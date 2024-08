Test Invoxia Minitailz : le collier connecté ultime pour surveiller la santé de son chien

Les animaux aussi on droit aux progrès de la tech ! Vous pouvez ainsi équiper votre chien du Minitailz d'Invoxia, un collier connecté qui le géolocalise toute en surveillant sa santé et leurs besoins. Une sorte d'Apple Watch pour toutou !

La tendance des accessoires connectés ne se limite plus seulement aux humains, elle s'étend désormais aux animaux de compagnie ! C'est un véritable marché qui se développe et, en son sein, une société française attire tous les regards : Invoxia. Spécialisée dans les trackers GPS, elle propose aujourd'hui un collier connecté pour chien, le Minitailz – il s'agit d'une version améliorée du précédent modèle, le Smart Dog Collar. En plus de la géolocalisation, il collecte et analyse des données biométriques pour contrôler la santé de l'animal. En effet, les capteurs intégrés, couplés à des algorithmes d'apprentissage approfondis, récupèrent différentes mesures, qui sont ensuite transférées sur l'application d'Invoxia Petcare. L'IA intégrée – récompensée d'un CES Innovation Award – effectue alors des analyses de santé cardiaque et respiratoire, avec une précision annoncée de l'ordre de 97 % à 99 %. Les capteurs mesurent également les dépenses énergétiques du chien en fonction de son âge et de sa race – un carlin n'aura pas les mêmes besoins qu'un malinois, de même qu'un chien en pleine adolescence aura besoin de plus d'exercice qu'un senior. C'est un peu l'Apple Watch pour chiens !

Le Minitailz est vendu à 99 €, auxquels il faut ajouter le prix de l'abonnement permettant d'assurer la connexion 4G et la remontée des informations de géolocalisation, à savoir 129,25 € par an ou 229,95 € pour deux ans.

Nous avons eu la chance de tester le Minitailz pendant un mois afin de vous livrer nos conclusions. Nous tenons d'ailleurs à remercier Yuko, petite royal bourbon de 9 ans en pleine forme et ne présentant pas de soucis de santé particulier, vivant en appartement, qui s'est prêtée au jeu avec enthousiasme – qu'est-ce qu'elle ne ferait pas pour un supplément croquettes !

© Invoxia

Invoxia Minitailz : l'avis de CCM

Plutôt discret et léger

Fonctions complètes et utiles

Données complètes

Rapports journaliers et hebdomadaires

Interface de l'application intuitive

Bonne autonomie Prix de l'abonnement un peu élevé

Pas de suivi de la distance parcourue

Invoxia Minitailz : un collier discret et simple à installer

Disponible pour le moment uniquement pour les canidés, le Minitailz se présente sous la forme d'un petit boîtier noir mesurant 59 x 30 x 23 mm pour un poids de 37 g, qui se fixe sur à peu près n'importe quel collier, à l'aide d'un mécanisme unique d'anneau réglable. L'ensemble est robuste, avec des finitions de qualité, et répond à la norme IP67 contre la poussière et les courtes immersions dans l'eau douce, avec la mention Dogproof, soit une "résistance à l'environnement des chiens et à la vie quotidienne". Au cours de nos deux mois de test, il n'a subi aucune détérioration ni aucun problème de fonctionnement – après, notre cobaye poilue mène une vie de chien d'appartement, le collier n'a donc pas été soumis à des conditions très intenses. Le Minitailz profite du Bluetooth 5.3 BLE pour communiquer avec le smartphone, ainsi que de la 4G LTE-M, dédiée aux objets connectés.

Le Minitailz est livré avec deux petits accessoires réglables – un en plastique noir, l'autre en métal –, à choisir selon le gabarit du chien, ainsi qu'un chargeur. Le système d'attache coulissante permet au boîtier de se fixer sur la plupart des colliers vendus dans le commerce, à condition qu'il soit un minimum souple. Il faut alors glisser la lanière entre le support et le boîtier avant de clipper celui-ci. Avec la petite taille de notre testeuse, cela fait un peu penser à un bracelet électronique de prison. Mais avec un animal un peu plus imposant, le rendu reste relativement discret. En tout cas, le système est solide et ne s'est jamais détaché. De même, Yuko n'a jamais semblé dérangée par l'appareil, malgré son petit gabarit.

L'installation du Minitailz est très simple : il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton du boîtier, de télécharger l'application Invoxia Minitailz GPS for dogs sur son smartphone et de se créer un compte, en rentrant moults informations sur votre compagnon à quatre pattes : nom, date de naissance, sexe, poids, castration/stérilisation, races, photo de profil… Autant de données qui seront prises en compte par les algorithmes d'Invoxia. Il faut ensuite activer la connexion Bluetooth et le transfert se fait très facilement, sans que l'on ait besoin de coller son smartphone au boitier.

