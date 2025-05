L'après smartphone : ils préparent un assistant numérique à emporter partout (et c'est effrayant)

Deux grands noms de la tech sont en train de préparer le successeur du smartphone : un nouvel appareil numérique fonctionnant grâce à l'IA. Mais cette petite révolution risque bien de rimer avec intrusion…

Depuis quelques années maintenant, les constructeurs de produits technologiques sont en quête du nouveau Graal : le nouvel appareil "indispensable" qui va succéder ou compléter le smartphone, et que tout le monde voudrait absolument avoir. Bref, LE truc qui va relancer le business pour les prochaines années. Et, forcément, l'IA sera de la partie, puisque c'est la technologie à la mode.

Mais le défi est loin d'être facile à relever. Après les montres, les bagues et les lunettes connectées, plusieurs sociétés ont essayé de développer des produits IA et se sont cassé les dents. C'est notamment le cas d'Humane avec son AI Pin, qui était censé remplacer les smartphones et a finalement été arrêté quelques semaines après des premiers tests désastreux.

Cette fois, ce n'est ni plus ni moins qu'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, qui tente sa chance, en association avec Jony Ive, l'ancien designer vedette d'Apple. Depuis deux ans maintenant, ils travaillent sur un projet secret qui se dévoile petit à petit. Mais les choses s'accélèrent. Le mercredi 21 mai 2025, OpenAI a annoncé le rachat de la startup de Jony Ive, Io Products, pour la somme de 6,5 milliards de dollars. L'occasion de donner quelques indications sur leur nouvel appareil alimenté par l'intelligence artificielle.

Pour l'instant, les détails officiels sur les projets communs d'OpenAI et Jony Ive sont assez maigres. Quelques informations ont cependant fuité, que ce soit au cours d'une réunion avec les employés d'OpenAI ou grâce à l'analyste Ming Chi Kuo, réputé pour ses prédictions sur les futurs produits d'Apple.

D'après ce dernier, "le prototype actuel est légèrement plus grand" que l'AI Pin de Humane, avec un "format aussi compact et élégant qu'un iPod Shuffle". Il se veut discret et peut tenir dans une poche ou se poser sur un bureau. Tout cela dresse le portrait en creux d'un petit boîtier, qui aurait la particularité de pouvoir se porter en permanence autour du cou, comme un collier. Toutefois, le design et les spécifications définitifs pourraient évoluer d'ici à sa sortie.

Autre point important : ce futur appareil n'aura pas d'écran, ses deux créateurs ayant exprimé leur volonté d'aider les utilisateurs à s'en sevrer – ce qui est assez ironique ! Il devrait donc essentiellement se reposer sur les commandes vocales. Il sera capable d'analyser parfaitement l'environnement et la vie de l'utilisateur en permanence grâce à des caméras et des microphones. Pour le respect de la vie privée, on repassera. La production devrait débuter en 2027 au Vietnam.

Cet ambitieux projet soulève de nombreuses questions et pourrait sans peine avoir sa place dans un épisode de Black Mirror. Rendez-vous compte, un appareil si discret qu'on oublierait facilement sa présence, alors que, lui, enregistrerait absolument tout ce qui se passe dans son environnement, tout ce que son utilisateur fait ou regarde. Cela représente une montagne de données plus que sensibles. Qu'en ferait OpenAI exactement ? Comment seraient-elles traitées ? Seraient-elles revendues ? Et comment séparer celles que l'utilisateur est "prêt" à céder et celles qu'il préfère garder privées ? Et quid des autres personnes présentes aux alentours et qui n'ont pas leur mot à dire ? Et c'est sans parler de la dépendance à la technologie que cet outil, si intrusif, pourrait entretenir, voire renforcer…