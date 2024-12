Test SwitchBot Caméra extérieure 2K : une sentinelle connectée à l'épreuve des éléments

Compacte, robuste et bourrée de technos, la caméra de surveillance extérieure de SwitchBot est facile à installer et s'intègre parfaitement avec les autres objets connectés de la marque. Une excellente sentinelle pour la maison.

Une porte solide munie d'une bonne serrure, ce n'est pas toujours suffisant pour bien protéger son domicile ou son lieu de travail, surtout si vous vivez dans un endroit un peu isolé, donnant tout le temps à un voleur de s'introduire chez vous. Et on sait aussi que les alarmes, aussi sonores soient-elles, font rarement bouger les voisins, même les plus proches. Autant de raisons pour justifier l'ajout d'une caméra de surveillance extérieure à votre panoplie de protection.

En plus d'être un élément de dissuasion, elle vous permet de garder un œil sur votre jardin, votre allée, votre garage, votre terrasse ou tout autre espace extérieur sensible, en particulier lorsque vous êtes absent. Elle peut aussi tout simplement vous prévenir lorsque quelqu'un passe devant votre porte, par exemple un livreur qui dépose le paquet sans sonner. Pour être utile, une caméra extérieure doit être capable de résister à toutes les conditions météo (pluie, froid, chaleur, humidité) et proposer une vision nocturne pour ne pas être gênée par l'obscurité. Contrairement aux caméras d'intérieur, qui misent plutôt sur la discrétion et la facilité de configuration, les caméras d'extérieur doivent avant tout miser sur la robustesse, la portée et la qualité du capteur afin de garantir une surveillance fiable en toutes circonstances.

Une bonne caméra de surveillance extérieure doit rassembler un minimum de caractéristiques: une bonne définition d'image (au minimum Full HD, soit 1920 x 1080 pixels) permettra de distinguer clairement visages et détails importants, tandis qu'un angle de vue suffisamment large assurera une couverture plus étendue de la zone. Un système de détection de mouvement précis, éventuellement couplé à une fonction d'alerte en temps réel sur votre smartphone, vous offrira une réactivité idéale en cas d'intrusion. La résistance aux intempéries (certification IP) ainsi que la qualité de la vision nocturne, en infrarouge ou par LED, sont également importantes, sans oublier une application mobile ergonomique facilitant la configuration, l'accès aux images en direct et la consultation des enregistrements. Switchbot, le spécialiste chinois des objets connectés, propose une caméra extérieure dotée de toutes ces qualités, la Caméra de Surveillance extérieure 2K, pour un prix accessible et qui propose aussi une option pratique, voire indispensable, pour la rendre vraiment totalement autonome. Nous l'avons testée pendant plusieurs mois, voici notre bilan.

SwitchBot Caméra extérieure 2K : l'avis de CCM Compacte et discrète

Facile à installer

Détection de mouvements très efficace

Enregistrement en ligne et sur carte mémoire

Flash LED

Option d'alimentation par panneau solaire Qualité d'image perfectible

Pas intégrée à Apple Home

Pas assez d'options de zones de détection

Connexion Wi-Fi parfois instable

SwitchBot Caméra extérieure 2K : un concentré de technologies de surveillance

Ne vous fiez pas à son air de grosse balle de baseball, la caméra de surveillance extérieure de SwitchBot n'a rien d'un jouet. À l'intérieur de ses 8,5 cm de diamètre, pour un poids de 320 grammes, se cache un ensemble très complet de technologies et fonctions : un capteur vidéo de 2 Mpx pour une définition d'image de 2304 x 1296 pixels à 15 images par seconde, un micro, un haut-parleur, un capteur de mouvement et même deux mini spots LED pour éclairer la zone surveillée et compléter le mode vision de nuit. Le tout complété par une batterie intégrée aussi, que l'on recharge via un port USB-C. Impressionnant !

© CCM

Pour profiter de tout ça il faut bien sûr d'abord l'installer. La caméra est livrée avec un support mural à visser ou à coller. Un patch adhésif est en effet livré avec mais il faut évidemment le réserver à une surface ultra-lisse pour que l'autocollant résiste au poids de la caméra. Mieux vaut sinon les bonnes vieilles chevilles et vis. Quel que soit le mode d'installation choisi, ce n'est pas la caméra elle-même que l'on accroche au mur mais un berceau qui viendra ensuite accueillir celle-ci. Ce support a une forme de pince à trois " doigts " qui viennent agripper la caméra quand on la pousse doucement à l'intérieur.

