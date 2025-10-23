Elle attrape un virus informatique en chargeant son sextoy sur une prise USB

Les prises USB que l'on trouve sur toutes sortes d'appareils aujourd'hui peuvent servir à injecter les malwares. Une femme en a fait la désagréable expérience en rechargeant son sextoy sur un ordinateur.

De nos jours, il n'est plus rare que les appareils électroniques disposent d'un port USB pour la recharge. Toutefois, au contraire d'un smartphone, vous ne vous attendez pas forcément à ce qu'un transfert de données ait lieu lorsque vous connectez vos appareils au port USB d'un ordinateur. C'est encore moins le cas lorsqu'il s'agit d'un vibromasseur ! Une utilisatrice de Reddit du nom de Vegetableluck a récemment partagé sa mésaventure. Il se trouve que son jouet – le Sexology Pussy Power 8-Function Rechargeable Bullet Vibrator du méga-détaillant Spencer's, si jamais vous êtes curieux – a été infecté par un logiciel malveillant. Ce dernier était équipé d'une mémoire flash avec laquelle il est visiblement possible de communiquer via USB. Aussi, lorsqu'elle a branché son sextoy à son ordinateur par le biais du port USB de l'appareil pour faire le plein d'énergie, celui-ci a tenté d'infecter le PC. L'incident a été signalé la semaine dernière par l'entreprise de sécurité Malwarebytes, dont l'antivirus est heureusement parvenu à détecter et à bloquer le logiciel malveillant.

© Reddit

Le vibromasseur était infecté par le malware Lumma Stealer – également connu sous le nom de Lumma C2. Vendu sur le Dark Web sous forme d'abonnement depuis 2022, il a été développé pour cibler les portefeuilles de cryptomonnaie, les extensions de navigateur et l'authentification à deux facteurs (2FA). Il récupère des informations sensibles et les transmet à un serveur contrôlé par les pirates. Il dérobe entre autres les cookies, les noms d'utilisateur, les mots de passe, les numéros de carte de crédit, l'historique des connexions et les données des portefeuilles crypto. Fin 2023, Lumma s'est surtout fait remarquer pour avoir été l'un des premiers programmes malveillants à réactiver les cookies de session expirés pour les comptes Google, ce qui lui permet d'accéder au compte Gmail, mais aussi à son historique de recherche et à ses données bancaires. Bref, l'histoire aurait pu très mal se finir si l'antivirus n'avait pas repéré et intercepté le programme malveillant.

On ne sait pas encore exactement comment le malware a infecté le jouet pour adulte. En revanche, son fabricant, Spencer, a confirmé que le problème était connu et que l'affaire faisait déjà l'objet d'une enquête. Cette histoire est donc loin d'être un cas isolé ! Aussi, soyez vigilant aux ports USB de votre ordinateur lorsque vous l'utilisez pour charger d'autres appareils, et à la charge de vos appareils tout court d'ailleurs. Il n'y a rien à craindre si vous utilisez une bonne vieille prise électrique, car aucun transfert de données ne peut avoir lieu pendant le chargement. En revanche, si vous devez absolument utiliser un ordinateur ou recharger vos appareils dans un lieu public ou non sécurisé, par le biais d'un port USB, nous vous conseillons d'utiliser un préservatif USB afin d'éviter d'attraper un virus. Vendu une poignée d'euros, ce type d'accessoire permet de bloquer les lignes de données de la connexion afin de ne laisser transiter que l'électricité. Ce serait dommage d'attraper une cyber-IST !