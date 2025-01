Bouygues officialise sa nouvelle Bbox fibre équipée du Wi-Fi 7

Bouygues Telecom a dévoilé sa nouvelle Bbox fibre avec du Wi-Fi 7. Son design particulier et ses capacités premium en font une concurrente sérieuse de la Freebox Ultra, d'autant que son tarif est très attractif.

Après plusieurs jours de teasing et de promotion par son directeur général, Bouygues Telecom a dévoilé jeudi 16 janvier la sortie de sa dernière création en matière de box internet, la Bbox WiFi 7. Avec ce nouvel appareil, l'opérateur entend bien concurrencer ses principaux rivaux, notamment Free.

Le marché actuel est dominé par la Freebox Ultra de Free qui offre des caractéristiques largement supérieures aux autres box et à un prix défiant toute concurrence. Avec un débit symétrique de 8 Gbit/s et un bouquet de services de streaming long comme le bras (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Universal+ et Canal+) pour 49,99 euros par mois la première année, puis 59,99 euros par mois; Bouygues avait de quoi se creuser la tête pour frapper encore plus fort.

Bbox WiFi 7 : un concurrent au design osé

Comme nous l'avions révélé, le design de la nouvelle Bbox est osé et ne plaît pas à tous les premiers clients. Ceux qui l'ont reçue en avant-première n'avaient d'ailleurs pas hésité à poster des visuels de l'appareil. Les premières impressions parues sur les réseaux sociaux ont ainsi été confirmées par Bouygues qui nous offre une Bbox pensée pour être posée à la verticale. Fini les box à plat et les contours cubiques. La Bbox WiFi 7 a une forme ovale noire et se dote d'un écran tactile pour simplifier son utilisation et sa configuration.

Le choix de repenser le design de l'appareil s'explique par la volonté d'optimiser l'aération et l'efficacité du signal et de ne pas intégrer de ventilateur au cœur de la box. À noter également que la conception de cette Bbox a été pensée dans l'esprit d'une meilleure réparabilité et d'un remplacement facilité des pièces défectueuses.

Bbox WiFi 7 : du Wi-Fi 7 "certifié"

La grande amélioration de la nouvelle Bbox, c'est qu'elle embarque avec elle le Wi-Fi 7, à l'instar de la Freebox Ultra de Free. Les équipes de Xavier Niel affirmaient pourtant avoir "la première box fibre certifiée Wi-Fi 7 en France", mais la certification Alliance a finalement été attribuée à Bouygues. Un coup de pouce marketing qui peut avoir son importance dans le choix des consommateurs.

Côté caractéristiques, la Bbox WiFi 7 gère les trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Elle est équipée d'un modem fibre totalement intégré avec trois ports RJ45 Ethernet dont deux à 1 Gbit/s et un à 10 Gbit/s pour les usages intensifs, ainsi que d'un port USB et d'un port téléphonique. Le démarrage de la box se fait via un bouton ON/OFF et pour connecter un nouvel appareil au réseau Wi-Fi, il est possible de scanner un QR Code apparaissant sur l'écran tactile de l'appareil. À noter que pour les utilisateurs qui aiment télécharger du contenu, le débit maximal sans fil est de 7 Gbit/s mais en branchement filaire, il monte à 8 Gbit/s, soit autant que la Freebox Ultra de Free.

Pour son lancement, la Bbox WiFi 7 rejoint l'offre Ultym de Bouygues au prix de 44,99 euros/mois pendant un an puis 51,99 euros/mois. C'est deux euros de plus que le modèle de box précédent, la WiFi 6E. Côté TV, le décodeur 4K HDR compatible reste le même et les plateformes de streaming Prime Video et Universal+ sont offertes pendant un an. Enfin, pour les abonnés résidents en maison, jusqu'à 2 répéteurs Wi-Fi 7 sont également inclus dans la nouvelle offre Ultym qui sera disponible à partir du 27 janvier prochain.