Invoxia Minitailz : un tracker GPS classique et efficace

Invoxia étant une entreprise spécialisée dans les traqueurs GPS, Minitailz se doit de permettre de localiser notre poilu à distance. Ainsi, le boîtier intègre une carte SIM et une technologie GPS, permettant aux propriétaires de suivre en temps réel les déplacements quotidiens de leurs chiens. De plus, le dispositif permet de localiser un animal disparu en cas de besoin. L'application permet de retrouver tout un historique des positions afin de pouvoir retracer les itinéraires de promenade au cours des derniers jours. Le suivi est plutôt précis, rien à redire de ce côté-là !

Pour ceux qui auraient des chiens fugueurs ou profitant d'un large terrain sans barrières, une fonction permet de créer des "clôtures numériques" afin de recevoir des notification lorsque l'animal sort de la zone définie. C'est sympathique, mais pas de quoi justifier un tel prix. Heureusement, le Minitailz n'est pas un simple collier GPS.

Invoxia Minitailz : des données de santé analysées par l'IA

Le point fort du collier d'Invoxia est sans aucun doute le fait de pouvoir surveiller avec précision la santé de son animal. Et c'est plus utile qu'on ne le croit ! Selon l'Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA), 1 chien sur 10 est concerné par des problèmes cardiaques, et jusqu'à 75 % des chiens âgés développent une forme de maladie cardiaque. Alors attention ! Le but est de ne pas se substituer à un professionnel, mais d'alerter le propriétaire sur certaines anomalies et de consulter un vétérinaire dans les meilleurs délais afin d'éviter toutes complications.

Invoxia a recours à la technologie brevetée Heartprint Technology, qui est en cours d'essai clinique, et à des capteurs biométriques pour effectuer des analyses de santé cardiaque et surveiller les signes vitaux respiratoires et cardiaques des chiens avec une précision allant de 97 % à 99 %. Cela permet notamment de détecter la fibrillation auriculaire (AFib), une arythmie courante et dangereuse chez les chats et les chiens. Via l'application, le collier connecté peut également évaluer l'état de stress de l'animal, savoir s'il a bien dormi, s'il s'est assez dépensé, etc. Invoxia fournit un rapport quotidien axé sur la signature cardiaque de l'animal, en présentant les données sous forme de graphiques Jour / Semaine / Mois avec une fonction pour générer un PDF et l'envoyer directement à son vétérinaire. Attention, le chien doit porter son collier à l'intérieur et lorsqu'il dort afin que le Minitailz puisse établir son profil cardiaque au repos.

Au cours de notre test, difficile d'évaluer la précision ou la fiabilité des données captées sans un avis vétérinaire – après, tout allait bien du côté de notre testeuse canine lors de son dernier contrôle. Toutefois, sur le papier, la présence d'une coche verte "Normal" lorsque l'animal est présumé en bonne santé, de même que les rapports quotidiens et hebdomadaires très bien vulgarisés, qui facilitent grandement la compréhension des données, se révèlent rassurants pour le propriétaire de l'animal. C'est toujours agréable de savoir que son fidèle compagnon est bien dans ses pattes !

Invoxia Minitailz : une appli intuitive pour tout savoir de la vie de son chien

L'application jouit d'une interface particulièrement claire et intuitive, divisée en cinq volets. Le premier, l'accueil, affiche une chronologie des événements passés, quelques conseils dans des articles de blog mais, surtout, propose des résumés quotidiens et hebdomadaires de la santé et de l'activité de l'animal. Rédigés par une intelligence artificielle, ils constituent vraiment le point fort de l'application : bien vulgarisés, ils permettent de remettre les données dans leur contexte – notamment vis-à-vis de l'âge et de la race de l'animal – et de savoir ce qui se cache derrière de simples chiffres.

Voici un exemple de rapport quotidien : "Yuko a bénéficié d'une excellente durée de sommeil nocturne de 10,1 heures, ce qui est fantastique pour sa récupération et son bien-être général. En ce qui concerne sa santé, sa fréquence cardiaque moyenne pour la journée était de 62 battements par minute, ce qui se situe dans une fourchette normale et saine en comparaison avec notre communauté d'utilisateurs. [...] Côté activité, Yuko a accumulé 110 minutes d'exercice total, ce qui est une belle performance ! Avec 17 minutes d'exercice intense, elle a bien profité de sa journée pour rester active et en forme. De plus, elle a passé 53 minutes en marche et 46 minutes à jouer, ce qui montre qu'elle a eu une journée remplie et équilibrée. Yuko a aboyé un peu plus de 19 minutes, mais rien d'inquiétant, cela peut juste indiquer qu'elle a été plus communicative ou qu'elle a réagi à son environnement."

