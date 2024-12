Cadeaux high-tech 2024 : des objets connectés pour la famille et la maison

Vous cherchez un cadeau original ? Misez sur les produits connectés ! AirFryer, caméra pour animaux, aspirateur robot, collier pour chien... Il y en a pour tous les goûts et les coûts ! Voici une sélection de produits qui ne manqueront pas de faire plaisir.

À quelques jours jours de Noël et des fêtes de fin d'année, il est grand temps de trouver les derniers cadeaux pour vos proches. Encore faut-il trouver quelques bonnes idées pour ne pas tomber à côté… Si vous voulez innover cette année et étonner vos proches avec des présents auxquels ils ne s'attendent pas, suivez le guide ! Nous vous avons concocté une petite sélection d'appareils qui nous ont plu et qui pourront toujours vous donner des idées si vous cherchez un cadeau numérique original cette année. Rien d'exhaustif, mais de quoi faire plaisir à coup sûr ou, tout du moins, vous donner des idées. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets !

Imou Rex VT Pro : une caméra originale aux multiples fonctions

La Rex VT Pro d'Imou n'est pas une banale caméra de vidéosurveillance. Fonctionnant complètement sans fil, grâce au Wi-Fi pour la connexion et à sa batterie intégrée pour l'énergie, elle peut se placer facilement n'importe où dans la maison, loin d'une prise de courant. Surtout, elle est muni d'un petit écran couleur, une plus d'un micro et d'un haut-parleur, et de boutons pour les communications. On peut ainsi l'utiliser aussi bien comme un interphone visuel que comme un petit système autonome pour passer des appels vidéo. Elle peut en outre servir d'enregistreur de notes vocales, pour laisser un rappel à un membre de la famille, mais aussi détecter des sons anormaux (cri, vitre brisée…) pour donner immédiatement l'alerte. Bref, une caméra original à multiples fonctions pratique qui plus proposée à un prix très doux.

Amazon Echo Show 5 : l'écran connecté pour tout piloter

S'il s'agit de l'entrée de gamme des écrans connectés, l'Echo Show 5 n'en reste pas moins un compagnon fidèle et efficace, surtout à ce prix. Avec son écran tactile de 5,5 pouces, il permet de consulter l'actualité et la météo d'un simple coup d'œil, de passer des appels vidéo, d'afficher la vidéo de ses caméras de surveillance, d'écouter de la musique, de regarder des séries en streaming, et plein d'autres choses encore. Compatible avec la norme Matter, il se révèle un très bon centre de pilotage de tout l'écosystème connecté du foyer. Bien évidemment, il intègre Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon. La caméra intégrée permet de surveiller à distance si tout se passe bien, mais aussi de passer des appels vidéo.

Eufy Pan & Tilt 2K : la caméra d'intérieur pour toute la famille

Conçue pour les familles, la caméra intérieure 2K Pan & Tilt d'Eufy offre un bon rapport qualité/prix. Elle possède une belle qualité d'image (4 mégapixels) et est équipée d'une tête motorisée et du suivi de mouvements. Sa détection intelligente lui permet de repérer les animaux et donc d'éviter les fausses alertes. Quant à sa détection audio, elle dispose de plusieurs niveaux de sensibilité ainsi que de la reconnaissance des pleurs d'un bébé. En plus, elle est compatible avec Apple HomeKit, l'Assistant Google et Amazon Alexa. Elle trouvera rapidement sa place dans le foyer !

Furbo : pour garder toujours un œil sur les animaux domestiques

Conçu pour les propriétaires d'animaux, la Furbo permet de toujours garder un œil sur ces petits êtres poilus, mais aussi d'interagir avec eux en cas d'absence. Avec une résolution de 1080p, elle dispose d'une vue rotative avec suivi de mouvements et vision nocturne en couleur, afin de capter tout ce qui se passe dans la pièce. La prise en charge de l'audio bidirectionnelle permet d'entendre et de communiquer avec l'animal. De plus, le détecteur d'aboiements et les différentes alertes (activité du chien, alarme, alerte de personne…) permet de prévenir les accidents domestiques et de répondre aux urgences. Petit bonus : on peut lancer des friandises en direct grâce à l'application ! Parfait pour les morfales !