Le système est assez malin car il permet ensuite de facilement orienter la caméra pour choisir le bon angle de vue en la faisant pivoter très précisément dans son berceau. Le support permet aussi de retirer facilement la caméra en tirant doucement dessus pour aller la recharger une fois sa batterie presque vide par exemple (il y a une autre façon astucieuse de la recharger sans avoir besoin de la sortir de son support, on va le voir plus loin). Le support a tout de même un défaut : il est impossible d'y placer la caméra sans masquer en partie le petit haut-parleur ou le détecteur de mouvement (voir la photo). Visiblement, un petit défaut de conception.

© CCM

SwitchBot Caméra extérieure 2K : une installation facile

La meilleure façon de trouver la bonne orientation pour la vidéo, c'est de regarder le flux vidéo en direct pendant qu'on installe la caméra. Pour ça, il faut d'abord la configurer dans l'application SwitchBot sur son smartphone. Vous avez peut-être déjà des appareils de la marque installés chez vous et donc déjà l'application sur votre smartphone. Sinon, il vous suffit d'aller la chercher sur l'App Store pour un iPhone ou le Play Store pour un smartphone Android. Notez qu'il existe aussi une version pour tablette. Une fois cela fait, une pression sur le bouton " + " en haut à droite fait apparaître un petit menu dans lequel il vous suffit de sélectionner l'option Ajouter un nouvel appareil. Faites ensuite défiler le long catalogue des appareils SwitchBot disponibles jusqu'à trouver la Caméra de surveillance extérieure 2K dans la section Sécurité. Vous serez ensuite guidé pas à pas par de petites animations vous montrant, par exemple, comment ouvrir le petit volet en caoutchouc qui protège le port USB et le lecteur de carte micro SD, à côté desquels se trouve le bouton de marche/arrêt. Une des étapes consiste à relier la caméra à au Wi-Fi de la maison, et une fois la connexion établie, votre caméra est prête à être utilisée.

© CCM

© CCM

SwitchBot Caméra extérieure 2K : détection de mouvement et image en direct

Vous la verrez apparaître dans la liste des appareils SwitchBot qui sont réunis au sein de l'application. Appuyez sur son image pour déclencher la visualisation en direct. En bas de l'écran, sous la vidéo, tapez par exemple sur l'icône Caractéristiques pour accéder à quelques paramètres principaux. Vous y trouverez le mode Privé pour désactiver temporairement la caméra. Le bouton Projecteur permet d'allumer les deux lampes LED qui illuminent la scène pendant un certain temps, pratique pour trouver ses clés. Attention, cela peut vider la batterie un peu plus rapidement. Vous pouvez aussi temporairement désactiver la détection de mouvement pour utiliser la caméra seulement comme instrument de visualisation à la demande.

© CCM

Cela dit, ce sont bien évidemment ses capacités de détection de mouvements qui rendent cette caméra vraiment intéressante car il n'est pas question de filmer en permanence, cela produirait trop d'images inutiles et viderait la batterie bien trop vite. Dès qu'un mouvement est détecté, la caméra commence à enregistrer une séquence dont vous pouvez choisir la durée. Vous pouvez également choisir le type de détection de mouvement souhaité : détection humaine, détection des animaux ou tous les mouvements. Ce dernier mode n'est pas forcément très utile, surtout si vous avez des arbres dans la zone de surveillance. La moindre petite brise fera bouger les feuilles et déclenchera l'enregistrement d'une séquence vidéo.

© CCM

SwitchBot Caméra extérieure 2K : une qualité d'image suffisante

La caméra de surveillance extérieure 2K de SwitchBot propose deux manières de sauvegarder les enregistrements vidéo. Vous pouvez insérer une carte au format micro SD dans le lecteur intégré à la caméra. Attention, cette carte n'est pas fournie, mais on en trouve très facilement à à une dizaine d'euros pour des capacités de stockage de 32 à 64 Go, bien suffisantes pour stocker une multitude de courtes séquences vidéo.

Vous pouvez aussi choisir de vous abonner au service de stockage en ligne proposé par SwitchBot. Il en coûte un minimum de 5 € par mois, mais cela présente l'avantage de pouvoir tout de même récupérer les vidéos si jamais un voleur qui se serait introduit chez vous remarque la caméra et part avec. Dans ce cas, les vidéos qui seraient uniquement sauvegardées sur la carte micro SD seraient perdues.

Cela dit, soyons clairs : cela ne signifie pas que si vous choisissez de stocker vos vidéos sur une micro SD, vous ne pourrez pas les consulter à distance. La caméra est connectée au Wi-Fi, ce qui signifie que l'on peut tout aussi bien regarder le flux en direct que consulter les vidéos enregistrées suite à une détection de mouvement. Vous serez d'ailleurs automatiquement amené à la section des enregistrements vidéo si vous tapez sur la notification qui arrive sur votre smartphone dès qu'un mouvement est détecté. Le fil chronologique des vidéos enregistrées s'affiche aussi automatiquement sous la vidéo lorsque vous consultez le flux en direct. Depuis ce fil chronologique, on peut également très facilement enregistrer les séquences vidéos directement dans le gestionnaire de photos de son smartphone, l'application Photos sur un iPhone, par exemple.

