Après RED et Free, Bouygues brade sa box Internet d'entrée de gamme

En cette rentrée scolaire, Bouygues Telecom s'aligne sur RED et Free avec une opération de déstockage comprenant une veille box Internet, la télévision et la téléphonie pour moins de 20 euros par mois.

Si le prix des abonnement Internet a eu tendance à augmenter ces dernières années, avec l'arrivée de box haut de gamme dotées de nouvelles technologies (comme le Wi-Fi 7) et associées à des services premium (notamment des plateformes de streaming vidéo comme Netflix), les opérateurs n'en oublient pas pour autant complètement les offres plus accessibles. Ainsi, depuis quelques moins, ils possèdent tous à leur catalogue des formules allégées et moins chères, avec de l'Internet "nu" ou presque, sans télévision et avec un minimum de services annexes (Freebox Pop S chez Free, B&YOU Pure fibre chez Bouygues, Fibre Power S chez SFR, Boîte Internet chez Sosh).

Mais pour compléter leur entrée de gamme, et afficher des tarifs encore plus bas, certains sont allés plus loin avec une idée simple : brader leurs box d'ancienne génération. Des formules offrant un débit limité et du Wi-Fi 5, mais intégrant des services classiques comme la téléphonie et la télévision.

SFR avait ouvert la voie avec RED box, proposée à 19,99 euros par mois. Et Free a fait de même en recyclant sa box emblématique, et toujours vaillante, dans sa formule Freebox Révolution Light proposée à 19,99 euros par mois pendant un an, puis à 29,99 euros par mois ensuite. Et il faut croire que ces offres séduisent puisque Bouygues suit le mouvement en lançant "opération déstockage". Là encore, il s'agit d'une ancienne box, la Bbox Wi-Fi 5 blanche (la Bbox Fit), également à 19,99 euros par mois avec un engagement d'un an puis à 29,99 euros par mois. Une opération clairement inspirée de Free, qui arrive à point nommée pour cette rentrée scolaire 2025, période toujours sensible pour les familles sur le plan financier.

Free vs Bouygues : des box d'ancienne génération à moins de 20 euros par mois

Pour les foyers ayant un petit budget, l'offre de Free peut être particulièrement intéressante. Pour moins de 20 euros par mois pendant un an, vous pouvez bénéficier d'un débit descendant pouvant aller jusqu'à 1 Gbit/s et d'un débit montant de 900 Mbit/s. La box est aussi compatible avec l'ADSL2+. En plus de vous offrir un Wi-Fi stable et performant, la Freebox Révolution Light propose de nombreux services, à commencer par la téléphonie illimitée vers les fixes, ainsi qu'un disque dur de 250 Go pour stocker des fichiers et enregistrer des émissions. Mais ce n'est pas tout ! L'abonnement de Free permet également d'avoir accès à OQEE Ciné – le service de streaming vidéo à la demande gratuit pour les abonnés Freebox –, à plus de 260 chaînes, dont la TNT, ainsi qu'au replay.

© Free

En proposant son "Opération déstockage Wi-Fi 5", Bouygues s'est calqué sur l'offre de son concurrent. En effet, l'abonnement avec la Bbox Wi-Fi 5 blanche, qui est proposé au même prix que Free, permet aussi de profiter de la fibre jusqu'à 1 Gbit/s (en débit descendant), de la téléphonie illimitée vers les fixes ainsi que des chaînes de télévision avec un boîtier dédié. Attention toutefois, les frais de mise en service de Bouygues s'élèvent à 48 euros, mais ils sont remboursables sous forme d'une ODR (Offre de remboursement). En parallèle, Bouygues Telecom propose à ses futurs clients de rembourser jusqu'à 100 euros de frais de résiliation.

Dernier avantage des deux abonnements : ils vous permettent de bénéficier d'un tarif préférentiel sur un forfait mobile associé. Par exemple, avec Bouygues, vous profitez d'une réduction de 10 euros par mois d'économie sur l'offre familiale B.iG. Si vous optez pour Free, le forfait 5G passe à 9,99 euros par mois la première année avant d'augmenter à 15,99 euros par mois (9,99 euros par mois la première année). Concernant les différences entre les deux box, le boîtier TV de Bouygues fonctionne grâce à Android et il consomme moins d'énergie. De son côté, Free propose un boîtier avec lecteur Blu-ray ainsi qu'une box plus sophistiquée, mais plus volumineuse.

Fournisseur Offres Vitesse Prix Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 € Voir Bbox Déstockage Wi-Fi 5Internet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Box RED Wi-Fi 6Internet, Appels vers mobile, Téléphone 2 Gb/sFibre 22.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 22.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir Série Spéciale Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 23.99 € Voir La Boîte SoshInternet, Téléphone 2 Gb/sFibre 24.99 € Voir SFR Power SInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir Bbox RentréeInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 €

33.99 € Voir

Vous l'aurez compris : si vous privilégiez le prix au débit et aux services annexes, vous avez en ce moment le choix pour trouver une formule Internet adaptée à vos besoins. À condition de faire l'impasse sur les technologies dernier cri.