Ensuite, l'onglet "Localisation", comme son nom l'indique, permet de surveiller la géolocalisation de notre compagnon, qui est affichée dans une carte qu'il est possible de passer en plein écran. Un historique des positions permet de retracer les itinéraires de promenade du chien au cours des derniers jours. Un bouton permet d'activer la fonction "Localisation à proximité" pour retrouver le Minitailz, tandis qu'un autre permet de créer des "clôtures numériques" sur une carte et de paramétrer des notifications lorsque l'animal entre ou sort de ces zones. Enfin, un bouton permet d'activer le Live Tracking, une fonction qui fait remonter la position GPS du collier avec une mise à jour toutes les 30 secondes pour une durée de 30 minutes. Celle-ci est toutefois consommatrice en énergie, donc inutile de l'activer avec le chien à la maison ou lors d'une promenade en laisse.

Le troisième onglet est consacré à la santé de l'animal par le biais de la fréquence cardiaque et du rythme respiratoire au repos. La conjonction de ces données permet ensuite à l'application d'élaborer sa signature cardiaque et de surveiller une éventuelle fibrillation auriculaire. L'application indique si les résultats sont normaux et détaille la chose dans un rapport. Le quatrième onglet se nomme "Activité". En effet, grâce à ses capteurs, le Minitailz est capable de déterminer les phases quotidiennes du chien : temps actifs, marche, course, trottinement, repos, sommeil, transport… D'autres estimations sont en phase bêta, comme le temps durant lequel le chien a été caressé, a joué, a bu et a aboyé.

Les capteurs sont plutôt précis, surtout pour l'activité physique, même s'il y a parfois eu quelques ratés, mais c'est relativement rare. Cela permet d'avoir une estimation très représentative des minutes d'exercice quotidiennes de son animal, et ainsi d'être sûr de combler les besoins spécifiques à la race et à l'âge, et de s'adapter si ce n'est pas assez. Les minutes de jeu, de caresse et d'aboiement nous ont semblé très précises. Pour les données sur le repas, difficile à dire en revanche, car notre sujet test est une morfale qui, malgré l'utilisation d'un tapis de fouille, engloutit sa nourriture en à peine une minute… Là encore, il est rassurant de savoir que son chien vit sa meilleure vie. Et les données sur l'aboiement peuvent se révéler utiles en cas de problèmes de détachement et de problèmes de voisinage.

Enfin, le dernier onglet, "Paramètres", permet de contrôler le niveau d'autonomie de batterie, de régler la fréquence d'actualisation des données GPS, de faire sonner le tracker s'il se trouve à portée de Bluetooth et de modifier le profil de l'animal.

Invoxia Minitailz : une autonomie plus que solide

Le Minitailz est équipé d'une batterie de 500 mAh et est fourni avec un câble de chargement. Le boîtier se recharge via un port USB-C protégé par une petite languette et un témoin lumineux indique s'il est en charge ou non. On trouve aussi un rappel dans l'application, qui indique le pourcentage de charge. Quand l'autonomie descend sous la barre des 30 %, le propriétaire reçoit une notification par mail et dans l'application, afin que l'on ne soit pas pris au dépourvu.

Le constructeur annonce deux semaines d'autonomie, mais nous avons pu sans problème bénéficier de trois semaines d'autonomie pour une charge complète. Un point vraiment plaisant ! Après, il est possible qu'une stimulation intense des capteurs – de nombreux déplacements, des stimulations multiples, une actualisation régulière de la géolocalisation, etc. –fasse diminuer un peu plus vite cette autonomie – il est vrai que l'environnement de Yuko est relativement calme.

Invoxia Minitailz : un collier connecté plaisant

Invoxia Minitailz Neuf à partir de 99,00 € Amazon 99,00 € Voir

Alors, le collier connecté Minitailz d'Invoxia est-il un accessoire indispensable ? Soyons honnêtes : il ne l'est pas. Ou, plutôt, il est aussi indispensable que l'est une montre connectée pour les humains : on peut s'en passer sans problème, mais il reste très plaisant à utiliser.

Le Minitailz ne se contente pas du strict minimum. Ainsi, il remplit très bien sa fonction première de tracker GPS et sera donc particulièrement utile aux propriétaires de chiens fugueurs ou qui évoluent souvent en liberté, d'autant plus qu'il est possible de garder un œil sur ses bestiaux grâce aux clôtures virtuelles. De leur côté, les propriétaires dont les chiens ont la santé fragile seront bien plus rassurés de savoir si leur toutou doit ou non filer d'urgence chez le vétérinaire. Enfin, pour ceux dont le chien ne présente pas de problème particulier, ils pourront toujours compter sur la joie que procure le rapport quotidien, en sachant que leur protégé vit sa meilleure vie. Bref, le Minitailz trouve tout à fait sa place dans notre quotidien !

Reste la question du prix. Si celui du collier en lui-même représente un investissement plutôt abordable, c'est plutôt la question de l'abonnement qui peut coincer. Cela représente tout de même une certaine somme ! Au final, c'est comme une montre connectée, le produit est intéressant, bien conçu et répond parfaitement à ses promesses, mais c'est à chacun de voir si un tel investissement vaut le coup. Nul doute qu'il plaira aux propriétaires de chiens fragiles, qui aiment les accessoires connectés ou qui sont tout simplement dingues de leur animal !