© CCM

Comme son nom l'indique, la caméra extérieure 2K est une version améliorée du modèle précédent qui ne proposait qu'une définition HD de 1920 x 1080. Cela dit, la qualité d'image ne nous a pas semblé à la hauteur, malgré la définition légèrement augmentée, allant donc jusqu'à 2304 par 1296. L'image manque un peu de piqué, mais permet tout de même de zoomer pour voir quelques détails. Cela dit, vu le prix plutôt raisonnable de la caméra et tous les services qu'elle propose, on ne peut pas non plus lui demander de produire des images dignes d'un appareil photo professionnel.

SwitchBot Caméra extérieure 2K : une autonomie infinie grâce à son panneau solaire

Selon le constructeur, la batterie intégrée de 10 000 mAh de la caméra lui permet de fonctionner pendant 90 jours avant d'avoir besoin d'être rechargée. Naturellement, cette autonomie varie beaucoup en fonction du nombre, par exemple, de détections de mouvements, ainsi que des paramètres que vous avez choisis pour ceux-ci. Si, dans les paramètres, vous avez choisi l'option Plus de protection dans la section Modes de détection, alors chaque séquence vidéo enregistrée sera plus longue… avec un impact sur l'autonomie. Durant nos tests, avec un mode de détection réglé sur Détection humaine et Détection des animaux, et l'enregistrement dans le Cloud de séquences vidéos plus longues, nous avons eu du mal à dépasser les 6 semaines. Heureusement, on a vu qu'il était assez simple de retirer la caméra de son support pour aller la recharger. Cela dit, c'est aussi la raison pour laquelle on conseille de la placer plutôt en hauteur, pour éviter que n'importe qui puisse y accéder et l'emporter ! Résultat il faut un escabeau à chaque fois qu'on a besoin de la recharger. Sans compter qu'il faudra aussi passer un peu de temps pour la replacer correctement, avec le bon angle de vision.

© CCM

C'est pourquoi l'option du panneau solaire proposée par SwitchBot nous paraît non seulement maligne, mais aussi indispensable. Ce panneau solaire, qui mesure 20 centimètres sur 14, est également livré avec un support que l'on peut visser au mur. Ce support permet ensuite d'orienter le panneau afin d'optimiser sa recharge. Un câble USB-C intégré au panneau vient tout naturellement se brancher dans le port de recharge de la caméra. Ce faisant, la caméra devient totalement autonome : plus besoin de la recharger. Et ce câble USB, faisant 3 mètres de long, on n'est pas obligé de le placer près de la caméra, mais bien à un endroit optimal pour la lumière, par exemple, directement sur le toit. C'est ce qui nous a permis, par exemple, de placer la caméra dans un endroit protégé et le panneau solaire bien en vue. Notons cela dit que la caméra est, bien sûr, conçue pour rester dehors et résister aux intempéries.

© CCM

© CCM

SwitchBot Caméra extérieure 2K : un choix sûr

SwitchBot Caméra extérieure 2K Neuf à partir de 76,99 € Amazon 76,99 € Voir

On le voit, la caméra de surveillance extérieure 2K de SwitchBot ne manque pas d'atouts. D'autant plus que nous n'avons pas pu détailler toutes ses fonctions, comme par exemple la programmation de la surveillance à certains moment de la journée ou encore la définition de zones de détection pour par exemple que la caméra ne détecte le passage de voitures sur un bout de rue visible dans l'image, ou encore le tremblement des feuilles d'un arbre sous l'effet de la brise.

Son autre atout, et peut-être même son atout principal, est aussi son intégration à tout l'écosystème de la marque. En ajoutant, au fur et à mesure du temps, des objets connectés de marque SwitchBot à votre collection, l'application SwitchBot devient un véritable tableau de bord pour commander toute votre maison connectée. Et dans le cas de la caméra, si vous en avez plusieurs, vous pouvez voir jusqu'à quatre images en mosaïque. De quoi assurer une surveillance complète de votre maison. On regrette toutefois qu'elle ne s'intègre pas directement à l'application Maison de l'iPhone, ce qui permettrait d'encore mieux l'intégrer à tout type de maison connectée. Il faut en effet disposer d'un Hub de la marque qui servira d'intermédiaire entre la caméra et le reste des objets connectés via le protocole Matter.

Le prix officiel de la caméra est de 110 € et celui du panneau solaire de 45 €. On peut acheter les deux ensemble auprès du fabricant pour 140 euros au total, mais on trouve assez facilement et assez souvent des promos qui mettent l'ensemble pour à peine plus de 100 euros, ce qui en fait une solution vraiment très intéressante.