Invoxia Minitailz : le collier qui surveille la santé de votre chien

Pour ceux qui se préoccupent de leur chien, ce collier connecté sera l'accessoire parfait ! En plus de la géolocalisation, il collecte et analyse des données biométriques pour contrôler la santé de l'animal, et alerte au moindre problème. Une sorte d'Apple Watch pour chien en somme ! Petite particularité : le Minitailz est dopé à l'IA, qui génère des résumés quotidiens et hebdomadaires de la santé et de l'activité de l'animal. Bien vulgarisés, ils permettent de remettre les données dans leur contexte – notamment vis-à-vis de l'âge et de la race de l'animal – et de savoir ce qui se cache derrière de simples chiffres. C'est vraiment un coup de cœur (voir notre test complet) ! Attention, il faut souscrire à un abonnement permettant d'assurer la connexion 4G et la remontée des informations de géolocalisation à 129,25 € par an.

Xiaomi S20 : l'aspirateur robot à petit prix

Tirez un trait sur la corvée de l'aspirateur avec ce robot à petit prix signé Xiaomi. Il offre une puissance d'aspiration de 5000 Pa tout à fait convenable pour la plupart des sols durs. À ce prix, l'appareil est livré avec une simple station de recharge pour lui permettre de refaire le plein de sa batterie. Il n'a donc pas de sac de vidange (il faudra vider son bac régulièrement) et ne lave pas les sols non plus. Mais son rapport qualité prix est top.

Roborock QRevo Plus : un aspirateur robot performant et efficace

Si vous souhaitez pousser un peu plus loin le nettoyage de votre intérieur en confiant non seulement la tâche de l'aspiration mais aussi celle du nettoyage de sol un robot, le QRevo Plus de Roborock sera un bon allié. Sa station d'accueil dispose d'un bac d'eau propre, d'un bac de récupération d'eau usée et d'un sac pour vidanger les poussières. Il se charge ensuite de tout, aspiration et nettoyage de sol et dispose même d'un bras extensible pour passer la serpillère dans les coins.

Ice tag : un traceur Bluetooth à petit prix

Vous trouvez l'idée des AirTag d'Apple plutôt bonne pour ne pas égarer vos bagages, vos clés et autres objets du quotidien ? Que diriez-vous d'y céder mais pour moins cher? C'est ce que proposent les Ice Tag de Ice Watch. Le principe est rigoureusement identique au modèle d'Apple. Il fonctionne également avec l'appli Localiser mais il coûte 10 euros de moins.

Cosori TurboBlaze : un AirFryer complet et facile à utiliser

Grâce à sa technologie de tourbillon d'air chaud à l'intérieur de la cuve, l'AirFryer permet de cuisiner une large variété d'aliments (légumes, poissons, viandes, pâtisseries…) sans ajouter trop de matières grasses tout en gagnant un temps précieux (la cuisson est 46 % plus rapide qu'un four). Avec une capacité de 6 litres, le TurboBlaze de Cosori au bac compact et profond conviendra à la plupart des familles (4 personnes environ, selon les appétits). Son écran tactile permet de paramétrer l'appareil en quelques secondes. Il propose dix programmes de cuisson (allant de la déshydratation à la cuisson à l'air libre, en passant par le réchauffage et la fermentation), pour des températures allant de 30 à 230 degrés. Pour ceux qui ont l'habitude de rater la cuisson de leurs plats, c'est l'outil idéal, puisque l'appareil s'occupe de tout, tout seul ! En prime, il fait un bruit relativement modéré.

Nanoleaf : la guirlande connectée pour illuminer les soirées

Pas besoin d'attendre Noël pour donner un petit air de fête à votre jardin, votre pergola, votre terrasse ou même votre salon. Nanoleaf, spécialiste des luminaires connectés, propose cette guirlande lumineuse compatible avec le protocole Matter. ce qui vous permet de changer l'atmosphère et même de faire varier couleurs et intensité des ampoules en fonction de la musique ambiante. L'accessoire déco lumineuse connecté par excellence !