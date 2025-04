Freebox Pop S : la nouvelle box Internet de Free à prix très doux

Pour contrer les offres de Free et d'Orange, Free propose désormais la Freebox Pop S : une box Internet en fibre, sans TV, mais avec du Wi-Fi 7 et de la téléphonie pour 24,99 euros par mois, et sans augmentation de prix.

Surprise ! C'est ̂par l'intermédiaire d'un simple communiqué de presse que Free a annoncé, ce mardi 8 avril 2025, l'arrivée d'une nouvelle offre Internet, la Freebox Pop S. Comme son nom le suggère, elle repose sur la Freebox Pop de dernière génération, avec notamment du Wi-Fi 7. Fonctionnant en fibre – mais aussi en ADSL/VDSL pour les foyers qui ne sont pas encore fibrés –, elle permet de bénéficier d'une connexion rapide, avec des débits de 5 Gbits/ en descendant et de 900 Mbit/s en montant. Des valeurs largement largement suffisantes dans un cadre personnel, et même pour de nombreuses activités professionnelles, qui permettent entre autres choses de profiter de plusieurs services de streaming vidéo en simultané au sein d'un foyer.

Freebox Pop S : une box sans télévision

Si la Freebox Pop S ressemble comme une jumelle à sa "grande sœur", elle s'en distingue sur un point important : elle est dépourvue de télévision. De fait, contrairement à la Freebox Pop classique, elle ne comprend pas de boîtier ni de service TV. Une formule qui répond à un besoin grandissant dans une partie de la population qui n'a pas besoin de télévision, et en particulier les jeunes, qui préfèrent regarder des vidéos par l'intermédiaire de plateformes de streaming comme YouTube, Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Des services qui ne nécessitent pas de box dédiée puisqu'ils s'utilisent à travers des applications mobiles sur smartphone ou tablette, mais aussi sur ordinateur ou directement sur téléviseur connecté, ce qui est le cas de tous les modèles actuels.

C'est d'ailleurs pour répondre à ce besoin que Bouygues Telecom a sorti il y a quelques mois son offre B&YOU Pure Fibre qui repose sur le même principe, avec de l'Internet nu, sans télévision ni téléphonie, mais avec un débit confortable (jusqu'à 8 Gbit/s en descendant et 1 Gbit/s en montant) et du Wi-Fi 6E, le tout pour un tarif très serré, de 23,99 euros par mois (voir notre article). Et on s'attend qu'Orange propose une formule similaire, mais sans doute plus chère, comme d'habitude, avec ses nouvelles box qui seront dévoilées ce 10 avril.

© Free

Freebox Pop S : du Wi-Fi 7 avec un répéteur inclus

La Freebox Pop S, qui reprend toutes les caractéristiques techniques du boîtier Server de la Freebox Pop nouvelle génération (voir notre article), s'inscrit donc dans cette nouvelle tendance. Mais avec quelques différences sur l'offre de Bouygues. D'abord, elle ne se contente pas d'Internet nu, puisqu'elle intègre un service de téléphone avec des appels illimités vers les fixes en France et dans la DOM : un avantage qui ne sera sans doute pas décisif dans la mesure où de nombreux forfaits mobiles, même à 2 euros, en font autant et même plus. Ensuite, là où Bouygues propose du Wi-Fi 6E, Free propose du Wi-Fi 7, plus récent et plus performant. Mais dans une version bridée, avec seulement deux bandes de fréquences (2,4 et 5 GHz), contre trois pour le Wi-Fi 7 complet (avec la bande 6 GHz). Rien de bien gênant en pratique dans la mesure où ce Wi-Fi promet tout de même un débit de 2,2 Gbit/s, bien supérieur à au Wi-Fi 6, et même meilleure que la liaison filaire en Ethernet Gigabit qui équipe de nombreux appareils et qui reste limitée à 1 Gbit/s.

Mieux encore, la Freebox Pop S peut être accompagnée sur demande, et sans aucun supplément de ̂prix, d'un répéteur Wi-Fi 7 qui étend la couverture du réseau dans la maison. Un véritable atout quand on sait que Bouygues propose aussi un répéteur avec son offre Pure Fibre, mais seulement en Wi-Fi 6, donc moins rapide, et surtout, en le facturant 4 euros par mois ! Mieux encore, en plus de ce répéteur gratuit et inclus dans l'offre de base, il est possible d'en commander jusqu'à trois autres, pour les grandes maisons, mais en les achetant cette fois, au prix de 20 euros pièce.

Freebox Pop S : moins de 25 euros par mois

Et justement, en parlant prix, Free fait plutôt très fort puisque la Freebox Pop S est proposée à 24,99 euros par mois, sans engagement. Certes, c'est un peu plus que l'offre B&YOU Pure fibre, mais avec d'autres avantages. D'autan qu'en principe, ce tarif devrait rester fixe, sans augmenter au bout d'un an comme c'est souvent le cas.

En revanche, la Freebox Pop S permet de profiter de la formule Free Family, qui comprend jusqu'à quatre forfaits de téléphonie mobile Free illimité à seulement 9,99 euros par mois. Sauf que là, le tarif passe à 15,99 euros au bout d'un an, ce qui est moins intéressant à l'heure actuelle, avec une foule d'offres concurrentes à moins de 10 euros – avec moins de data, certes.

Fournisseur Offres Vitesse Prix Just LiveboxInternet, Téléphone 400 Mb/sFibre 19.99 €

33.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 23.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir LiveboxInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 24.99 €

42.99 € Voir Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 24.99 € Voir La Boîte SoshInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 25.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir Bbox fitInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 28.99 €

35.99 € Voir VitalInternet 1 Gb/sFibre 29.90 €

34.90 € Voir Freebox PopInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 5 Gb/sFibre 29.99 €

39.99 € Voir SFR StarterInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 29.99 € Voir Livebox UpInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 2 Gb/sFibre 29.99 €

51.99 € Voir

Dernière précision importante, l'offre Freebox Pop S est accessible dès aujourd'hui : les nouveaux clients peuvent y souscrire dès à présent sur le site Web de Free, exclusivement. L'opérateur précise que les abonnés existants éligibles seront informés par mail ou directement dans leur Espace Abonné de la possibilité de changer de formule pour la Freebox Pop S. Mais sans indiquer les délais ni les modalités de l'opération, qui s'accompagnera sans doute de divers frais. Nul doute que beaucoup seront tentés par cette nouvelle box, qui combien de multiples atouts pour un tarif très raisonnable, qui devient d'ailleurs l'offre la moins chère de Free. Reste à voir comment la concurrence réagira à cette formule séduisante, qui renoue avec l'esprit de Free des débuts.