour N1 Pro, MapFour N1 Air, LE20 3.0 Pro et LE20 3.0 Boost). C'est le moment de faire un tour sur le site pour découvrir en détail les nouveautés et tenter sa chance !